Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.
Descubrí qué te depara esta semana del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Cartas del Tarot: El Mundo
Aries, este mes de diciembre se presenta mágico y lleno de cambios relevantes en tu trabajo, hogar, mentalidad y crecimiento patrimonial. Tu mejor día de la semana será el miércoles y tus días cabalísticos serán el 1, 7, 11, 14, y 20 ideales para cambiar de empleo, tramitar pasaporte o visa americana y realizarte cirugías médicas o estéticas. Júpiter impulsa tu expansión y abundancia, mientras que el arcángel Uriel te brinda protección frente a chismes e intrigas y apoyo en cierres de contratos.
- Salud: Pon atención a la garganta, los pulmones o el estómago; mejora tu alimentación para evitar gastritis o úlcera, duerme más para superar el insomnio y toma cítricos y vitaminas.
- Consejo: Aplica el "yo soberano" poniéndote en primer lugar, acondiciona y pinta tu casa para recibir la Navidad y el Año Nuevo con protección ante envidias, y retoma estudios de inteligencia artificial, idiomas, liderazgo o proyectos ligados a la tierra.
- Números de la suerte: 01, 24, 70 (tres golpes mágicos).
- Colores: Rojo y verde.
- Amor: Mayor compatibilidad con Capricornio o Leo, con posibilidades de propuesta de amor verdadero, matrimonio o embarazo si estás casado.
- Recomendación: Haz crecer tu patrimonio con una casa, un auto o lo que necesites para avanzar, y mantén claridad en lo que manifiestas con una actitud positiva y de una a tres invitaciones de viaje.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Cartas del Tarot: El Mago
Tauro, diciembre es un mes clave para pagar deudas, sanar tu economía, soltar cargas del pasado y tomar decisiones sabias en lo laboral y lo personal. Tu mejor día de la semana será el martes y tus días cabalísticos serán el 3, 5 y 12 propicios para tomar vacaciones, realizar uno o dos viajes, avanzar en trámites de graduación, título o cambio de escuela y hacer cambios estéticos. Marte te impulsa a resolver temas legales o de migración y proyectar tu 2027, con el arcángel Rafael protegiéndote de envidias, salaciones y chismes.
- Salud: Cuídate de la angustia, el estrés o la depresión caminando, orando y fortaleciendo tu vida espiritual.
- Consejo: Emprende un negocio propio o suma un ingreso extra aprovechando el movimiento comercial de diciembre, arregla o pinta tu casa y cocina, evita dobles vidas y rodéate de mascotas y plantas.
- Números de la suerte: 04, 09, 13 (dos golpes de suerte).
- Colores: Rojo y azul.
- Amor: Prioriza el amor propio y evalúa si tu relación actual es compatible; si buscas pareja, hay buena afinidad con Virgo o Libra.
- Recomendación: Mantén la calma, la paciencia y la prudencia al responder para no perder tu tranquilidad ni tu claridad.
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Cartas del Tarot: La Rueda de la Fortuna
Géminis, este mes llega una persona con fuerza económica y autoridad para apoyarte en tu progreso laboral, o bien surge una relación sólida en lo económico. Tu mejor día será el lunes y tus días cabalísticos serán el 19, 21, 25 y 31, favorables para trámites, estabilidad y un viaje en familia. El Sol te invita a caminar por las mañanas y visitar la playa para cargarte de energía, mientras el arcángel Metatrón te respalda en decisiones, abundancia y protección.
- Salud: Cuida tu estómago frente a gastritis o úlcera y evita guardar corajes.
- Consejo: Renueva tu imagen, guarda dinero en lugar de resentimientos, mantente alerta sin confiarte de más y acude a los juegos de azar, loterías o posadas con buena actitud.
- Números de la suerte: 05, 10, 20 (dos golpes de suerte en lotería y uno en posadas).
- Colores: Rojo y verde.
- Amor: Cierra ciclos con amores del pasado que regresen a buscarte y abre paso a vínculos compatibles con Libra o Acuario.
- Recomendación: Cultiva una actitud más alegre y mayor conexión espiritual para aprovechar un mes de prosperidad.
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Cartas del Tarot: La Justicia
Cáncer, diciembre trae una propuesta favorable para tu crecimiento económico y laboral, además de cambios profundos y verdaderos. Tu mejor día de la semana será el martes y tus días cabalísticos serán el, 20 y el 28, ideales para cambios de imagen, cirugías médicas o estéticas, trámites legales o migratorios y préstamos para vivienda. La Luna potencia tu intuición, rituales y vida afectiva, y el arcángel Uriel favorece cierres de contratos, proyección laboral y cambios de ciudad o país.
- Salud: Protege tu espalda baja, riñones y columna evitando cargar peso excesivo y moderando la intensidad al ejercitarte.
- Consejo: Acondiciona tu hogar, compra muebles y prepara comidas para Navidad, Año Nuevo y posadas; no cuentes tus planes ni metas y evita confiar ciegamente en quienes te rodean.
- Números de la suerte: 08, 15, 26.
- Colores: Azul y rojo.
- Amor: Posibilidad de propuesta de matrimonio o amor verdadero con tu pareja estable, o embarazo si estás casado; si estás soltero, compatibilidad con Piscis o Aries.
- Recomendación: Construye raíces comprando casa o auto, continúa estudiando y libérate de lo negativo del año para recibir lo que esperabas.
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Cartas del Tarot: El Ermitaño
Leo, este mes favorece la reconciliación, acercarte a tus seres queridos, cobrar deudas pendientes y recibir propuestas laborales clave rumbo al 2027. Tu mejor día será el viernes y tus días cabalísticos serán el 3 y 19, días importantes para reinventarte y realizar dos o tres viajes. Venus impulsa el amor y las nuevas aventuras, mientras el arcángel Miguel te protege con agua bendita frente a problemas familiares o laborales.
- Salud: Modera los excesos de comida, alcohol, tabaco y refrescos propios de las fiestas, y cuídate del reflujo y la acidez.
- Consejo: Cuídate de chismes e intrigas, no compartas tus sentimientos ni deseos y no pidas consejos que puedan ocultar envidia; mantén una base de ahorro y pon en regla pasaporte, visa o papelería migratoria.
- Números de la suerte: 11, 23, 28.
- Colores: Amarillo y negro.
- Amor: Posible propuesta de amor verdadero o encuentro con el amor de tu vida, con mayor compatibilidad con Aries o Sagitario; déjate querer sin tanta desconfianza.
- Recomendación: Elige tus oportunidades laborales con humildad y visión grande, arregla tu casa y prepárate para la cena de Año Nuevo y viajes.
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Cartas del Tarot: El Juicio
Virgo, diciembre es un mes para asumir nuevos retos y concretar bienes propios como una casa, auto, moto o celular que reflejen el esfuerzo del año. Tu mejor día será el martes y tus días cabalísticos serán el 6 y el 13, favorables para fortalecer tu solvencia y estabilidad laboral. Neptuno te aporta claridad mental y seguridad para avanzar, y el arcángel Gabriel derrama bendiciones sobre tu signo.
- Salud: Protégete de virus, alergias, frío y cambios de clima, cuida tus ojos y oídos, haz ejercicio y procura combatir el insomnio pese a las fiestas.
- Consejo: Acondiciona tu casa para recibir reuniones y cenas navideñas o de Año Nuevo, adelanta regalos de posadas y Navidad para cuidar tu presupuesto y haz inversiones personales en tu vestimenta o imagen.
- Números de la suerte: 03, 27, 29 (dos premios grandes en lotería).
- Colores: Blanco y azul.
- Amor: Compatibilidad con Capricornio o Aries, con posibilidad de embarazo si estás casado o en pareja.
- Recomendación: Observa con atención las promesas incumplidas en el trabajo y las mentiras a tu alrededor, respira profundo ante el enojo, evita chismes y no sobrepienses.
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Cartas del Tarot: El As de Oros
Libra, diciembre trae ingresos extra, compensaciones, rifas y premios importantes que fortalecen tu economía, siempre que cuides lo que ganas. Tu mejor día será el lunes y tus días cabalísticos serán el 22 y el 29 claves para trámites legales, pasaporte o préstamos. Urano impulsa cambios positivos y estabilidad, y el arcángel Rafael te guía para depurar tu entorno.
- Salud: Atiende tu piel, cabello y vista, consulta al dermatólogo, toma vitaminas y moderá el alcohol y la comida para evitar gastritis ante los cambios de clima.
- Consejo: No prestes dinero aunque te lo pidan con insistencia para no perder tu buena suerte, mantente alerta en la calle, repara desperfectos en casa o considera cambiar de vivienda y haz una limpieza de personas negativas y de tu celular.
- Números de la suerte: 02, 17, 39.
- Colores: Rojo y naranja.
- Amor: Conversa y cierra ciclos con exparejas que busquen contactarte; mayor compatibilidad con Géminis o Leo.
- Recomendación: Sana la mente y la razón soltando remordimientos y pensamientos del pasado para proyectar un buen 2027.
Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)
Cartas del Tarot: La Sacerdotisa
Escorpión, este mes te llama a madurar, definir tu rumbo, tomar decisiones firmes y avanzar en tus proyectos de vida y trabajo con reconocimiento laboral. Tu mejor día será el viernes y tus días cabalísticos serán el 5 y 11, días clave para fiestas, posadas y realizar dos o tres viajes. Saturno te ayuda a estructurar tu presente, agilizar trámites legales o divorcios y sanar tu economía pagando deudas y tarjetas, con el arcángel Miguel protegiéndote de envidias, mal de ojo y energías negativas.
- Salud: Revisa temas hormonales en mujeres y los riñones en hombres con atención médica, y deja atrás el insomnio y el sobrepensamiento.
- Consejo: Retoma estudios de cocina, liderazgo, política o administración, participa en rifas o juegos de azar y considera adoptar una mascota que aporte alegría a tu hogar.
- Números de la suerte: 07, 21, 25 (dos premios grandes en lotería).
- Colores: Amarillo y verde.
- Amor: Suelta resentimientos y problemas amorosos del pasado para abrir el corazón a la estabilidad.
- Recomendación: Disponte a perdonar, deja de guardar corajes y disfruta tu dinero con un cambio de imagen o cuidado médico y estético.
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Cartas del Tarot: La Estrella
Sagitario, diciembre es tu mes de cumpleaños y llega cargado de buena vibra, tres golpes de suerte, recuperación de dinero perdido o cobro de préstamos y propuestas para emprender un negocio extra. Tu mejor día será el viernes y tus días cabalísticos serán el 8 y 19, ideales para trámites laborales y salir de dos a tres viajes. Plutón favorece el renacimiento y el crecimiento laboral, mientras el arcángel Uriel impulsa tu prosperidad sin límites.
- Salud: Cuida la grasa visceral, el colesterol y los excesos bebiendo más agua, líquidos y avena, caminando y haciendo ejercicio.
- Consejo: Prepárate para organizar la fiesta de Año Nuevo y reuniones con seres queridos, cambia de banco o de puesto si es necesario —o busca cambiar de casa, ciudad o país—, cambia de celular y aléjate de amistades envidiosas.
- Números de la suerte: 12, 24, 47 (tres golpes de suerte).
- Colores: Verde y naranja.
- Amor: Buena compatibilidad con Aries o Géminis; evita dobles vidas o relaciones simultáneas para mantener estabilidad.
- Recomendación: Deja atrás remordimientos por lo que no hiciste, evita pleitos y disfruta invitaciones a la playa o vacaciones.
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Cartas del Tarot: la Reina de Oros
Capricornio, este mes es especial porque celebras tu cumpleaños a partir del 21 de diciembre y se abre un tiempo de madurez, acción firme y un regalo de fortuna y estabilidad. Tu mejor día será el sábado y tus días cabalísticos serán el 1, 7, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 30 y 31, favorables para trámites, viajes de uno a tres trayectos y encuentros familiares. Mercurio impulsa contratos, mensajes o proyectos nuevos para diciembre y 2027, y el arcángel Metatrón te brinda inteligencia y protección.
- Salud: Protege la garganta, los pulmones y las vías respiratorias ante gripas y cambios de clima, y descansa bien evitando el insomnio.
- Consejo: Prepárate para la fiesta de Año Nuevo y la posada de amigos, compra tenis y ropa deportiva para mantenerte activo en las celebraciones y dedica una oración a los seres queridos que ya partieron.
- Números de la suerte: 01, 30, 33 (tres golpes de suerte en juegos de azar).
- Colores: Rojo y amarillo.
- Amor: Si estás soltero, se abren opciones compatibles con Aries o Tauro; deja en paz historias de exparejas.
- Recomendación: Empieza y termina tus metas en estudio, trabajo o negocios con constancia, evita chismes y discusiones con personas que desgastan tu energía y no cuentes tus planes.
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Acuario, diciembre es un mes cabalístico con dinero inesperado, una propuesta atractiva de cambio laboral y una fuerte racha económica con posibilidad de premio mayor. Tu mejor día será el jueves y tus días cabalísticos serán el 5 y 24, propicios para pasaporte, visa, papelería, impuestos, cierre de año y proyecciones para el 2027. Marte te impulsa a mantenerte en movimiento en lo laboral, y el arcángel Jofiel te ayuda a resolver asuntos legales, migratorios o del pasado y a alejar chismes.
- Salud: Cuida tu intestino ante inflamación intestinal moderando comidas pesadas, picante y exceso de alcohol durante las fiestas.
- Consejo: Disfruta las posadas del trabajo y de casa, las visitas familiares y las vacaciones de Año Nuevo o escapadas a la playa, y renueva tu look con autenticidad y sin miedo al qué dirán.
- Números de la suerte: 07, 15, 73.
- Colores: Amarillo y rojo.
- Amor: Posible propuesta de matrimonio, amor verdadero o mayor armonía en pareja; si estás soltero, compatibilidad con Géminis o Libra.
- Recomendación: Protégete de personas envidiosas o provocaciones y pon pasión en tu trabajo, estudios, ejercicio y vida afectiva.
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Cartas del Tarot: El Carruaje
Piscis, diciembre llega con impulso para emprender un negocio o cambiar de empleo, además de propuestas laborales y de matrimonio. Tu mejor día será el miércoles y tus días cabalísticos serán el 2, 14, 18 y 25 destacando el día 25 para premios mayores y los días clave para prepararte ante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y hacer un ahorro. Júpiter te respalda con riqueza y abundancia en tus trámites, y el arcángel Gabriel favorece la reconciliación familiar, la protección contra malas vibras y nuevos proyectos de vida rumbo al 2027.
- Salud: Atiende tu salud bucal, dientes, lengua, garganta y tiroides acudiendo al dentista u odontólogo ante cualquier molestia o infección.
- Consejo: Haz una limpia con agua bendita y enciende una veladora del dinero para atraer abundancia, participa en posadas y rifas, prepárate para uno o dos viajes y visitas de fuera, y busca vínculos con personas de edad similar a la tuya.
- Números de la suerte: 08, 40, 69.
- Colores: Blanco y azul.
- Amor: Compatibilidad con Cáncer o Libra con buenas intenciones, y posibilidad de embarazo si estás casado.
- Recomendación: Toma decisiones sabias sin miedo, confía en tus sueños y disfruta la convivencia con tus seres queridos.