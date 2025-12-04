Wanda Nara siempre se mostró cercana al padre de Mauro Icardi, pero desde que se separaron demostró que su vínculo continúa pese a no estar con el futbolista. En esta ocasión, la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) abrió el baúl de los recuerdos y compartió una foto junto a él y su familia. Asimismo, decidió dedicarle unas llamativas palabras a Juan Icardi en el día de su cumpleaños.

El saludo de cumpleaños de Wanda Nara para Juan, el papá de Mauro Icardi

Este jueves 4 de diciembre, Juan Icardi está de festejo porque cumple años y Wanda Nara no se quiso perder este motivo para saludarlo mediante su red social de Instagram. La empresaria cosmética, quien suele mostrar el cariño que le tiene y visitarlo en fechas importantes junto a sus hijas, Francesca e Isabella, subió un posteo muy especial para agasajarlo en su día.

"Feliz cumple a un ser muy especial. Te amamos", escribió junto a un emoji de corazón blanco. La imagen que eligió para acompañar su mensaje correspondería al último encuentro con Juan Icardi y los familiares de Mauro, con quien mantiene una batalla legal y mediática desde su separación en julio de 2024.

El posteo de Wanda Nara para Juan Icardi, el padre de Mauro Icardi.

En la postal se la puede ver muy sonriente y compartiendo un almuerzo en Rosario, ciudad natal del padre de sus hijas. Cerca de ella se encuentra Juan Icardi, quien dejó en claro con esta cercanía que está del lado de su ex nuera y madre de sus nietas en todo el escándalo entre la expareja. Por su parte, Mauro Icardi no realizó ningún posteo en honor a su papá y se llamó a silencio mediante las redes sociales.

En mayo pasado, más precisamente el día 25, Wanda Nara viajó a Santa Fe para que sus hijas pasen tiempo con su abuelo y puedan comer juntos un rico locro. Para muchas personas, este gesto de la modelo se trató de una provocación para Mauro Icardi, ya que él mantiene una relación distante con su progenitor.

Lo cierto es que, a través de varias publicaciones y visitas a su hogar, ella dejó en claro que siempre mantuvieron una relación cercana y que su ruptura amorosa con el jugador no impedirá que sigan disfrutando de reuniones familiares. De esta manera, Wanda Nara publicó un sorpresivo mensaje para Juan Icardi, el papá de Mauro Icardi, quien está cumpliendo años este jueves 4 de diciembre. "Te amamos", expresó en su posteo generando fuertes repercusiones.

La imagen que confirma que Wanda Nara será vecina de Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara sorprendió al compartir imágenes de su residencia en obra y en ellas se observó un dato que involucra a Mauro Icardi y la China Suárez. La ubicación de las viviendas dentro de un mismo barrio privado generó comentarios por la proximidad entre ambas casas. El proyecto de la empresaria avanza con un diseño moderno y amplios espacios.

En las últimas horas, la conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus redes sociales distintas imágenes mostrando avances de la obra de su nueva residencia. Las fotos revelaron detalles de la construcción y el entorno, con amplios espacios verdes y estructuras modernas que anticipan el estilo de la futura vivienda.

Pero lo que más llamó la atención fue que, en una de las historias que publicó en su Instagram, se distingue al fondo otra propiedad que, según seguidores y observadores, pertenecería a Mauro Icardi y la China Suárez. Este detalle abrió la posibilidad de que se convierta en vecina de la pareja, generando comentarios en torno a la cercanía entre ambas casas.

La imagen que confirma que Wanda Nara será vecina de Mauro Icardi y la China Suárez

La cuenta Juariu, conocida por analizar publicaciones de figuras públicas, fue la primera en señalar la coincidencia tras recibir un mensaje de un seguidor. Al observar las imágenes compartidas por la conductora, destacó que en el fondo se veía una construcción que coincide con la residencia del delantero.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer posteó la imagen de la casa de Wanda Nara con un comentario que no tardó en multiplicarse. “¿Acaso es la disputada ‘casa de los sueños’ de Wanda, desde las vistas de su casa en obra?”, escribió. Además, agregó: “¿Vos decís que desde la nueva casa de Wanda se ve la casa de los sueños?”.

El barrio privado donde se levantan ambas viviendas se caracteriza por su nivel de seguridad y por la presencia de residencias de gran tamaño. Con calles arboladas, amenities de primer nivel y un entorno natural cuidado. La construcción de la presentadora se suma a este escenario, con una obra que promete espacios amplios y modernos.