Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Cartas del Tarot: El Mundo

Aries, este mes de diciembre se presenta mágico y lleno de cambios relevantes en tu trabajo, hogar, mentalidad y crecimiento patrimonial. Tu mejor día de la semana será el miércoles y tus días cabalísticos serán el 1, 7, 11, 14, y 20 ideales para cambiar de empleo, tramitar pasaporte o visa americana y realizarte cirugías médicas o estéticas. Júpiter impulsa tu expansión y abundancia, mientras que el arcángel Uriel te brinda protección frente a chismes e intrigas y apoyo en cierres de contratos.

Salud: Pon atención a la garganta, los pulmones o el estómago; mejora tu alimentación para evitar gastritis o úlcera, duerme más para superar el insomnio y toma cítricos y vitaminas.

Pon atención a la garganta, los pulmones o el estómago; mejora tu alimentación para evitar gastritis o úlcera, duerme más para superar el insomnio y toma cítricos y vitaminas. Consejo: Aplica el "yo soberano" poniéndote en primer lugar, acondiciona y pinta tu casa para recibir la Navidad y el Año Nuevo con protección ante envidias, y retoma estudios de inteligencia artificial, idiomas, liderazgo o proyectos ligados a la tierra.

Aplica el "yo soberano" poniéndote en primer lugar, acondiciona y pinta tu casa para recibir la Navidad y el Año Nuevo con protección ante envidias, y retoma estudios de inteligencia artificial, idiomas, liderazgo o proyectos ligados a la tierra. Números de la suerte: 01, 24, 70 (tres golpes mágicos).

01, 24, 70 (tres golpes mágicos). Colores: Rojo y verde.

Rojo y verde. Amor: Mayor compatibilidad con Capricornio o Leo, con posibilidades de propuesta de amor verdadero, matrimonio o embarazo si estás casado.

Mayor compatibilidad con Capricornio o Leo, con posibilidades de propuesta de amor verdadero, matrimonio o embarazo si estás casado. Recomendación: Haz crecer tu patrimonio con una casa, un auto o lo que necesites para avanzar, y mantén claridad en lo que manifiestas con una actitud positiva y de una a tres invitaciones de viaje.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Cartas del Tarot: El Mago

Tauro, diciembre es un mes clave para pagar deudas, sanar tu economía, soltar cargas del pasado y tomar decisiones sabias en lo laboral y lo personal. Tu mejor día de la semana será el martes y tus días cabalísticos serán el 3, 5 y 12 propicios para tomar vacaciones, realizar uno o dos viajes, avanzar en trámites de graduación, título o cambio de escuela y hacer cambios estéticos. Marte te impulsa a resolver temas legales o de migración y proyectar tu 2027, con el arcángel Rafael protegiéndote de envidias, salaciones y chismes.

Salud: Cuídate de la angustia, el estrés o la depresión caminando, orando y fortaleciendo tu vida espiritual.

Cuídate de la angustia, el estrés o la depresión caminando, orando y fortaleciendo tu vida espiritual. Consejo: Emprende un negocio propio o suma un ingreso extra aprovechando el movimiento comercial de diciembre, arregla o pinta tu casa y cocina, evita dobles vidas y rodéate de mascotas y plantas.

Emprende un negocio propio o suma un ingreso extra aprovechando el movimiento comercial de diciembre, arregla o pinta tu casa y cocina, evita dobles vidas y rodéate de mascotas y plantas. Números de la suerte: 04, 09, 13 (dos golpes de suerte).

04, 09, 13 (dos golpes de suerte). Colores: Rojo y azul.

Rojo y azul. Amor: Prioriza el amor propio y evalúa si tu relación actual es compatible; si buscas pareja, hay buena afinidad con Virgo o Libra.

Prioriza el amor propio y evalúa si tu relación actual es compatible; si buscas pareja, hay buena afinidad con Virgo o Libra. Recomendación: Mantén la calma, la paciencia y la prudencia al responder para no perder tu tranquilidad ni tu claridad.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Cartas del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Géminis, este mes llega una persona con fuerza económica y autoridad para apoyarte en tu progreso laboral, o bien surge una relación sólida en lo económico. Tu mejor día será el lunes y tus días cabalísticos serán el 19, 21, 25 y 31, favorables para trámites, estabilidad y un viaje en familia. El Sol te invita a caminar por las mañanas y visitar la playa para cargarte de energía, mientras el arcángel Metatrón te respalda en decisiones, abundancia y protección.

Salud: Cuida tu estómago frente a gastritis o úlcera y evita guardar corajes.

Cuida tu estómago frente a gastritis o úlcera y evita guardar corajes. Consejo: Renueva tu imagen, guarda dinero en lugar de resentimientos, mantente alerta sin confiarte de más y acude a los juegos de azar, loterías o posadas con buena actitud.

Renueva tu imagen, guarda dinero en lugar de resentimientos, mantente alerta sin confiarte de más y acude a los juegos de azar, loterías o posadas con buena actitud. Números de la suerte: 05, 10, 20 (dos golpes de suerte en lotería y uno en posadas).

05, 10, 20 (dos golpes de suerte en lotería y uno en posadas). Colores: Rojo y verde.

Rojo y verde. Amor: Cierra ciclos con amores del pasado que regresen a buscarte y abre paso a vínculos compatibles con Libra o Acuario.

Cierra ciclos con amores del pasado que regresen a buscarte y abre paso a vínculos compatibles con Libra o Acuario. Recomendación: Cultiva una actitud más alegre y mayor conexión espiritual para aprovechar un mes de prosperidad.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cartas del Tarot: La Justicia

Cáncer, diciembre trae una propuesta favorable para tu crecimiento económico y laboral, además de cambios profundos y verdaderos. Tu mejor día de la semana será el martes y tus días cabalísticos serán el, 20 y el 28, ideales para cambios de imagen, cirugías médicas o estéticas, trámites legales o migratorios y préstamos para vivienda. La Luna potencia tu intuición, rituales y vida afectiva, y el arcángel Uriel favorece cierres de contratos, proyección laboral y cambios de ciudad o país.

Salud: Protege tu espalda baja, riñones y columna evitando cargar peso excesivo y moderando la intensidad al ejercitarte.

Protege tu espalda baja, riñones y columna evitando cargar peso excesivo y moderando la intensidad al ejercitarte. Consejo: Acondiciona tu hogar, compra muebles y prepara comidas para Navidad, Año Nuevo y posadas; no cuentes tus planes ni metas y evita confiar ciegamente en quienes te rodean.

Acondiciona tu hogar, compra muebles y prepara comidas para Navidad, Año Nuevo y posadas; no cuentes tus planes ni metas y evita confiar ciegamente en quienes te rodean. Números de la suerte: 08, 15, 26.

08, 15, 26. Colores: Azul y rojo.

Azul y rojo. Amor: Posibilidad de propuesta de matrimonio o amor verdadero con tu pareja estable, o embarazo si estás casado; si estás soltero, compatibilidad con Piscis o Aries.

Posibilidad de propuesta de matrimonio o amor verdadero con tu pareja estable, o embarazo si estás casado; si estás soltero, compatibilidad con Piscis o Aries. Recomendación: Construye raíces comprando casa o auto, continúa estudiando y libérate de lo negativo del año para recibir lo que esperabas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Cartas del Tarot: El Ermitaño

Leo, este mes favorece la reconciliación, acercarte a tus seres queridos, cobrar deudas pendientes y recibir propuestas laborales clave rumbo al 2027. Tu mejor día será el viernes y tus días cabalísticos serán el 3 y 19, días importantes para reinventarte y realizar dos o tres viajes. Venus impulsa el amor y las nuevas aventuras, mientras el arcángel Miguel te protege con agua bendita frente a problemas familiares o laborales.

Salud: Modera los excesos de comida, alcohol, tabaco y refrescos propios de las fiestas, y cuídate del reflujo y la acidez.

Modera los excesos de comida, alcohol, tabaco y refrescos propios de las fiestas, y cuídate del reflujo y la acidez. Consejo: Cuídate de chismes e intrigas, no compartas tus sentimientos ni deseos y no pidas consejos que puedan ocultar envidia; mantén una base de ahorro y pon en regla pasaporte, visa o papelería migratoria.

Cuídate de chismes e intrigas, no compartas tus sentimientos ni deseos y no pidas consejos que puedan ocultar envidia; mantén una base de ahorro y pon en regla pasaporte, visa o papelería migratoria. Números de la suerte: 11, 23, 28.

11, 23, 28. Colores: Amarillo y negro.

Amarillo y negro. Amor: Posible propuesta de amor verdadero o encuentro con el amor de tu vida, con mayor compatibilidad con Aries o Sagitario; déjate querer sin tanta desconfianza.

Posible propuesta de amor verdadero o encuentro con el amor de tu vida, con mayor compatibilidad con Aries o Sagitario; déjate querer sin tanta desconfianza. Recomendación: Elige tus oportunidades laborales con humildad y visión grande, arregla tu casa y prepárate para la cena de Año Nuevo y viajes.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Cartas del Tarot: El Juicio

Virgo, diciembre es un mes para asumir nuevos retos y concretar bienes propios como una casa, auto, moto o celular que reflejen el esfuerzo del año. Tu mejor día será el martes y tus días cabalísticos serán el 6 y el 13, favorables para fortalecer tu solvencia y estabilidad laboral. Neptuno te aporta claridad mental y seguridad para avanzar, y el arcángel Gabriel derrama bendiciones sobre tu signo.

Salud: Protégete de virus, alergias, frío y cambios de clima, cuida tus ojos y oídos, haz ejercicio y procura combatir el insomnio pese a las fiestas.

Protégete de virus, alergias, frío y cambios de clima, cuida tus ojos y oídos, haz ejercicio y procura combatir el insomnio pese a las fiestas. Consejo: Acondiciona tu casa para recibir reuniones y cenas navideñas o de Año Nuevo, adelanta regalos de posadas y Navidad para cuidar tu presupuesto y haz inversiones personales en tu vestimenta o imagen.

Acondiciona tu casa para recibir reuniones y cenas navideñas o de Año Nuevo, adelanta regalos de posadas y Navidad para cuidar tu presupuesto y haz inversiones personales en tu vestimenta o imagen. Números de la suerte: 03, 27, 29 (dos premios grandes en lotería).

03, 27, 29 (dos premios grandes en lotería). Colores: Blanco y azul.

Blanco y azul. Amor: Compatibilidad con Capricornio o Aries, con posibilidad de embarazo si estás casado o en pareja.

Compatibilidad con Capricornio o Aries, con posibilidad de embarazo si estás casado o en pareja. Recomendación: Observa con atención las promesas incumplidas en el trabajo y las mentiras a tu alrededor, respira profundo ante el enojo, evita chismes y no sobrepienses.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Cartas del Tarot: El As de Oros

Libra, diciembre trae ingresos extra, compensaciones, rifas y premios importantes que fortalecen tu economía, siempre que cuides lo que ganas. Tu mejor día será el lunes y tus días cabalísticos serán el 22 y el 29 claves para trámites legales, pasaporte o préstamos. Urano impulsa cambios positivos y estabilidad, y el arcángel Rafael te guía para depurar tu entorno.

Salud: Atiende tu piel, cabello y vista, consulta al dermatólogo, toma vitaminas y moderá el alcohol y la comida para evitar gastritis ante los cambios de clima.

Atiende tu piel, cabello y vista, consulta al dermatólogo, toma vitaminas y moderá el alcohol y la comida para evitar gastritis ante los cambios de clima. Consejo: No prestes dinero aunque te lo pidan con insistencia para no perder tu buena suerte, mantente alerta en la calle, repara desperfectos en casa o considera cambiar de vivienda y haz una limpieza de personas negativas y de tu celular.

No prestes dinero aunque te lo pidan con insistencia para no perder tu buena suerte, mantente alerta en la calle, repara desperfectos en casa o considera cambiar de vivienda y haz una limpieza de personas negativas y de tu celular. Números de la suerte: 02, 17, 39.

02, 17, 39. Colores: Rojo y naranja.

Rojo y naranja. Amor: Conversa y cierra ciclos con exparejas que busquen contactarte; mayor compatibilidad con Géminis o Leo.

Conversa y cierra ciclos con exparejas que busquen contactarte; mayor compatibilidad con Géminis o Leo. Recomendación: Sana la mente y la razón soltando remordimientos y pensamientos del pasado para proyectar un buen 2027.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Cartas del Tarot: La Sacerdotisa

Escorpión, este mes te llama a madurar, definir tu rumbo, tomar decisiones firmes y avanzar en tus proyectos de vida y trabajo con reconocimiento laboral. Tu mejor día será el viernes y tus días cabalísticos serán el 5 y 11, días clave para fiestas, posadas y realizar dos o tres viajes. Saturno te ayuda a estructurar tu presente, agilizar trámites legales o divorcios y sanar tu economía pagando deudas y tarjetas, con el arcángel Miguel protegiéndote de envidias, mal de ojo y energías negativas.

Salud: Revisa temas hormonales en mujeres y los riñones en hombres con atención médica, y deja atrás el insomnio y el sobrepensamiento.

Revisa temas hormonales en mujeres y los riñones en hombres con atención médica, y deja atrás el insomnio y el sobrepensamiento. Consejo: Retoma estudios de cocina, liderazgo, política o administración, participa en rifas o juegos de azar y considera adoptar una mascota que aporte alegría a tu hogar.

Retoma estudios de cocina, liderazgo, política o administración, participa en rifas o juegos de azar y considera adoptar una mascota que aporte alegría a tu hogar. Números de la suerte: 07, 21, 25 (dos premios grandes en lotería).

07, 21, 25 (dos premios grandes en lotería). Colores: Amarillo y verde.

Amarillo y verde. Amor: Suelta resentimientos y problemas amorosos del pasado para abrir el corazón a la estabilidad.

Suelta resentimientos y problemas amorosos del pasado para abrir el corazón a la estabilidad. Recomendación: Disponte a perdonar, deja de guardar corajes y disfruta tu dinero con un cambio de imagen o cuidado médico y estético.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Cartas del Tarot: La Estrella

Sagitario, diciembre es tu mes de cumpleaños y llega cargado de buena vibra, tres golpes de suerte, recuperación de dinero perdido o cobro de préstamos y propuestas para emprender un negocio extra. Tu mejor día será el viernes y tus días cabalísticos serán el 8 y 19, ideales para trámites laborales y salir de dos a tres viajes. Plutón favorece el renacimiento y el crecimiento laboral, mientras el arcángel Uriel impulsa tu prosperidad sin límites.

Salud: Cuida la grasa visceral, el colesterol y los excesos bebiendo más agua, líquidos y avena, caminando y haciendo ejercicio.

Cuida la grasa visceral, el colesterol y los excesos bebiendo más agua, líquidos y avena, caminando y haciendo ejercicio. Consejo: Prepárate para organizar la fiesta de Año Nuevo y reuniones con seres queridos, cambia de banco o de puesto si es necesario —o busca cambiar de casa, ciudad o país—, cambia de celular y aléjate de amistades envidiosas.

Prepárate para organizar la fiesta de Año Nuevo y reuniones con seres queridos, cambia de banco o de puesto si es necesario —o busca cambiar de casa, ciudad o país—, cambia de celular y aléjate de amistades envidiosas. Números de la suerte: 12, 24, 47 (tres golpes de suerte).

12, 24, 47 (tres golpes de suerte). Colores: Verde y naranja.

Verde y naranja. Amor: Buena compatibilidad con Aries o Géminis; evita dobles vidas o relaciones simultáneas para mantener estabilidad.

Buena compatibilidad con Aries o Géminis; evita dobles vidas o relaciones simultáneas para mantener estabilidad. Recomendación: Deja atrás remordimientos por lo que no hiciste, evita pleitos y disfruta invitaciones a la playa o vacaciones.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Cartas del Tarot: la Reina de Oros

Capricornio, este mes es especial porque celebras tu cumpleaños a partir del 21 de diciembre y se abre un tiempo de madurez, acción firme y un regalo de fortuna y estabilidad. Tu mejor día será el sábado y tus días cabalísticos serán el 1, 7, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 30 y 31, favorables para trámites, viajes de uno a tres trayectos y encuentros familiares. Mercurio impulsa contratos, mensajes o proyectos nuevos para diciembre y 2027, y el arcángel Metatrón te brinda inteligencia y protección.

Salud: Protege la garganta, los pulmones y las vías respiratorias ante gripas y cambios de clima, y descansa bien evitando el insomnio.

Protege la garganta, los pulmones y las vías respiratorias ante gripas y cambios de clima, y descansa bien evitando el insomnio. Consejo: Prepárate para la fiesta de Año Nuevo y la posada de amigos, compra tenis y ropa deportiva para mantenerte activo en las celebraciones y dedica una oración a los seres queridos que ya partieron.

Prepárate para la fiesta de Año Nuevo y la posada de amigos, compra tenis y ropa deportiva para mantenerte activo en las celebraciones y dedica una oración a los seres queridos que ya partieron. Números de la suerte: 01, 30, 33 (tres golpes de suerte en juegos de azar).

01, 30, 33 (tres golpes de suerte en juegos de azar). Colores: Rojo y amarillo.

Rojo y amarillo. Amor: Si estás soltero, se abren opciones compatibles con Aries o Tauro; deja en paz historias de exparejas.

Si estás soltero, se abren opciones compatibles con Aries o Tauro; deja en paz historias de exparejas. Recomendación: Empieza y termina tus metas en estudio, trabajo o negocios con constancia, evita chismes y discusiones con personas que desgastan tu energía y no cuentes tus planes.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acuario, diciembre es un mes cabalístico con dinero inesperado, una propuesta atractiva de cambio laboral y una fuerte racha económica con posibilidad de premio mayor. Tu mejor día será el jueves y tus días cabalísticos serán el 5 y 24, propicios para pasaporte, visa, papelería, impuestos, cierre de año y proyecciones para el 2027. Marte te impulsa a mantenerte en movimiento en lo laboral, y el arcángel Jofiel te ayuda a resolver asuntos legales, migratorios o del pasado y a alejar chismes.

Salud: Cuida tu intestino ante inflamación intestinal moderando comidas pesadas, picante y exceso de alcohol durante las fiestas.

Cuida tu intestino ante inflamación intestinal moderando comidas pesadas, picante y exceso de alcohol durante las fiestas. Consejo: Disfruta las posadas del trabajo y de casa, las visitas familiares y las vacaciones de Año Nuevo o escapadas a la playa, y renueva tu look con autenticidad y sin miedo al qué dirán.

Disfruta las posadas del trabajo y de casa, las visitas familiares y las vacaciones de Año Nuevo o escapadas a la playa, y renueva tu look con autenticidad y sin miedo al qué dirán. Números de la suerte: 07, 15, 73.

07, 15, 73. Colores: Amarillo y rojo.

Amarillo y rojo. Amor: Posible propuesta de matrimonio, amor verdadero o mayor armonía en pareja; si estás soltero, compatibilidad con Géminis o Libra.

Posible propuesta de matrimonio, amor verdadero o mayor armonía en pareja; si estás soltero, compatibilidad con Géminis o Libra. Recomendación: Protégete de personas envidiosas o provocaciones y pon pasión en tu trabajo, estudios, ejercicio y vida afectiva.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Cartas del Tarot: El Carruaje

Piscis, diciembre llega con impulso para emprender un negocio o cambiar de empleo, además de propuestas laborales y de matrimonio. Tu mejor día será el miércoles y tus días cabalísticos serán el 2, 14, 18 y 25 destacando el día 25 para premios mayores y los días clave para prepararte ante las fiestas de Navidad y Año Nuevo y hacer un ahorro. Júpiter te respalda con riqueza y abundancia en tus trámites, y el arcángel Gabriel favorece la reconciliación familiar, la protección contra malas vibras y nuevos proyectos de vida rumbo al 2027.