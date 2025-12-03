María Vázquez se robó todas las miradas con un imponente look dorado que anticipa la Navidad. La modelo deslumbró con un estilismo que combina glamour, tendencia y el espíritu festivo de fin de año.

María Vázquez inauguró la temporada de Navidad con un imponente look dorado

María Vázquez inauguró la temporada de Navidad con un imponente look dorado que marcó el tono festivo de fin de año y volvió a reafirmar su estatus como una de las mujeres más elegantes del país. La modelo deslumbró con un estilismo que combina glamour, brillo y el espíritu característico de estas fechas, convirtiéndose en una verdadera inspiración para quienes ya piensan en sus outfits navideños.

El protagonista absoluto fue un vestido largo dorado con acabado metalizado, un diseño que aporta un brillo sofisticado y es ideal para celebraciones nocturnas. Con breteles finos y un profundo escote en “V”, la pieza logra un equilibrio impecable entre sensualidad y elegancia. La caída fluida y la forma en que se mueve con la luz crean un efecto casi líquido, uno de los hits de la temporada.

Para complementar el outfit, la empresaria eligió un collar protagonista con aires de joyería escultórica, que suma luz al rostro y eleva aún más el look. Su beauty look acompañó con naturalidad: un peinado con ondas suaves y raya al medio, más un maquillaje luminoso y fresco que destaca sus facciones sin competir con el impacto del vestido.

María Vázquez

El entorno, dominado por un imponente árbol navideño decorado en dorado y plateado, terminó de transformar la escena en una postal glam que anticipa el clima festivo. María Vázquez logró unir en un solo look todo lo que pide la moda de diciembre: brillo y elegancia moderna.