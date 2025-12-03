Karina Mazzocco impuso los zuecos de madera: así son las zapas que serán furor en la temporada

La presencia de Karina Mazzocco en un reciente evento benéfico en la Galería Alvear se convirtió en una clase magistral de cómo actualizar un básico y transformarlo en una apuesta moderna. Con una combinación que fusionó frescura, comodidad y actualidad, la conductora dejó en claro que los zuecos de madera vuelven a ocupar un lugar en la temporada.

Para la ocasión, eligió un outfit íntegramente azul compuesto por una camisa liviana, ligeramente satinada, anudada en la cintura, y un pantalón amplio en la misma gama. La caída fluida del conjunto sumó movimiento y creó una silueta alargada, potenciada por el contraste de accesorios estratégicos. Entre ellos, destacó un collar de piedras turquesas que complementó el look y agregó un matiz vibrante y luminoso sin romper la armonía cromática.

Sin embargo, el verdadero foco recayó en sus zuecos de madera: un modelo robusto, con plataforma alta y una tira ancha en negro que equilibra lo artesanal y lo urbano. Este tipo de calzado, ícono de los años 70, viene conquistando nuevamente el street style gracias a su mezcla de altura, comodidad y personalidad. Karina eligió una versión que suma carácter sin resultar invasiva, perfecta para acompañar prendas amplias como las que lució en esta aparición.

La conductora ya había mostrado en otras oportunidades su habilidad para combinar calzado en tonos tierra, como ocurrió recientemente en el estudio de su programa, donde posó con pantalones de línea ancha, camisa celeste y un chaleco camel ceñido con doble cinturón. En ese caso, los zapatos marrones completaban una paleta neutra que confirmaba su afinidad por los detalles bien pensados. Aquella apuesta, más estructurada, dialoga con este look más relajado, demostrando que sabe moverse dentro de distintos códigos sin perder coherencia visual.

El regreso de los zuecos de madera encuentra en Karina Mazzocco una embajadora ideal. Este calzado encaja en looks de día con jeans y blusas amplias, suma presencia en un after office con monoprendas y realza conjuntos de noche cuando se combina con pantalones palazzo o vestidos fluidos. En su aparición en la Galería Alvear, quedó claro que pueden transformar un conjunto simple en una propuesta con impacto, aportando ese toque artesanal que vuelve a ganar protagonismo en la moda actual.

