El delicado y moderno look de Rufina Cabré para el casamiento de su papá, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo

Este miércoles 3 de diciembre, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo dieron el sí en lo que fue su inión civil. Los flamantes esposos celebraron el especial momento junto a su círculo más cercano, y este 6 de diciembre lo harán en una espectacular boda en Córdoba con más de 250 invitados. Pero en este primer evento fue Rufina Cabré quien se llevó todas las miradas por compartir la enorme felicidad de su padre.

Pero además, la niña de 12 años se destacó por lucir un look alineado a Nicolás y Rocío, en tono blanco, sin dejar de llevar la última tendencia teen con un vestido con distintos destalles.

El look Rufina Cabré: de blanco y sofisticado

Luego de mudarse a Turquía junto a su madre, la China Suárez, Rufina Cabré se volvió a instalar, provisoriamente, en la Argentina para ser parte del momento más especial para la familia: la boda de Nicolás Cabré, y Rocío Pardo. El primer evento fue la unión civil y la niña acompañó a la pareja siendo testigo oficial de la unión, un importante rol que mostró la especial unión de padre e hija.

Para este especial momento, Rufina lució un look blanco, al igual que los novios. Eligió un vestido sin magas, estilo musculosa, con una tela textuarizada en la parte inferior, dándole un tono romántico a la prenda. La prenda termina con una falda estilo globo, la gran tendencia de la temporada, dándole volumen y un aire juvenil. Lo combinó con un calzado en tono negro con unas cómodas sandalias al estilo gladiadoras, al tener largas tiras que sujetan parte de la pierna.

Su peinado fue un medio recogido con dos finas trenzas que caían sobre el rostro de la niña, dando un toque natural y delicado. Sus accesorios fueron discretos como una pulsera plateada y aros pequeños, creando un conjunto armonioso, sencillo y refinado.

Con este look cómodo y fresco, la niña se mostró muy a gusto en todo momento. Además, su felicidad se pudo ver a través de las imágenes compartidas por los novios en redes sociales, siendo que su rostro mostraba una gran sonrisa.

El próximo sábado 6 de diciembre, Nicolás Cabré, y Rocío Pardo celebrarán su boda en el Valle de Punilla, en Córdoba, con 260 invitados y se especula que la fiesta que se extenderá por tres días. Rufina Cabré volverá a tender un rol protagonista junto a su padre.