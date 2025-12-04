Así es la casa estilo industrial moderna de Ángel di María y Jorgelina Cardoso en Rosario

Ángel di María y su esposa Jorgelina Cardoso son dueños de una increíble propiedad que permite reunir a todos sus familiares y amigos, ya sea en celebraciones importantes como en momentos cotidianos. En esta ocasión, el futbolista se mostró disfrutando de una tarde libre junto a ella y cautivó a sus seguidores al dejar ver el estilo que lleva su casa.

Moderna y minimalista: así es la casa de Ángel di María y Jorgelina Cardoso en Rosario

La casa de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso en Rosario se destaca por su diseño moderno y minimalista, con líneas rectas y una estética imponente. La fachada, en tonos oscuros, combina superficies lisas con amplios paneles de vidrio que permiten una integración fluida entre el interior y el exterior.

En la historia de Instagram que compartió el jugador, se puede observar que la estructura de su vivienda cuenta con volúmenes geométricos que se superponen, generando una apariencia contemporánea y sofisticada. Asimismo, el color negro toma protagonismo y se destaca sobre los sectores verdes que rodean el hogar. En la misma se lo puede ver en su jardín tomando unos mates con su esposa Jorgelina Cardoso y contemplando una hermosa tarde soleada en su ciudad natal.

Ángel di María y Jorgelina Cardoso

Este espacio de su residencia posee un césped prolijo y la presencia de palmeras que aportan un aire veraniego y relajado al espacio, ideal para disfrutar en familia. Además, las grandes aberturas hacia el parque permiten aprovechar la luz natural y conectar visualmente cada sector de la casa con el entorno verde. El estilo general de su casa transmite modernidad, lujo discreto y comodidad, reflejando un estilo actual y elegante.

"Unos mates con mi amor", escribió Ángel di María junto a la postal que subió a su red social de Instagram, donde posee más 26 millones de seguidores. Si bien la escena romántica y cotidiana con la madre de sus hijas causó ternura en los usuarios, lo que más llamó la atención fue la “arquitectura negra” o black architecture que caracteriza su propiedad, la cual utiliza fachadas oscuras para lograr un aspecto refinado y moderno. De esta manera, así es la casa estilo industrial moderna de Ángel di María y Jorgelina Cardoso en Rosario que se llevó todos los halados en las redes sociales.

La historia de lucha y amor de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso: cómo se conocieron

Jorgelina Cardoso contó tiempo atrás en una entrevista con Marley que conoció a Ángel di María a través de Messenger, en el año 2009. En ese entonces, el futbolista vivía en Lisboa, ya que era jugador del Benfica, y Jorgelina se encontraba en Rosario. Cardoso explicó que todo comenzó por un mensaje de ella hacía él, donde le pedía al fideo que vuelva "al club de sus amores", hablamos de Rosario Central, el club donde debutó el fideo y del que Jorgelina es hincha.

Este mínimo gesto de Jorgelina, abrió la puerta de una hermosa historia de amor. Ángel Di María y su mujer comenzaron a chatear con más frecuencia y, después de dos años de charla y encuentros esporádicos cuando el fideo venía a Argentina, Jorgelina decidió viajar a Lisboa. "Me dio el ultimátum y me fui", contó entre risas.

Ángel di María y Jorgelina Cardoso junto a sus dos hijas.

Jorgelina Cardoso y Ángel Di María sostienen que el secreto de su relación es el compañerismo. Jorgelina explicó: "Somos más que marido y mujer, somos muy compañeros". La mujer del fideo destacó lo que sostiene con mucha fortaleza su relación.

La pareja vivió momentos muy complicados tanto familiares como en la carrera futbolística de Di María. Ángel pasó desde críticas fuertes por su desempeño como jugador hasta fuertes lesiones que pusieron en riesgo su trayectoria. Jorgelina fue una gran compañera para el fideo, se mantuvo siempre a su lado, apoyándolo a su marido en todo momento.