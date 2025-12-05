Horóscopo de hoy 5 de diciembre 2025: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 5 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy vas a sentir un empujón cósmico que te devuelve la iniciativa. Algo que venías postergando se acomoda casi solo, y eso te hace recuperar confianza. En lo afectivo, alguien te sorprende con una sinceridad que no esperabas. Cuidate de reaccionar impulsivamente: escuchá antes de hablar.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La energía del día te pide ir un poco más despacio. Si venís con muchas responsabilidades, tomá un respiro porque tu cuerpo te lo va a agradecer. Buena jornada para ordenar números o cerrar un tema familiar. En el amor, sensibilidad a flor de piel: hablá desde el corazón.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente va a mil, pero también aparecen oportunidades para mostrar lo que sabés. Ideal para entrevistas, exposiciones o conversaciones importantes. En vínculos, se aclara un malentendido que venía molestando. La clave: ser directo, pero con tacto.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Día ideal para enfocarte en tu bienestar emocional. Vas a estar más reflexivo que de costumbre, pero eso te ayuda a poner límites donde falta. Una noticia laboral o económica te levanta el ánimo. En el amor, te piden algo de paciencia: no todo se resuelve ya.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

El brillo vuelve, Leo. Hoy recuperás seguridad y te animás a plantear algo que venías guardando. Tu creatividad está on fire, así que aprovechá para avanzar en proyectos. En lo sentimental, alguien te presta más atención de la que pensabas.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La energía del día te empuja a ordenar lo pendiente, pero también a soltar exigencias que ya no te sirven. Buen momento para conversaciones laborales honestas. En el amor, podés sentir cierta distancia: antes de preocuparte, preguntá qué está pasando.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Hoy todo gira en torno a la armonía, pero ojo: no sacrifiques tu comodidad por mantener la paz. Excelente jornada para acuerdos, firmas o trámites. En vínculos, una charla profunda alinea expectativas. Energía suave pero transformadora.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Vas a estar más intuitivo que nunca. Algo que percibís “en el aire” se revela tal cual lo imaginaste. En lo económico, una idea puede volverse rentable si la movés. En el amor, pasión renovada o un reencuentro que remueve emociones.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Con el Sol en tu signo, hoy sentís un renacer. Te animás a cambios, incluso grandes. Excelente para iniciar viajes, proyectos o decisiones importantes. En lo sentimental, estás magnético: si estás soltero, alguien se acerca; si estás en pareja, vuelve la chispa.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día introspectivo pero productivo. Hacés balances, ajustás planes y definís prioridades. En lo laboral, tu responsabilidad sobresale y alguien lo nota. En lo afectivo, necesitás claridad; buscala con calma para no generar tensiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La energía grupal te favorece. Participá de encuentros, equipos o actividades compartidas: ahí está la clave del día. Una conversación inesperada abre una puerta nueva. En lo amoroso, más espontaneidad y menos análisis.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Hoy brillás en lo profesional o creativo, aunque te toque salir un poco de tu zona de confort. La intuición te guía bien, así que escuchala. En el amor, conexión profunda: un gesto simple puede significar muchísimo.