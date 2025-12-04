El pasado 3 de diciembre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron el sí en el civil y sellaron su amor frente a un círculo íntimo de amigos y familia. La pareja compartió las mejores postales del momento en que firmaron la libreta y su primer beso casados. “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, escribieron en el posteo, que no tardó en viralizarse. Entre halagos y comentarios de felicitaciones, muchos usuarios destacaron el guiño que tuvo la China Suárez, tras ver las fotografías.

El guiño de la China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La China Suárez y Nicolás Cabré mantienen una cordial relación desde su separación en el 2013, debido a su hija en común Rufina. Desde siempre, muestran que tienen conversación por la menor de edad, quien los acompaña en todos los cambios de su vida. Es por eso que el casamiento del actor no iba a ser una excepción. La actriz organizó para que la niña se quede en la Argentina, tras su viaje de regreso, y luego del gran evento vuelva a Turquía. Él invitó a su expareja, pero ella no pudo asistir, por lo que los sorprendió con un guiño especial.

En sus cuentas de Instagram Cabré y Rocío Pardo compartieron un tierno posteo con las mejores fotos y videos del momento. Su casamiento por civil fue íntimo y familiar, manteniendo el bajo perfil de la pareja. Entre comentarios y felicitaciones, se destacó el de la China Suárez, quien decidió mostrar su apoyo por el paso que dieron, y dejó un claro "me gusta" en las postales. Muchos usuarios no tardaron en darlo a conocer y de asegurar que la actriz había dejado ese guiño en modo de felicitaciones a su expareja.

Todos los detalles del casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil, el miércoles 3 de diciembre. Ambos, vestidos de blanco, dejaron en claro sus estilos fashionistas, en un evento íntimo y familiar. Por un lado, el actor optó por una camisa y pantalón holgados; por el otro, la influencer fue por un look moderno y sensual. Por su parte, Rufina se volvió un ángel vestida con un dress cute total white, y no dudó en aparecer en diversas postales de la pareja. La gran fiesta será el sábado 6 de diciembre, en una exclusiva estancia del Valle de Punilla.

Para este evento, estarán invitados aún más amigos y familia de la pareja, entre los que aparecen los nombres de algunas celebridades. La China Suárez no podrá estar presente, dado que se encuentra con su familia en Turquía, esperando a que Rufina regrese al país euroasiático, tras el gran evento. Sin embargo, no dudó en dejar su marca en las redes sociales, y seguir mostrando su apoyo incondicional ante su expareja y padre de su hija mayor.

A.E