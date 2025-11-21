El conmovedor mensaje de Marcelo Tinelli por el cumpleaños de su hija Juana Tinelli: "Quiero tenerte en mi vida"

Tras bajarse de su programa de streaming en Carnaval, Marcelo Tinelli utilizó su red social para saludar a su hija Juana Tinelli por su cumpleaños número 23. Luego de las fuertes palabras de la joven, donde revelaba públicamente que estaba distanciada de su papá, el conductor dejó de lado la interna familiar y le dedicó un emotivo posteo.

Marcelo Tinelli compartió fotos inéditas junto a su hija Juana Tinelli y le hizo un pedido especial

En medio de amenazas por deudas y un delicado momento personal, Marcelo Tinelli regresó a su cuenta de Instagram luego de revelar que se bajaba de Estamos de paso, su ciclo de streaming en Carnaval. ¿El motivo? El cumpleaños de su hija Juana Tinelli, con quien atravesó días difíciles luego del posteo que realizó ella en su red social.

Pese a la distancia y sus diferencias, el empresario escribió cargado de emoción y amor por la joven, fruto de su relación pasada con Paula Robles: "Feliz cumple, hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo”. Y agregó junto a una serie de fotos inéditas: “Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida”.

Juana y Marcelo Tinelli

“Todavía te recuerdo muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos", continuó Marcelo Tinelli nostálgico. En este sentido, el conductor le hizo un pedido muy especial a su hija en medio de un particular presente entre ellos: "Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas”.

Juana y Marcelo Tinelli

Por último, citó una frase que refleja la dura situación que atraviesan como familia: “Hoy leía que ‘nunca se va del alma quien está en el corazón. No hay distancia para eso’. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma, mi Pebe”. A las pocas horas, su publicación cosechó una lluvia de "likes" y cientos de comentarios de parte de sus seguidores, quienes lo alentaron a seguir y recuperar el vínculo cercano con la modelo.

Juana Tinelli y Marcelo Tinelli

Las imágenes que acompañaron su extenso y emotivo mensaje fueron las que se tomaron en diferentes contextos, ya sea en celebraciones, reuniones familiares y salidas que compartieron como padre e hija. Además, Marcelo Tinelli escogió abrir el baúl de los recuerdos para rememorar aquellos instantes en los que mantenía una conexión única con Juana, quien aún era una niña en ese entonces. Una de las postales los muestra sentados en un banco, abrazados y sonrientes. Precisamente, este momento refleja lo mucho que disfrutaba la joven al acompañarlo en su carrera y los momentos especiales que disfrutaban juntos.

Marcelo Tinelli y su hija Juana

En otra de las fotografías, Marcelo Tinelli eligió mostrarse junto a su expareja Paula Robles, quien salió en defensa de su hija y se diferencia de él en los últimos días. En la misma se muestran sonrientes y posando junto a Juanita, quien daba sus primeros pasos como modelo de alta costura.

Marcelo Tinelli, Juana Tinelli y Paula Robles.

De esta manera, el conmovedor mensaje de Marcelo Tinelli por el cumpleaños de su hija Juana Tinelli llamó la atención en las redes sociales ya que se da en un duro contexto familiar con distanciamiento, especulaciones y descargos públicos. "Quiero tenerte en mi vida", le dijo el conductor a la joven en una fecha muy especial.

La respuesta de Juana Tinelli al emotivo mensaje de su padre Marcelo Tinelli por su cumpleaños

Juana Tinelli cumple 23 años este viernes 21 de noviembre y para agasajarla en su día, su padre Marcelo Tinelli no dudó en dedicarle una publicación repleta de sentimientos. En su mensaje, el conductor escribió: "Feliz cumple, hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo”.

Además, expresó a corazón abierto: "Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos. Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas". Junto a una serie de imágenes juntos y también con Paula Robles, el presentador dejó en claro que busca recomponer la relación con ella y que, lejos de estar enojado, está abierto al diálogo para que vuelvan a ser unidos como antes.

Entre los cientos de mensajes que recibió el posteo se encontraba el de Juana Tinelli, quien contestó a su papá con sentidas palabras: "Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás. Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás".

La respuesta de Juana Tinelli al mensaje de su padre Marcelo por su cumpleaños número 23.

Y agregó junto a un emoji de corazón: "La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo". Así, Juana Tinelli respondió al saludo de su padre Marcelo Tinelli en la red social de Instagram en medio de la interna familiar que protagonizan.