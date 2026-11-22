Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 22 al 27 de noviembre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mundo

Aries tendrá una semana de decisiones y cambios importantes. La carta de El Mundo anuncia un período para dejar atrás situaciones que lo mantienen estancado y animarse a tomar nuevos caminos. El 27 de noviembre será su mejor día, con reuniones laborales, proyectos nuevos y posibles propuestas de viaje.

Salud: Cuida la garganta, los pulmones y las posibles afecciones virales. También es importante que mejores tu alimentación.

Consejo: Deja atrás los amores, trabajos y situaciones del pasado. Sé prudente con tus planes, trabaja en tu confianza personal y paga las deudas pendientes para sanar tu economía.

Números de la suerte: 02, 17 y 39 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y verde.

Amor: Se acerca una nueva emoción sentimental con alguien de Acuario, Capricornio o Sagitario. Si estás casado o casada, podría haber un embarazo en puerta.

Recomendación: Haz un balance de todo lo que conseguiste durante el año y de aquello que todavía te falta. La carta del Mundo anuncia viajes, cambios positivos y triunfos. Si tenés trámites de migración, pasaporte o asuntos legales pendientes, podrán avanzar favorablemente.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Tauro, te toca estar arriba y empezar a avanzar. Tu mejor día será el 25 de noviembre, en una semana de mucho trabajo, reuniones y responsabilidades familiares y personales. La clave estará en organizarte, evitar los enojos y resolver los asuntos pendientes sin cargar con situaciones negativas del pasado.

Salud: Prestá atención al estrés, la angustia y los problemas de sueño. Evitá sobrepensar las situaciones y buscá momentos para caminar, descansar y despejar la mente.

Consejo: Organizá tus días, armá un plan de trabajo y tratá de resolver cuanto antes los conflictos legales o económicos. También podés buscar un ingreso extra y planificar un viaje para diciembre. No necesitás la aprobación de los demás para ser feliz.

Números de la suerte: 12, 21 y 25 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Amor: Si estás soltero o soltera, los signos compatibles serán Virgo, Sagitario y Acuario. La recomendación es quererte más y reconocer tu propio valor.

Recomendación: Diferenciá a las personas que realmente te quieren de aquellas que buscan aprovecharse de tu energía o tu dinero. Se abren posibilidades de crecimiento económico y riqueza. Empezá a visualizar qué querés conseguir en 2027.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Loco

Géminis, la carta de El Loco anuncia momentos de madurez, crecimiento y nuevos comienzos. Es tiempo de hacer cambios importantes en tu entorno, recuperar la confianza y dejar atrás las situaciones que te generan tristeza o angustia. Tu mejor día será el 24 de noviembre, cuando podrían aparecer reuniones laborales, proyectos nuevos o cambios de puesto.

Salud: Prestá atención a los riñones, las posibles infecciones urinarias y el páncreas. Tomá más líquidos, retomá el ejercicio y no descuides tu salud. Ante cualquier problema, consultá con un médico.

Consejo: Organizá tus gastos, ahorrá y evitá prestar dinero. También es momento de ordenar tu casa, mejorar tus hábitos y alejarte de las amistades que no te hacen bien.

Números de la suerte: 11, 23 y 28 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y negro.

Amor: Es tiempo de buscar una relación estable y dejar atrás los vínculos basados únicamente en la pasión. Los signos compatibles serán Acuario, Capricornio y Libra.

Recomendación: No pierdas tiempo en discusiones ni en aclaraciones con personas que solo buscan conflictos. La carta anuncia un despertar y un cambio positivo. También recomienda estudiar enfermería, política, relaciones públicas o administración. Podría llegar una propuesta laboral o un ascenso en tu trabajo actual.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Diablo



Cáncer, esta semana tenés que abrir bien los ojos y cuidarte de las personas negativas, manipuladoras o que se acercan con dobles intenciones. Es momento de organizar mejor tu vida y tomar decisiones sin dejarte llevar por la culpa o la lástima. Tu mejor día será el 26 de noviembre, cuando podrías recibir un dinero extra, cobrar una deuda pendiente o avanzar con una compra o venta.

Salud: Prestá atención a las cuestiones hormonales, la tiroides y los problemas de hernia hiatal. Ante cualquier molestia, consultá con un médico.

Consejo: Concentrate en tus objetivos laborales y personales. Evitá exponerte demasiado en las redes sociales y no compartas información que preferís mantener en privado. Alejate de las personas conflictivas.

Números de la suerte: 03, 27 y 29 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y azul.

Amor: Si estás soltero o soltera, los signos compatibles serán Escorpio, Piscis y Aries. Se acercan personas con buenos sentimientos y posibilidades de estabilidad amorosa.

Recomendación: Analizá tus decisiones y aprendé de las experiencias del pasado. Podrías recibir un regalo inesperado y una propuesta laboral vinculada con la enseñanza, las comunicaciones, la publicidad o el marketing. La recomendación es no dejarte manipular y confiar más en tu propio criterio.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Emperador

Leo, la carta del Emperador te invita a tomar decisiones, crecer y no quedarte estancado. Tu mejor día será el 25 de noviembre, en una semana favorable para pagar deudas, ordenar la economía y resolver trámites de migración, pasaporte o cuestiones legales.

S alud: Cuidá las piernas, la retención de líquidos y los huesos. La recomendación es moverte más, retomar el ejercicio y prestar atención a la alimentación.

Cuidá las piernas, la retención de líquidos y los huesos. La recomendación es moverte más, retomar el ejercicio y prestar atención a la alimentación. Consejo: Dejá atrás los conflictos y sentimientos de culpa del pasado. No pidas tantos consejos: confiá en tu intuición, mantené tus objetivos claros y evitá involucrarte en problemas ajenos.

Números de la suerte: 08, 15 y 26 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Se acercan nuevas oportunidades sentimentales con personas de Leo, Sagitario y Acuario. Si estás soltero o soltera, evitá involucrarte con personas comprometidas.

Recomendación: Cerrá ciclos y prepará un viaje para diciembre o fin de año junto a tus seres queridos. Seguí capacitándote, estudiá y aprovechá los cambios laborales positivos que pueden llegar durante estos días.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Juicio

Virgo, esta carta anuncia autoridad, crecimiento y reconocimiento por el trabajo realizado. Tu mejor día será el 23 de noviembre, cuando podrías alcanzar una meta importante o recibir una recompensa por tus esfuerzos.

S alud: Cuidá el cuello y la espalda alta. Tratá de controlar las tensiones, los enojos y la frustración cuando las cosas no salen como esperabas.

Cuidá el cuello y la espalda alta. Tratá de controlar las tensiones, los enojos y la frustración cuando las cosas no salen como esperabas. Consejo: No te involucres en problemas que no son tuyos y alejate de las personas negativas. Permitite disfrutar de tus logros, comprarte algo que te guste y dedicarte tiempo.

Números de la suerte: 05, 10 y 20 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y verde.

Amor: Si estás casado o casada, podría haber un embarazo en puerta. Si estás soltero o soltera, los signos compatibles serán Piscis, Tauro y Capricornio. Buscá una conexión sentimental y espiritual, además de la atracción física.

Recomendación: No te rindas y seguí trabajando por tus objetivos. Si tenés un trámite legal pendiente, podría resolverse favorablemente. Cuando aparezcan los problemas, respirá profundo, salí a caminar y buscá recuperar la tranquilidad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Mago

Libra, la carta del Mago anuncia cambios positivos y nuevas oportunidades para avanzar. Tu mejor día será el 24 de noviembre, ideal para tomar decisiones y empezar a concretar tus objetivos. Es una semana para recuperar el equilibrio, mejorar tus hábitos y disfrutar más de los viajes y de las personas que te rodean.

S alud: Prestá atención al estómago y los intestinos. Tratá de comer mejor, controlar los nervios, hacer ejercicio y respetar tus horas de descanso.

Prestá atención al estómago y los intestinos. Tratá de comer mejor, controlar los nervios, hacer ejercicio y respetar tus horas de descanso. Consejo: Ordená tu casa, conectate con la naturaleza y buscá un objetivo claro para tu vida. Pensá con la razón antes de tomar decisiones y no permitas que otras personas te manipulen.

Números de la suerte: 04, 09 y 13.

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Los signos compatibles serán Libra, Acuario y Géminis. Podrían aparecer propuestas de amor verdadero o casamiento. Si estás casado o casada, podría haber un embarazo en puerta. Evitá volver con un amor del pasado.

Recomendación: Disfrutá del dinero que ganás y de los viajes que se presenten. Si estás buscando un crédito para comprar una casa, un auto o impulsar un negocio, será un buen momento para avanzar. También podrían resolverse favorablemente trámites de migración o visa.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Estrella

Escorpio, la carta de la Estrella anuncia una semana de trabajo, crecimiento y oportunidades económicas. Tu mejor día será el 25 de noviembre, cuando podrían avanzar favorablemente trámites, préstamos, compras o ventas.

S alud: Prestá atención al estómago y los intestinos. Tratá de comer mejor, relajarte y evitar que el estrés y los enojos afecten tu bienestar.

Prestá atención al estómago y los intestinos. Tratá de comer mejor, relajarte y evitar que el estrés y los enojos afecten tu bienestar. Consejo: Organizá tus horarios, levantate más temprano y hacé ejercicio. No te endeudes de más y aprovechá para ordenar tu casa y deshacerte de las cosas que ya no utilizás.

Números de la suerte: 01, 22 y 24 (tres golpes de suerte).

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Los signos compatibles serán Piscis, Cáncer y Aries. Se presentan posibilidades de estabilidad sentimental y vínculos positivos.

Recomendación: Si estás pensando en tomarte unos días de descanso, hacelo y disfrutá de tus seres queridos. También podés volver a estudiar contabilidad, leyes o comunicaciones. Los trámites legales, de divorcio o pensión alimenticia podrían resolverse a tu favor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Sagitario, estás en una etapa de cumpleaños, celebración y buena energía. La carta del Ermitaño te invita a encontrar tu camino y reconocer todo lo que tenés por delante. Tu mejor día será el 25 de noviembre, en una semana de mucho trabajo y responsabilidades.

S alud: Cuidá la espalda baja, los riñones y la cadera. Evitá cargar objetos pesados, tomá más líquidos y tratá de dormir mejor.

Cuidá la espalda baja, los riñones y la cadera. Evitá cargar objetos pesados, tomá más líquidos y tratá de dormir mejor. Consejo: Organizá tus actividades, resolvé los trámites pendientes y no te tomes personalmente los conflictos laborales. Aprovechá tu cumpleaños para hacer una limpieza de tu casa, tu celular y tus vínculos.

Números de la suerte: 07, 14 y 16 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Se acercan amores pasajeros o prohibidos que pueden despertar la pasión. Si estás casado o casada, podría haber un embarazo en puerta. Si estás soltero o soltera, los signos compatibles serán Leo, Géminis y Aries.

Recomendación: Disfrutá de tu cumpleaños y compartí tiempo con quienes te quieren. La carta anuncia una semana de bendiciones, sueños que comienzan a concretarse y crecimiento laboral. También te recomienda prender una vela blanca y pedirle al arcángel Uriel abundancia y estabilidad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Capricornio, la carta del Carro te invita a seguir adelante y no tener miedo de tomar decisiones. Es momento de madurar, reconocer qué querés y dejar de lado las falsas promesas. Tu mejor día será el 27 de noviembre, cuando podrías participar de una reunión o fiesta en la que conocerás personas importantes.

S​alud: Prestá atención a los oídos, la vista y la garganta. Cuidate de los virus, las picaduras de insectos y las caídas o tropiezos.

Prestá atención a los oídos, la vista y la garganta. Cuidate de los virus, las picaduras de insectos y las caídas o tropiezos. Consejo: Alejate de las personas que te hacen daño y no sigas sosteniendo vínculos por culpa o lástima. Organizá tus gastos y poné al día los pagos del auto, los seguros y las colegiaturas.

Números de la suerte: 06, 30 y 31.

Colores: Morado y rojo.

Amor: Si estás casado o casada, todo marchará bien. Si estás soltero o soltera, los signos compatibles serán Aries, Tauro y Libra, con quienes podrías encontrar estabilidad.

Recomendación: Aprovechá para estudiar leyes, política, relaciones internacionales, inteligencia artificial o idiomas. Se acercan proyectos importantes y noticias favorables en trámites laborales o legales. La carta también habla de justicia y recompensa: todo lo bueno que hiciste por los demás puede volver a tu vida.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Sol

Acuario, la carta del Sol anuncia una etapa para volver a brillar, sonreír y dejar de postergar los cambios que necesitás. Tu mejor día será el 25 de noviembre, cuando podrían llegar oportunidades económicas, proyectos o la firma de un contrato que te permita obtener un ingreso extra.

S alud: Cuidá el estrés, el exceso de pensamientos y el insomnio. Tratá de alejar las preocupaciones y encontrar momentos de tranquilidad.

Cuidá el estrés, el exceso de pensamientos y el insomnio. Tratá de alejar las preocupaciones y encontrar momentos de tranquilidad. Consejo: Alejate de los chismes, las intrigas y las personas que buscan manipularte. Aprovechá para hacer cursos, aprender idiomas y capacitarte en inteligencia artificial.

Números de la suerte: 18, 19 y 33 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Los signos compatibles serán Libra, Virgo y Tauro. Podrían acercarse con propuestas de amor verdadero o compromiso sentimental.

Recomendación: Confiá en tu capacidad de liderazgo y comunicación. Se presenta una oportunidad laboral o la firma de un contrato que puede mejorar tus ingresos. La carta del Sol anuncia logros, crecimiento económico y una etapa para recuperar la confianza en vos mismo.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Torre

Piscis, estás en un momento de construir un futuro mejor, progresar y aumentar tu patrimonio. Tu mejor día será el 24 de noviembre, en una semana de mucho trabajo, cierre de mes y nuevos proyectos.

Salud: Prestá atención a los riñones, el páncreas y los intestinos. Tomá más agua, cuidá tu alimentación y consultá con un médico ante cualquier molestia.

Consejo: Organizá mejor tus horarios, levantate más temprano y aprovechá para estudiar o dar clases. No te quedes atrapado en los errores del pasado y animate a tomar decisiones.

Números de la suerte: 06, 11 y 65.

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Si estás casado o casada, podría haber un embarazo en puerta. Si estás soltero o soltera, los signos compatibles serán Géminis, Cáncer y Escorpio. Buscá vínculos sinceros y personas que te hagan sentir bien.

Recomendación: Se presentan cambios laborales y personales, dinero extra y la posibilidad de recibir un pago que estabas esperando. También podrías recibir una invitación a una boda, un casamiento o una fiesta. La carta te invita a arriesgarte a cambiar de trabajo, casa o ciudad para alcanzar mayor estabilidad y felicidad

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