Horóscopo semanal del 2 al 7 de noviembre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.
Descubrí qué te depara esta semana del 2 al 7 de noviembre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.
Aries (21 de marzo - 19 de abril)
Carta del Tarot: El Loco
Aries, este mes te invita a madurar, crecer y fijar con claridad hacia dónde vas y qué necesitas para ser feliz. Es momento de tomar decisiones firmes y buscar un patrimonio que te brinde estabilidad económica. Tus días más cabalísticos serán el 1, 4, 7, 9, 14, 20, 21, 25 y 30 de noviembre, ideales para cambios de trabajo, trámites legales o de migración.
- Salud: Cuida tu garganta, pulmones y mantén una buena hidratación. Evita el insomnio con ejercicio y buena alimentación.
- Consejo: Desconfía de la gente que te rodea y cuídate de los chismes; hazte notar renovando tu imagen y gastando en ti.
- Números de la suerte: 07, 13, 20
- Colores: Azul y blanco
- Arcángel protector: Arcángel Miguel (ayuda a alejar brujerías y envidias; préndele una veladora roja)
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)
Carta del Tarot: La Torre.
Tauro, será un mes de energías encontradas y de resolver situaciones legales, divorcios o pensiones pendientes. No dejes para el próximo año lo que debes solucionar ahora. Los días 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22 y 27 de noviembre serán clave para tu estabilidad y la llegada de nuevos proyectos.
- Salud: Presta atención al páncreas, riñones e intestino; reduce el consumo de azúcar y sal.
- Consejo: Aprende a decir que "no" para proteger tu tiempo y dinero; aléjate de personas tóxicas y busca un patrimonio.
- Números de la suerte: 19, 31, 32
- Colores: Rojo y verde
- Arcángel protector: Arcángel Uriel (otorga abundancia, riqueza y estabilidad)
Géminis (21 de mayo - 20 de junio)
Carta del Tarot: El Carruaje
Géminis, no te detengas y sigue adelante. Como gemelo, te irá muy bien en este mes 11. Es el momento perfecto para hacer cambios totales, mudarte de ciudad o tomar decisiones drásticas que impulsen tu progreso. Tus días clave son el 1, 3, 6, 9, 11, 14, 17, 21, 23 y 25 de noviembre.
- Salud: Cuida tu tiroides y los niveles hormonales; acude a revisiones médicas y ten paciencia con los demás.
- Consejo: Sé discreto con tus planes y cuídate de las traiciones personales o familiares.
- Números de la suerte: 02, 08, 15
- Colores: Blanco y azul
- Arcángel protector: Arcángel Rafael (pídele salud mental, física y espiritual con una veladora verde)
Cáncer (21 de junio - 22 de julio)
Carta del Tarot: La Templanza
Cáncer, la calma llega a tu vida. Este mes trae ofrecimientos de amor verdadero, casamiento o la posibilidad de formalizar una convivencia. Los días 1, 5, 10, 15, 17, 19, 21, 22, 27 y 30 de noviembre serán muy favorables para viajar y cerrar tratos.
- Salud: Cídate de la migraña, la ansiedad y el insomnio conectando más con la naturaleza.
- Consejo: No prestes dinero, ropa ni tu carro para evitar absorber malas energías; cambia tus patrones de comportamiento amoroso.
- Números de la suerte: 09, 18, 23
- Colores: Blanco y verde
- Arcángel protector: Arcángel Metatrón (te otorga sabiduría, inteligencia y protección contra chismes)
Leo (23 de julio - 22 de agosto)
Carta del Tarot: El Diablo (Premio Mayor)
Leo, la aparición de esta carta en el mes 11 augura un golpe de suerte y abundancia. Los días 3, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 24 y 30 de noviembre son ideales para resolver asuntos legales, de herencias o familiares.
- Salud: Cuida tu sistema digestivo (estómago, gastritis y reflujo) durmiendo a tus horas y comiendo saludablemente.
- Consejo: Manifiesta lo que deseas ser feliz todos los días, aléjate del caos y no te equivoques eligiendo mal en el amor.
- Números de la suerte: 12, 21, 24
- Colores: Rojo y verde
- Arcángel protector: Arcángel Gabriel (te protege de intrigas y te ayuda a organizarte económicamente)
Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)
Carta del Tarot: El Juicio
Virgo, es el momento ideal para poner en orden toda tu papelería y solucionar problemas legales o de migración del pasado. Tus días más prósperos serán el 1, 4, 7, 9, 10, 11, 19, 21, 24 y 30 de noviembre.
- Salud: Presta atención a los riñones, las vías urinarias y la matriz o próstata.
- Consejo: Haz una limpieza profunda en tu hogar y en tu energía personal; sintoniza mejor tu tiempo y atrévete a cambiar tu imagen.
- Números de la suerte: 04, 16, 22
- Colores: Rojo y negro
- Arcángel protector: Arcángel Rafael (brinda dinamismo y fortalece tu espíritu)
Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)
Carta del Tarot: El Mundo
Libra, prepara las maletas porque se vislumbran varios viajes este mes. Noviembre te otorga un gran equilibrio y la oportunidad de cortar con relaciones tóxicas y sentimientos de culpa. Los días 1, 4, 7, 9, 11, 14, 19, 21, 23 y 30 de noviembre traerán sorpresas y estabilidad.
- Salud: Cuida tu piel, el cabello y la vista acudiendo a especialistas.
- Consejo: Olvídate de los rencores del pasado y ábrete a un amor verdaderamente compatible.
- Números de la suerte: 01, 25, 33
- Colores: Rojo y amarillo
- Arcángel protector: Arcángel Metatrón (te protege de energías tóxicas; usa perfume y un listón rojo en el tobillo izquierdo)
Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)
Carta del Tarot: El Emperador
¡Es tu mes, Escorpión! Tu fuerza y poder de proyección definirán tu año entero. Es el momento de decidir tu futuro afectivo y profesional. Los días 2, 6, 8, 10, 12, 17, 20, 22, 25 y 29 de noviembre son altamente cabalísticos para ti.
- Salud: Cuida tu columna vertebral y espalda baja; mantente cerca de la naturaleza.
- Consejo: Quiérete más a ti mismo y no des de más a quien no lo valora; festeja tu cumpleaños a lo grande.
- Números de la suerte: 03, 05, 27
- Colores: Rojo y amarillo
- Arcángel protector: Arcángel Uriel (aporta confianza, riqueza y abundancia; enciende una veladora blanca o roja)
Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)
Carta del Tarot: El Sol
Sagitario, la combinación perfecta con la carta del Sol te conecta con la máxima fortuna. Con la llegada de tu era de cumpleaños después del 21, es tiempo de actuar con decisión. Los días 1, 7, 8, 11, 14, 20, 21, 24, 25 y 30 de noviembre serán claves para cerrar negocios prósperos.
- Salud: Modera la ansiedad y evita acelerarte; cuídate de dolores de cabeza o migrañas.
- Consejo: No te metas en problemas ajenos y prioriza tu bienestar emocional por encima de todo.
- Números de la suerte: 11, 28, 55
- Colores: Verde y azul
- Arcángel protector: Arcángel Rafael (protege contra envidias y enfermedades; préndele una veladora blanca con verde)
Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)
Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna
Capricornio, la rueda gira a tu favor y te coloca en la cima. Define tus metas para iniciar un negocio propio o consolidar tu trabajo. Los días 1, 3, 5, 8, 9, 14, 17, 20, 21, 27 y 30 de noviembre traerán grandes oportunidades de cambio.
- Salud: Cuida tu acidez estomacal y evita guardar corajes que inflamen tu intestino.
- Consejo: Guarda dinero en lugar de guardar rencores; abre espacios en tu vida para personas que realmente sumen.
- Números de la suerte: 30, 40, 69
- Colores: Blanco y azul
- Arcángel protector: Arcángel Uriel (te guía hacia nuevos negocios y estabilidad)
Acuario (20 de enero - 18 de febrero)
Carta del Tarot: La Estrella
Acuario, tu estrella brilla con fuerza este mes, trayendo abundancia y la oportunidad de cerrar ciclos con exparejas. Los días 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30 de noviembre te otorgarán doble suerte rápida.
- Salud: Presta atención a la espalda alta, el cuello y maneja los niveles de estrés.
- Consejo: Cídate de la gente chismosa, no prestes dinero y mantén tus planes en reserva.
- Números de la suerte: 14, 15, 26
- Colores: Verde y azul
- Arcángel protector: Arcángel Metatrón (utiliza agua bendita y un limón verde en tu bolsillo para repeler malas vibras)
Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)
Carta del Tarot: As de Oros
¡Abraza la riqueza y la abundancia, Piscis! Este será uno de tus mejores y más místicos meses. Se consolidan contratos laborales con mejores prestaciones. Tus días más cabalísticos son el 1, 4, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 29 y 30 de noviembre.
- Salud: Cuida tus cambios hormonales y el estrés por angustias innecesarias.
- Consejo: Corta definitivamente con el pasado que no te deja crecer y rodéate de personas positivas.
- Números de la suerte: 06, 10, 17
- Colores: Rojo y naranja
- Arcángel protector: Arcángel Miguel (pídele que te limpie de salaciones y brujerías al iniciar el día)