Horóscopo semanal del 2 al 7 de noviembre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 2 al 7 de noviembre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Loco

Aries, este mes te invita a madurar, crecer y fijar con claridad hacia dónde vas y qué necesitas para ser feliz. Es momento de tomar decisiones firmes y buscar un patrimonio que te brinde estabilidad económica. Tus días más cabalísticos serán el 1, 4, 7, 9, 14, 20, 21, 25 y 30 de noviembre, ideales para cambios de trabajo, trámites legales o de migración.

Salud: Cuida tu garganta, pulmones y mantén una buena hidratación. Evita el insomnio con ejercicio y buena alimentación.

Cuida tu garganta, pulmones y mantén una buena hidratación. Evita el insomnio con ejercicio y buena alimentación. Consejo: Desconfía de la gente que te rodea y cuídate de los chismes; hazte notar renovando tu imagen y gastando en ti.

Desconfía de la gente que te rodea y cuídate de los chismes; hazte notar renovando tu imagen y gastando en ti. Números de la suerte: 07, 13, 20

07, 13, 20 Colores: Azul y blanco

Azul y blanco Arcángel protector: Arcángel Miguel (ayuda a alejar brujerías y envidias; préndele una veladora roja)

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Torre.

Tauro, será un mes de energías encontradas y de resolver situaciones legales, divorcios o pensiones pendientes. No dejes para el próximo año lo que debes solucionar ahora. Los días 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22 y 27 de noviembre serán clave para tu estabilidad y la llegada de nuevos proyectos.

Salud: Presta atención al páncreas, riñones e intestino; reduce el consumo de azúcar y sal.

Presta atención al páncreas, riñones e intestino; reduce el consumo de azúcar y sal. Consejo: Aprende a decir que "no" para proteger tu tiempo y dinero; aléjate de personas tóxicas y busca un patrimonio.

Aprende a decir que "no" para proteger tu tiempo y dinero; aléjate de personas tóxicas y busca un patrimonio. Números de la suerte: 19, 31, 32

19, 31, 32 Colores: Rojo y verde

Rojo y verde Arcángel protector: Arcángel Uriel (otorga abundancia, riqueza y estabilidad)

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Carruaje

Géminis, no te detengas y sigue adelante. Como gemelo, te irá muy bien en este mes 11. Es el momento perfecto para hacer cambios totales, mudarte de ciudad o tomar decisiones drásticas que impulsen tu progreso. Tus días clave son el 1, 3, 6, 9, 11, 14, 17, 21, 23 y 25 de noviembre.

Salud: Cuida tu tiroides y los niveles hormonales; acude a revisiones médicas y ten paciencia con los demás.

Cuida tu tiroides y los niveles hormonales; acude a revisiones médicas y ten paciencia con los demás. Consejo: Sé discreto con tus planes y cuídate de las traiciones personales o familiares.

Sé discreto con tus planes y cuídate de las traiciones personales o familiares. Números de la suerte: 02, 08, 15

02, 08, 15 Colores: Blanco y azul

Blanco y azul Arcángel protector: Arcángel Rafael (pídele salud mental, física y espiritual con una veladora verde)

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Templanza

Cáncer, la calma llega a tu vida. Este mes trae ofrecimientos de amor verdadero, casamiento o la posibilidad de formalizar una convivencia. Los días 1, 5, 10, 15, 17, 19, 21, 22, 27 y 30 de noviembre serán muy favorables para viajar y cerrar tratos.

Salud: Cídate de la migraña, la ansiedad y el insomnio conectando más con la naturaleza.

Cídate de la migraña, la ansiedad y el insomnio conectando más con la naturaleza. Consejo: No prestes dinero, ropa ni tu carro para evitar absorber malas energías; cambia tus patrones de comportamiento amoroso.

No prestes dinero, ropa ni tu carro para evitar absorber malas energías; cambia tus patrones de comportamiento amoroso. Números de la suerte: 09, 18, 23

09, 18, 23 Colores: Blanco y verde

Blanco y verde Arcángel protector: Arcángel Metatrón (te otorga sabiduría, inteligencia y protección contra chismes)

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Diablo (Premio Mayor)

Leo, la aparición de esta carta en el mes 11 augura un golpe de suerte y abundancia. Los días 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 24 y 30 de noviembre son ideales para resolver asuntos legales, de herencias o familiares.

Salud: Cuida tu sistema digestivo (estómago, gastritis y reflujo) durmiendo a tus horas y comiendo saludablemente.

Cuida tu sistema digestivo (estómago, gastritis y reflujo) durmiendo a tus horas y comiendo saludablemente. Consejo: Manifiesta lo que deseas ser feliz todos los días, aléjate del caos y no te equivoques eligiendo mal en el amor.

Manifiesta lo que deseas ser feliz todos los días, aléjate del caos y no te equivoques eligiendo mal en el amor. Números de la suerte: 12, 21, 24

12, 21, 24 Colores: Rojo y verde

Rojo y verde Arcángel protector: Arcángel Gabriel (te protege de intrigas y te ayuda a organizarte económicamente)

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Virgo, es el momento ideal para poner en orden toda tu papelería y solucionar problemas legales o de migración del pasado. Tus días más prósperos serán el 1, 4, 7, 9, 10, 11, 19, 21, 24 y 30 de noviembre.

Salud: Presta atención a los riñones, las vías urinarias y la matriz o próstata.

Presta atención a los riñones, las vías urinarias y la matriz o próstata. Consejo: Haz una limpieza profunda en tu hogar y en tu energía personal; sintoniza mejor tu tiempo y atrévete a cambiar tu imagen.

Haz una limpieza profunda en tu hogar y en tu energía personal; sintoniza mejor tu tiempo y atrévete a cambiar tu imagen. Números de la suerte: 04, 16, 22

04, 16, 22 Colores: Rojo y negro

Rojo y negro Arcángel protector: Arcángel Rafael (brinda dinamismo y fortalece tu espíritu)

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Mundo

Libra, prepara las maletas porque se vislumbran varios viajes este mes. Noviembre te otorga un gran equilibrio y la oportunidad de cortar con relaciones tóxicas y sentimientos de culpa. Los días 1, 4, 7, 9, 11, 14, 19, 21, 23 y 30 de noviembre traerán sorpresas y estabilidad.

Salud: Cuida tu piel, el cabello y la vista acudiendo a especialistas.

Cuida tu piel, el cabello y la vista acudiendo a especialistas. Consejo: Olvídate de los rencores del pasado y ábrete a un amor verdaderamente compatible.

Olvídate de los rencores del pasado y ábrete a un amor verdaderamente compatible. Números de la suerte: 01, 25, 33

01, 25, 33 Colores: Rojo y amarillo

Rojo y amarillo Arcángel protector: Arcángel Metatrón (te protege de energías tóxicas; usa perfume y un listón rojo en el tobillo izquierdo)

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Emperador

¡Es tu mes, Escorpión! Tu fuerza y poder de proyección definirán tu año entero. Es el momento de decidir tu futuro afectivo y profesional. Los días 2, 6, 8, 10, 12, 17, 20, 22, 25 y 29 de noviembre son altamente cabalísticos para ti.

Salud: Cuida tu columna vertebral y espalda baja; mantente cerca de la naturaleza.

Cuida tu columna vertebral y espalda baja; mantente cerca de la naturaleza. Consejo: Quiérete más a ti mismo y no des de más a quien no lo valora; festeja tu cumpleaños a lo grande.

Quiérete más a ti mismo y no des de más a quien no lo valora; festeja tu cumpleaños a lo grande. Números de la suerte: 03, 05, 27

03, 05, 27 Colores: Rojo y amarillo

Rojo y amarillo Arcángel protector: Arcángel Uriel (aporta confianza, riqueza y abundancia; enciende una veladora blanca o roja)

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Sol

Sagitario, la combinación perfecta con la carta del Sol te conecta con la máxima fortuna. Con la llegada de tu era de cumpleaños después del 21, es tiempo de actuar con decisión. Los días 1, 7, 8, 11, 14, 20, 21, 24, 25 y 30 de noviembre serán claves para cerrar negocios prósperos.

Salud: Modera la ansiedad y evita acelerarte; cuídate de dolores de cabeza o migrañas.

Modera la ansiedad y evita acelerarte; cuídate de dolores de cabeza o migrañas. Consejo: No te metas en problemas ajenos y prioriza tu bienestar emocional por encima de todo.

No te metas en problemas ajenos y prioriza tu bienestar emocional por encima de todo. Números de la suerte: 11, 28, 55

11, 28, 55 Colores: Verde y azul

Verde y azul Arcángel protector: Arcángel Rafael (protege contra envidias y enfermedades; préndele una veladora blanca con verde)

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Capricornio, la rueda gira a tu favor y te coloca en la cima. Define tus metas para iniciar un negocio propio o consolidar tu trabajo. Los días 1, 3, 5, 8, 9, 14, 17, 20, 21, 27 y 30 de noviembre traerán grandes oportunidades de cambio.

Salud: Cuida tu acidez estomacal y evita guardar corajes que inflamen tu intestino.

Cuida tu acidez estomacal y evita guardar corajes que inflamen tu intestino. Consejo: Guarda dinero en lugar de guardar rencores; abre espacios en tu vida para personas que realmente sumen.

Guarda dinero en lugar de guardar rencores; abre espacios en tu vida para personas que realmente sumen. Números de la suerte: 30, 40, 69

30, 40, 69 Colores: Blanco y azul

Blanco y azul Arcángel protector: Arcángel Uriel (te guía hacia nuevos negocios y estabilidad)

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Estrella

Acuario, tu estrella brilla con fuerza este mes, trayendo abundancia y la oportunidad de cerrar ciclos con exparejas. Los días 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30 de noviembre te otorgarán doble suerte rápida.

Salud: Presta atención a la espalda alta, el cuello y maneja los niveles de estrés.

Presta atención a la espalda alta, el cuello y maneja los niveles de estrés. Consejo: Cídate de la gente chismosa, no prestes dinero y mantén tus planes en reserva.

Cídate de la gente chismosa, no prestes dinero y mantén tus planes en reserva. Números de la suerte: 14, 15, 26

14, 15, 26 Colores: Verde y azul

Verde y azul Arcángel protector: Arcángel Metatrón (utiliza agua bendita y un limón verde en tu bolsillo para repeler malas vibras)

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: As de Oros

¡Abraza la riqueza y la abundancia, Piscis! Este será uno de tus mejores y más místicos meses. Se consolidan contratos laborales con mejores prestaciones. Tus días más cabalísticos son el 1, 4, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 29 y 30 de noviembre.