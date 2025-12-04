Así es Angie Fort, la hija de Eduardo Fort: de su faceta de influencer a su relación con Rocío Marengo

La llegada de Isidro a la familia Fort llenó de orgullo no sólo a sus padres -Eduardo Fort y Rocío Marengo-, sino también a sus hermanos: Macarena, de 24 años y los mellizos Angie y Pietro, de 16. Sin embargo, tras la llegada del bebé al mundo, el nombre de Angie salió a la luz no sólo por su presencia en redes sociales, sino también por el vínculo que mantiene con Rocío Marengo. De acuerdo con lo que refleja en su cuenta de Tik Tok, la figura del empresario y la de su madrastra cobran fuerza y se muestran como una familia ensamblada.

Angie Fort, la hija de Eduardo Fort, arrasa en la web

Antes de ponerse en pareja con Rocío Marengo, Eduardo Fort se unió en matrimonio con Karina Antonialli, con quien tuvo tres hijos. Uno de ellos es Angie, la hija menor y hermana melliza de Pietro. La adolescente, quien viene a quebrar el bajo perfil y el hermetismo de la familia Fort, se muestra en redes sociales como una verdadera influencer.

Rocío Marengo y Eduardo Fort | Instagram

A menudo, suele compartir divertidos videos con el empresario de 59 años. “Yo dije que era un pelotudo, no que dejó de ser el amor de mi vida”, escribió en uno de los clips que difundió en su cuenta personal de TikTok. En otro de los materiales que compartió, se los ve muy compinches y compañeros, donde ella presume su vínculo, pero también aprovecha la picardía de su edad para realizar bromas. “Perdón por llegar tarde, papá estaba eligiendo su outfit”, fue la frase que acompañó el registro donde se lo ve al hermano de Ricardo Fort vestir elegante y con un look canchero. Sin embargo, en la descripción del mismo, la joven exclamó con humor ácido: “En realidad iba a poner que estaba cagando, pero me dio cosita”.

La relación entre Angie Fort y Rocío Marengo

Pese a que Rocío Marengo no suele aparecer a menudo en los videos de Angie Fort, la química y la buena onda entre ellas trasciende a las pantallas. Así quedó demostrado a mediados de año cuando la adolescente, su papá y su famosa madrastra protagonizaron un tierno baile que se volvió viral en TikTok. Allí se los puede ver a los tres moviéndose al compás del ritmo de bachata. Un detalle que no pasó desapercibido fue que la mediática estaba embarazada de Isidro, lo que convirtió este trend en un tierno momento familiar dejando en claro que no existe ningún tipo de enemistad entre ambas y que la llegada del bebé era esperada con ansias.

No obstante, a la hora del romanticismo, Angie no puede evitar los celos. En otra de sus presentaciones en la web, la familia se grabó en el interior de un ascensor donde, también al ritmo de la bachata, realizaron una graciosa parodia. La canción Obsesión del grupo Aventura fue la pieza perfecta que encajó en la escena. Mientras la exnovia de Marley besaba al hombre de negocios, la chica irrumpía en esa unión y abrazaba fuerte a su papá. “De repente se picó”, lanzó en la plataforma digital antes mencionada.

De esta manera, Angie Fort y Rocío Marengo mantienen un vínculo consolidado por la relación que mantiene con Eduardo Fort, donde ambas comparten rutinas familiares en común en completa armonía y complicidad. Ahora, se estima que la llegada del bebé refuerce más esta unión. Por su parte, con más de 73.1 mil seguidores, la heredera de la fábrica de chocolate más importante del país, muestra su faceta extrovertida logrando cautivar la atención de marcas que eligen su imagen para la promoción de productos. Sin dudas, comparte el mismo gen de su tío Ricardo y de su prima Marta, en lo que respecta perfil artístico que los aleja de la faceta meramente empresarial de su familia.

NB