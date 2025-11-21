Adiós a los bolsos tradicionales: Juliana Awada los redefine con su look viajero por México

Juliana Awada compartió nuevas postales de su viaje por México y volvió a captar la atención con un look relajado, práctico y veraniego, ideal para recorrer sitios históricos bajo el sol. En sus historias mostró su paso por Teotihuacán, donde posó frente a la majestuosa Pirámide del Sol y también se tomó una selfie en la Pirámide de la Luna.

El bolso de Juliana Awada que marcó tendencia

En las imágenes se la ve con un outfit pensado para las altas temperaturas y las largas caminatas: un top gris simple, jeans rectos arremangados y un saco liviano en tono camel apoyado sobre los hombros, que suma un toque chic sin perder funcionalidad. Para protegerse del sol eligió un sombrero de paja de ala ancha y unos lentes negros de diseño clásico. El detalle que terminó de completar su estilo viajero fue su bolso, el verdadero protagonista del look.

Juliana Awada

Awada apostó por un bolso veraniego tejido, de formato amplio, ideal para llevar lo necesario durante una excursión. La pieza combina rayas negras en la parte superior con una base en color natural y un dibujo central decorativo en tonos oscuros. Es un accesorio liviano, fresco y estético, que además encaja perfectamente con el espíritu artesanal del recorrido. En plena zona arqueológica, el bolso sumó textura y contraste al conjunto sin restarle comodidad.

La ex primera dama suele destacar por su estilo minimalista, y esta vez no fue la excepción: colores neutros, prendas combinables y un accesorio distintivo, pero siempre dentro de una estética sobria. El bolso tejido, lejos de ser un simple acompañante, funcionó como pieza clave del look y marcó ese giro hacia un estilo más bohemio propio de los viajes.

Juliana Awada

La diseñadora gozó de una espectacular gastronomía

Además de sus fotos en Teotihuacán, la diseñadora compartió una imagen desde una cafetería, donde mostró el plato que disfrutó durante su estadía: una tostada con salmón ahumado y finas láminas de palta, acompañada de café y salsas típicas mexicanas. La postal gastronómica sumó otro costado del viaje, más relajado y de disfrute, completando la crónica visual de la jornada.

Juliana Awada en México

Con estas imágenes, Juliana Awada combinó turismo, moda y una estética ligera que redefinió la idea del bolso de viaje: práctico, grande, fresco y con un guiño artesanal que encaja a la perfección con el paisaje mexicano.

F.A