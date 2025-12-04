El sentido mensaje de Marley tras el nacimiento de Isidro, el hijo de Rocío Marengo

Este miércoles 3 de diciembre, Rocío Marengo se convirtió en mamá por primera vez de Isidro, luego de años de búsqueda. Al anunciar la llegada del niño por redes sociales, decenas de famosos reaccionaron a la feliz noticia, incluido Alejandro “Marley” Weibe, el célebre conductor quien fue su expareja.

Marley y Rocío Marengo, del amor a la amistad

Gran parte del salto a la fama de Rocío Marengo es debido al intenso noviazgo que mantuvo con Marley hace ya más de dos décadas. Si bien el presentador ya era una de las figuras públicas más queridas del medio, artista daba sus primeros pasos en el ambiente. Pese a que este idilio duró sólo unos meses, por el año 2000, la flamante pareja compartía viajes y proyectos juntos lo que los llevó a ser una de las parejas más destacadas por aquel entonces.

Marley y Rocío Marengo | Instagram

Por motivos que solo lo saben los protagonistas de esta fugaz historia de amor, ambos decidieron poner punto final a su relación, pero siguieron manteniendo un vínculo de amistad que hasta el día de hoy perdura. Tal es así que él mismo la felicitó por la llegada de Isidro, fruto de su relación con Eduardo Fort.

En este sentido, recurrió a la caja de comentarios del posteo que realizó su expareja, donde le realizó una fuerte promesa:"¡Qué alegría! Felicitaciones a los 2. Muy lindo nombre. A disfrutar ahora... ya lo juntaremos a jugar con Milenka". Como era de esperarse, los seguidores no tardaron en reaccionar ante esta muestra de afecto.

El mensaje de Marley a Rocío Marengo | Instagram

Marley y Rocío Marengo Por el Mundo

La buena onda y la complicidad entre Marley y Rocío Marengo perdura con el correr de los años. Hace unas semanas, en Telefe, los ex tortolitos viajaron en Por el Mundo donde, incluso, hicieron chistes acerca de su vínculo en el pasado. “No quiero quedar como cursi, pero quiero mostrar algo que nunca mostré, y banco mi actitud. ¿Quién no ha guardado una flor que le regalaron? Tengo la flor, posta. ¡Acá!”, recordó la ex Bailando Por un Sueño en referencia a los detalles que tenía el papá de Mirko y Milenka.

El rostro del canal de las pelotas se convirtió en padre por primera vez hace ocho años, 27 de octubre de 2017, cuando anunció la llegada de su primogénito que nació bajo la subrogación de vientre. En ese entonces, fue la pareja del chocolatero quien se hizo eco de la feliz noticia en redes sociales, como así también los acompañó en varios paseos en los destinos más destacados del planeta. Ahora, los roles se invirtieron y es el mismo Marley quien está haciendo la devolución de gentileza.

Marley y Rocío Marengo | Instagram

Este gesto de Marley a Rocío Marengo deja en claro que, pese a que el amor romántico se terminó, la historia entre ambos dejó tan buenos recuerdos que despertó un cariño que se traduce en amistad. Con la promesa, eso sí, de que pronto sus hijos Isidro y Milenka se encuentren algún día a jugar y a compartir momentos divertidos siguiendo los pasos de sus padres.

NB