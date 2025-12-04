El look moderno y sofisticado que eligió Rocío Pardo para su boda por civil con Nicolás Cabré

Finalmente, Nicolás Cabré y Rocío Pardo pasaron por un Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y sellaron su amor el miércoles 3 de diciembre. La pareja estuvo acompañada de su círculo íntimo en una celebración que decidieron mantener en silencio hasta último momento para evitar la presencia de la prensa.

Conjunto off white y mucho estilo: el look de Rocío Pardo para su casamiento por civil con Nicolás Cabré

Mediante sus redes sociales, Nicolás Cabré y Rocío Pardo realizaron una publicación en conjunto y anunciaron la feliz noticia. “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, escribieron los flamantes marido y mujer en la red social de Instagram. A poco tiempo de cumplirse un año desde que comenzaron a salir, el actor y la bailarina compartieron con sus seguidores lo que fue la intimidad de este momento tan especial en sus vidas.

En las imágenes que subieron se los puede ver súper enamorados dentro del Registro Civil, dando el "Sí quiero" y a los besos, mientras sus familiares y amigos aplauden con emoción. Lo cierto es que lo más llamativo del carrete de fotos fue el look que escogió Rocío Pardo para este día.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Tal como se puede ver, la artista se alejó del típico vestido blanco que suele llevarse en estos eventos y se mantuvo fiel a su estilo moderno, canchero y minimalista. Para la unión civil con el actor, lució un conjunto de chaleco y pantalón en color off white perlado. Ambas prendas se destacaron por su diseño: la pieza superior se asemejaba a un top, no llevaba mangas y tenía un profundo escote en V. La pieza inferior también tuvo ese guiño fresco y actual ya que es de tiro bajo, como ella suele usar, y caída amplia.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Esta elección logró ser sofisticada y también le aportó un aire relajado sin perder formalidad. Su estilismo para su boda con Nicolás Cabré se completó con un cabello suelto y ondas naturales, y un maquillaje glowy con delineado en los ojos y labial rosa nude. Su beauty look acompaña lo simple y actual de su atuendo, logrando el equilibrio justo entre lo moderno y lo clásico para un “sí, quiero” cargado de emoción y amor junto al artista.

Noticia en desarollo