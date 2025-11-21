Así es la primera casa de Soledad Pastorutti a la que ya no quiere volver: “Nunca más pasé. Me cuesta horrores. Fueron muchas cosas”

Soledad Pastorutti recorrió la primera casa en la que creció y descubrió rincones que aún conservan la esencia de aquellos años. Entre objetos y ambientes familiares, la cantante se enfrentó con recuerdos que siguen presentes en su día a día. La visita se convirtió en un viaje íntimo que la llevó a conectar con escenas de su niñez.

Soledad Pastorutti volvió a la primera casa en la que vivió en Santa Fe

Soledad Pastorutti volvió a la primera casa, en Santa Fe, donde pasó su infancia y encontró espacios que todavía reflejan la huella de aquellos tiempos. Entre muebles y ambientes conocidos, la artista revivió memorias que permanecen en su presente. El recorrido se transformó en una experiencia cercana que la conectó con momentos de su niñez.

Soledad Pastorutti

La cantante y referente del folklore regresó a Arequito, su ciudad natal, para recorrer las calles y rincones que marcaron su infancia. La artista abrió las puertas de su pasado en el programa Camino a Casa (Telefe), conducido por Cristina Pérez, y compartió recuerdos que aún la conmueven. “Viví acá desde que nací hasta los 19. Todo me parece mini ahora”, expresó.

En compañía de la periodista, Soledad Pastorutti ingresó a la vivienda que fue su hogar durante casi dos décadas. Allí la esperaba una sorpresa: su hermana Natalia Pastorutti, quien la recibió en la habitación que compartieron de niñas. “La habitación no cambió, sigue igual. En cambio, nosotras”, comentó la menor de las hermanas.

El programa Camino a Casa (Telefe) mostró cómo los recuerdos aparecían en cada rincón. La cantante describió con detalle el mobiliario que aún conserva su madre: “Teníamos dos camitas estilo colonial inglés blancas y un mueble de seis cajones donde estaba toda nuestra ropa”. A su vez, agregó que, en más de una ocasión, ambas dormían juntas en una sola cama, ubicada contra la pared.

La conversación con Cristina Pérez permitió que Natalia y Soledad Pastorutti recordaran sus inicios en el folklore. Sus memorias abrieron paso a una reflexión sobre los años que compartieron sobre el escenario y las dificultades que enfrentaron. “Pasamos muchas cosas juntas y solo nosotras sabemos por qué. La realidad es que no fue fácil el camino. No es para llorar de tristeza, sino de alegría. Elegimos un género y una profesión que no sabíamos cómo era, y fue mucho más difícil de lo que creíamos”, explicó la jurado de La Voz.

Natalia y Soledad Pastorutti

La reflexión de Soledad Pastorutti al visitar la casa de su infancia

La habitación, más allá de los recuerdos familiares, también le evocó a la artista los largos períodos de encierro durante las giras. “Esta habitación también representa los encierros en habitaciones de hotel durante muchos años de gira, donde no podíamos salir a ningún lado porque íbamos a trabajar y no nos quedaba más que inventarnos algo para estar ahí”, relató la cantante.

El recorrido junto a Cristina Pérez en Camino a Casa (Telefe) dejó en evidencia la carga emocional que aún tiene para la cantante volver a ese lugar. “Sabés que nosotras nunca nos fuimos del pueblo, vivimos acá, pero nunca más pasamos por acá. Nos cuesta horrores pasar por acá. Me parece increíble que estemos acá”, confesó Soledad Pastorutti.

Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti recordó la primera casa a la que ya no quiere volver. Ese lugar, que acompañó sus primeros años, conserva detalles que reflejan su infancia y permanece como parte de su historia. El recorrido le permitió a la cantante reconocer cómo los espacios guardan memorias que se mantienen en el tiempo y que forman parte de su identidad.

VDV