Horóscopo semanal del 18 al 23 de octubre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 18 al 23 de octubre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Mundo

Aries, esta semana es el momento ideal para reinventarte, dejar atrás el pasado y enfocarte en todo lo que querés conseguir. La carta del Mundo anuncia una etapa de crecimiento económico, con posibilidades de emprender un negocio, conseguir un mejor trabajo o recibir una propuesta vinculada con el extranjero. Tu mejor día será el miércoles, favorable para reuniones laborales, nuevos proyectos y trámites de pasaporte o visa.

Salud: Prestá atención al estómago, la gastritis y el reflujo. Evitá acumular enojos, cuidá tu alimentación y tratá de caminar más.

Consejo: Ahorrá, gastá solamente en lo necesario y vendé las cosas que ya no utilizás. También es un buen momento para cambiar de look y renovar tu energía.

Números de la suerte: 04, 23 y 51 (tres golpes de suerte).

Amor: Se acercan personas compatibles de Cáncer, Leo y Capricornio, con buenas intenciones y posibilidades de amor verdadero.

Recomendación: Concentrate en tus objetivos y priorizá tu estabilidad económica. El arcángel Uriel será tu guía para atraer abundancia y avanzar en tus proyectos. Repetí: «Yo puedo, yo quiero y yo deseo salir adelante».

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Torre

Tauro, esta semana tendrás que actuar con cautela frente a posibles conflictos familiares, de pareja o con amistades. La carta de la Torre te invita a pensar antes de hablar, evitar las confrontaciones y buscar soluciones a través del diálogo. Tu mejor día será el martes, ideal para tomar decisiones y dejar atrás situaciones que te quitan tiempo y energía.

Salud: Prestá atención a las piernas, los huesos y los dolores de cintura. Moderá el consumo de sal y grasas, y consultá con un profesional si tenés molestias.

Consejo: No vuelvas con amores del pasado que no te hicieron bien. Organizá tus horarios, dedicá tiempo a hacer ejercicio y desconectate un rato del celular.

Números de la suerte: 07, 13 y 19 (dos golpes de suerte).

Colores: Rojo y naranja.

Amor: Si estás soltero, podrías conocer a alguien de Acuario, Capricornio o Sagitario. Buscá relaciones que te aporten estabilidad y no aceptes menos de lo que merecés.

Recomendación: Cuidá tus finanzas, evitá las compras digitales sospechosas y no compartas tus planes con cualquiera. El arcángel Miguel te acompañará para ayudarte a dejar atrás las envidias y los vínculos tóxicos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Templanza

Géminis, la Templanza te pide calma y paciencia. Esta semana será importante dejar de sobrepensar las cosas y confiar en que las situaciones pueden acomodarse sin necesidad de forzarlas. Tu mejor día será el lunes, una jornada favorable para organizar el trabajo, retomar la actividad física y empezar a ocuparte más de vos mismo.

Salud: Prestá atención al estrés, la ansiedad y los hábitos alimentarios. Tratá de evitar los excesos y buscá actividades que te ayuden a relajarte.

Consejo: Retomá los estudios, hacé cursos y organizá tus gastos. También es un buen momento para ordenar tu casa y deshacerte de las cosas que ya no necesitás.

Números de la suerte: 20, 22 y 26 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Aparecen personas compatibles de Géminis, Libra y Acuario. Si estás en pareja, podrían llegar noticias importantes relacionadas con la familia.

Recomendación: No busques la aprobación de los demás para sentirte bien. Encendé una vela blanca y pedile al arcángel Metatrón sabiduría, inteligencia y paciencia para resolver tus asuntos pendientes.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: La Estrella

Cáncer, la Estrella anuncia una semana de crecimiento, nuevas oportunidades y mayor estabilidad. Podrías recibir dinero extra, acceder a una propuesta laboral o evaluar un cambio de casa, ciudad o país. Tu mejor día será el jueves, favorable para avanzar en proyectos y tomar decisiones que te permitan progresar.

Salud: Prestá atención a tu bienestar general y no postergues las consultas médicas que necesites. Buscá momentos de descanso para aliviar las tensiones.

Consejo: Sé más reservado con tus asuntos personales y no compartas todos tus planes. Acercate a la naturaleza, las plantas y los animales para encontrar tranquilidad.

Números de la suerte: 18, 31 y 36 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Amor: Piscis, Sagitario y Escorpio serán tus signos compatibles. Si estás en pareja, evitá los celos y las preocupaciones excesivas.

Recomendación: Aprovechá las oportunidades laborales y económicas sin dejarte llevar por los conflictos del entorno. El arcángel Rafael será tu protector; podés recurrir a la oración para encontrar fortaleza y tranquilidad.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Leo, esta semana llega con posibilidades de crecimiento y nuevos proyectos. La Rueda de la Fortuna te invita a dejar atrás las preocupaciones que te impiden avanzar y a concentrarte en lo que realmente querés conseguir. Tu mejor día será el viernes, ideal para reuniones laborales, propuestas y decisiones importantes.

Salud: Procurá cuidar tu bienestar emocional, descansar mejor y realizar actividades al aire libre para despejar la mente.

Consejo: Organizá tus prioridades, avanzá paso a paso y no intentes resolver todo de una vez. También será importante acompañar a tus familiares si necesitan tu ayuda.

Números de la suerte: 08, 28 y 40 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y negro.

Amor: Se acercan personas compatibles de Leo, Sagitario y Acuario. Si estás soltero, conocé bien a la otra persona antes de proyectar una relación seria.

Recomendación: Definí con claridad tus objetivos laborales y personales. El arcángel Gabriel te acompañará en cuestiones vinculadas con mensajes, contratos y proyectos que esperás concretar. No idealices a quienes recién llegan a tu vida

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: As de Oros

Virgo, el As de Oros anuncia una semana de crecimiento, estabilidad y oportunidades económicas. Es un buen momento para proyectar un negocio propio, buscar un mejor trabajo o avanzar con planes para comprar una casa o un vehículo. Tu mejor día será el jueves, con posibilidades de resolver trámites y avanzar en asuntos que estaban pendientes.

Salud: Prestá atención a los dolores de cabeza, las migrañas y las molestias en el cuello o la espalda. Tratá de reducir las tensiones y descansar mejor.

Consejo: Soltá los rencores y evitá las discusiones innecesarias. Organizá tus finanzas y alimentate de manera equilibrada.

Números de la suerte: 10, 14 y 26 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y negro.

Amor: Libra, Tauro y Aries aparecen como signos compatibles. Si una expareja vuelve a buscarte, pensá si realmente querés retomar esa historia.

Recomendación: Aprovechá los próximos días para avanzar en proyectos, resolver trámites de migración y construir una mayor estabilidad económica. El arcángel Uriel te acompañará en esta etapa de prosperidad y crecimiento.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: El Juicio

Libra, esta semana será ideal para reorganizar tu vida y resolver todo aquello que quedó pendiente. La carta del Juicio te invita a ordenar papeles, pagar deudas, ocuparte de tu casa y avanzar con proyectos que dejaste a mitad de camino. Tu mejor día será el martes, con oportunidades para recibir una invitación especial o un regalo inesperado.

Salud: Prestá atención a las molestias en las piernas, los pies y los tobillos. Mantenete en movimiento y buscá actividades que te ayuden a sentirte mejor.

Consejo: Organizá tus horarios, retomá el ejercicio y evitá anticiparte a problemas que todavía no ocurrieron. También será importante cuidar tu espacio personal.

Números de la suerte: 17, 30 y 45.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Sagitario, Acuario y Géminis aparecen como signos compatibles. Podrían surgir invitaciones, encuentros y nuevas oportunidades sentimentales.

Recomendación: Animate a renovar tu rutina y dejar atrás lo que ya no te hace bien. El arcángel Metatrón te ayudará a encontrar claridad y fuerza para avanzar. Si estás en pareja, la predicción también señala posibles novedades familiares.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Mago

Escorpio, esta semana comienza una etapa de renovación personal, especialmente con la llegada de tu cumpleaños. El Mago te invita a tomar la iniciativa, impulsar proyectos y buscar nuevas oportunidades laborales. Tu mejor día será el miércoles, con posibilidades de crecimiento económico y avances en asuntos que venías postergando.

Salud: Prestá atención al estómago y a las molestias digestivas. Cuidá tu alimentación y consultá con un profesional si tenés síntomas persistentes.

Consejo: Ahorrá, pagá tus deudas y empezá a definir tus objetivos para el nuevo ciclo. También es un buen momento para pensar en tu independencia y organizar una celebración.

Números de la suerte: 02, 03 y 58 (dos golpes de suerte rápida).

Colores: Azul y verde.

Amor: Aries, Piscis y Cáncer serán tus signos compatibles. Podrían aparecer nuevas conexiones con buenas intenciones.

Recomendación: No ruegues atención ni afecto y aprendé a soltar los vínculos que ya no te hacen bien. El arcángel Miguel te acompañará en esta etapa. Para tu cumpleaños, la predicción recomienda renovar tu imagen y comenzar el nuevo ciclo con objetivos claros.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Sol

Sagitario, el Sol te invita a mirar con claridad las situaciones que te rodean y a dejar atrás relaciones que no te permiten avanzar. Será una semana para tomar decisiones, resolver asuntos pendientes y enfocarte en tu crecimiento personal. Tu mejor día será el viernes, favorable para buscar oportunidades y concretar proyectos.

Salud: Prestá atención a tu bienestar general y no postergues las consultas médicas si tenés molestias.

Consejo: Alejate de los conflictos, revisá los arreglos pendientes de tu casa y organizá tus próximos viajes. Evitá gastar de más en regalos o compras innecesarias.

Números de la suerte: 21, 29 y 42.

Colores: Rojo y naranja.

Amor: Virgo, Leo y Aries aparecen como signos compatibles. Podrían surgir encuentros apasionados, aunque algunas relaciones sean pasajeras.

Recomendación: Concentrate en tus objetivos y no te dejes manipular por personas que prometen más de lo que pueden cumplir. El arcángel Rafael será tu guía para buscar equilibrio y bienestar.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Carro

Capricornio, el Carro te impulsa a seguir avanzando con determinación, pero también te pide mantener los pies sobre la tierra. Esta semana podrían aparecer propuestas laborales, oportunidades de crecimiento y contactos con personas del extranjero. Tu mejor día será el miércoles, favorable para organizar proyectos y tomar decisiones importantes.

Salud: Prestá atención al estrés, los nervios y el insomnio. Buscá momentos de descanso y actividades que te ayuden a relajarte.

Consejo: No idealices personas ni situaciones. Revisá tus seguros, resolvé trámites pendientes y evaluá las oportunidades antes de tomar una decisión.

Números de la suerte: 16, 33 y 45 (tres golpes de suerte).

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Aries, Tauro y Libra aparecen como signos compatibles. Si estás soltero, podrías conocer a alguien con intenciones de construir una relación estable.

Recomendación: Seguí trabajando por tus objetivos y no te dejes llevar por chantajes o conflictos del pasado. El arcángel Uriel te acompañará para atraer abundancia y encontrar nuevas oportunidades.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Acuario, el Ermitaño anuncia una semana para encontrar respuestas, ordenar tus ideas y avanzar hacia una mayor estabilidad. Podrían surgir proyectos laborales, oportunidades de estudio o planes vinculados con la compra de una propiedad o un vehículo. Tu mejor día será el jueves, ideal para organizarte y evaluar nuevas posibilidades.

Salud: Prestá atención al estrés, los nervios y las molestias digestivas. Evitá acumular preocupaciones y buscá momentos de desconexión.

Consejo: Organizá tus horarios, levantate más temprano y prestá atención a tus finanzas. También será importante mantener distancia de los vínculos que te generan desgaste.

Números de la suerte: 01, 27 y 62 (tres golpes de suerte).

Colores: Azul y blanco.

Amor: Aries, Géminis y Libra serán tus signos compatibles. Las nuevas relaciones pueden avanzar favorablemente si respetás tus tiempos.

Recomendación: No te apresures a comprometerte ni idealices a alguien que recién conocés. El arcángel Metatrón te acompañará para encontrar claridad y resolver asuntos pendientes.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Loco

Piscis, el Loco te invita a animarte a nuevos comienzos y a dejar de lado los miedos que te impiden avanzar. La semana puede traer cambios en el trabajo, nuevas responsabilidades y oportunidades para impulsar proyectos personales. Tu mejor día será el martes, favorable para tomar iniciativas y buscar nuevas alternativas.