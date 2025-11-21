La historia de amor de Soledad Pastorutti y Mauro, el novio secreto que tuvo antes de Jeremías Audoglio

Soledad Pastorutti revivió la historia de amor con Mauro, su primer novio antes de Jeremías Audoglio. En un regreso a su ciudad natal, Arequito, Santa Fe, la cantante se conectó con escenas de su adolescencia que aún permanecen en su memoria. La relación estuvo marcada por gestos sencillos y momentos compartidos, que hoy vuelven a cobrar protagonismo.

Soledad Pastorutti compartió su historia de amor con Mauro, el primer novio que tuvo antes de Jeremías Audoglio. Entre recuerdos de juventud y momentos sencillos, la artista volvió a un capítulo que forma parte de su vida personal. La experiencia la llevó a reconocer la importancia de aquellos años en su crecimiento y en la construcción de su camino.

La reconocida cantante volvió a recorrer las calles de Arequito, su ciudad natal, en el marco de Camino a Casa (Telefe), conducido por Cristina Pérez. Durante el programa, la artista abrió las puertas de su pasado y recordó cómo comenzó aquella historia de amor juvenil. “Nos escribíamos cartitas”, recordó con una sonrisa.

En compañía de la periodista, Soledad Pastorutti relató que con Mauro compartieron distintos momentos que marcaron su adolescencia. “Fue mi primer novio”, reveló la referente del folklore, mientras caminaban con sus amigas y la conductora. El encuentro se convirtió en un momento íntimo, donde cada detalle parecía traer recuerdos de su adolescencia.

“¿Ustedes fueron como el primer flechazo los dos?”, preguntó Cristina Pérez, ahondando en la historia de amor con el joven. En ese contexto, la destacada cantante contó más detalles de su vínculo con él. Según reveló la cantante, su relación inició cuando ambos estaban en sexto grado. A su vez, reveló que los dos compartían mucho tiempo con sus amigos paseando y caminando por la plaza de la ciudad.

Durante el programa Camino a Casa (Telefe), Mauro reveló que él y Soledad Pastorutti se escribían a mano distintos mensajes diariamente. “No encontré las cartitas; si no, las traía”, comentó con risas. Por su parte, la artista lo miró sorprendida ante el recuerdo y comentó que ella no las tenía: “Yo no soy tan prolija, pero mi mamá seguro guardó cartitas”.

“Tenía una letra hermosa”, elogió la jurado de La Voz a su excompañero. “Ay, me muero se mandaban cartas a los 10 años”, comentó sorprendida Cristina Pérez. El encuentro permitió que la cantante compartiera un capítulo de su vida que hasta ahora permanecía en la intimidad.

Soledad Pastorutti recordó la historia de amor con Mauro, su primer novio antes de Jeremías Audoglio. Ese capítulo de su vida permanece como parte de sus recuerdos de juventud y refleja un tiempo marcado por gestos simples y vínculos que acompañaron su juventud en su ciudad natal.

