Se casaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo: todas las fotos

Este miércoles 3 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil. La pareja dio en sí en Buenos Aires y realizaron una pequeña celebración con su círculo íntimo, en un evento que mantuvieron con total resguardo y fueron ellos mismos quienes anunciaron en redes sociales que habían dado el sí.

“03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, escribieron los flamantes novios en Instagram, para celebrar el importante momento junto a sus miles de seguidores, que apoyaron a la pareja desde sus comienzos, en el verano del 2024, cuando sus caminos se cruzaron.

Todas las fotos del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La temporada teatral del verano del 2024 fue testigo del comienzo de una de las parejas más queridas: Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Luego de los primeros rumores que los vincularon, no dudaron en blanquear su amor y desde entonces proyectaron su vida juntos. Primero, apostaron a la convivencia y luego decidieron dar un paso más y dar el sí.

Luego de meses de planificación, la pareja realizó su casamiento por civil. Este miércoles 3 de diciembre dieron el sí en Buenos Aires, con su círculo íntimo como testigos, quienes celebraron su amor. El próximo sábado 6 de diciembre, Nicolás y Rocío tendrán su gran festejo de casamiento con un espectacular evento en Valle de Punilla, en Córdoba. Habrán 260 invitados y se especula que la fiesta que se extenderá por tres días,

Este primer paso, en su boda por civil, la pareja se mostró estallada de felicidad, como también lo hizo Rufina Cabré, la hija del actor, quien extendió su estadía en la Argentina para estar presente en este gran momento de su padre., La niña aparece en las fotos del evento siempre esbozando una sonrisa, dejando en evidencia que la alegría es compartida.

Noticia en desarrollo