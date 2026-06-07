Horóscopo semanal del 7 al 12 de junio de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 7 al 12 de junio de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Emperador

Aries, abre bien los ojos esta semana. Las energías están revueltas y fuertes; no confíes en nadie, evita manipulaciones, fraudes y trabajos falsos. Protege tu energía y corta envidias. Tu mejor día es el miércoles, con energías positivas para quemar lo oscuro.

Salud: Cuida intestino, estómago y evita antojos nocturnos. No comas después de las 8 pm, controla azúcar, presión y colesterol. Haz ejercicio y adopta una mascota.

Consejo: Habla con supervisores para un cambio de puesto, protege tu casa y no dejes entrar energías negativas. Sé constante en el amor y toma decisiones sabias para ti.

Números de la suerte: 02, 05, 27 (tres golpes de suerte).

Colores: Rojo y azul.

Amor: Compatible con Libra, Capricornio y Acuario. Evita doble vida y el amor prohibido; enfócate en el presente y futuro.

Recomendación: Las cartas (Seis de Oros y Dos de Oros) advierten de chismes, intrigas, celos y malos vecinos. Protege con limón verde, agua bendita y cadenita de plata u oro. Mira a largo plazo en trabajo y pareja.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: El Mago

Tauro, traes doble suerte rápida y avanzas sin freno en lo económico. Tu mejor día es el 11 de junio, con propuestas de negocio o buen trabajo.

Salud: Migraña, dolor de cabeza y angustia. Haz Pilates, ejercicio en contacto con la tierra y reza para quitar la pesadez.

Consejo: Limpia tu círculo de personas tóxicas y envidiosas. Construye un negocio propio, administra tu tiempo, arregla tu casa y toma clases (inglés).

Números de la suerte: 03, 06, 11 (doble suerte el 11).

Colores: Azul y verde.

Amor: Compatible con Géminis, Virgo y Capricornio. Si estás en pareja, posible embarazo; si estás solo, viene amor verdadero o casamiento.

Recomendación: La carta del Unicornio y Cinco de Oros indican riqueza y estabilidad. Cambia de cuenta bancaria, evita pleitos del pasado y ten confianza. Pide un deseo el 11 de junio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: La Estrella

Géminis, sigue brillando y regálate algo que tanto necesitas. Tu mejor día es el 12 de junio, cuando llegará una sorpresa que estabas esperando.

Salud: Virus, pulmones o garganta. Cuídate especialmente y evita bajar las defensas.

Consejo: Aléjate de chismes, intrigas y polémicas. Busca trabajo en el extranjero o cambia de ciudad. Gasta en ti, hazte una cirugía estética si lo deseas y prepárate un viaje para tu cumpleaños.

Números de la suerte: 09, 32, 33 (tres golpes de suerte).

Colores: Blanco y naranja.

Amor: Compatible con Piscis, Acuario y Libra. No vuelvas con amores del pasado.

Recomendación: Las cartas (Cuatro de Oros y Sota de Bastos) indican dinero, suerte, estabilidad y una mujer de poder que te ofrecerá trabajo. Saldrás victorioso en procesos legales. Pídete perdón, suelta y avanza.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Carro

Cáncer, no te detengas y sigue avanzando con todo. Es tu momento de quererte más y gastar en ti. Tu mejor día es el martes.

Salud: Cuida tus nervios e insomnio. Practica ejercicio, buena alimentación y descansa profundamente.

Consejo: Proyecta tu felicidad, programa un viaje, compra ropa nueva y arregla la tubería o luz de la casa. Sincroniza tu tiempo y carga plata, oro o perfume de sándalo.

Números de la suerte: 13, 22, 71.

Colores: Blanco y azul.

Amor: Compatible con Piscis, Capricornio y Escorpio. Viene relación estable y posible sorpresa de embarazo en la familia.

Recomendación: Las cartas (Caballo de Oros y Cinco de Espadas) indican corte de malas vibras y energías tóxicas. Abre nuevos caminos laborales y recibe una persona de fueras con amor formal.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: As de Espadas

Leo, con la carta de la espada tumbarás enemigos y cortarás energías negativas. Lograrás triunfo en papeles legales, migración o demandas. Tu mejor día es el miércoles.

Salud: Cuida tu columna baja y peso. Haz ejercicio constante y considera tratamientos estéticos.

Consejo: Organiza tu tiempo, no hables de más, toma nuevos rumbos laborales y silencia tu mente para evitar pensamientos rumiantes.

Números de la suerte: 01, 24, 28.

Colores: Rojo y naranja.

Amor: Compatible con Acuario, Aries y Sagitario. Cuidado con celos, engaños o traiciones.

Recomendación: Las cartas (Seis de Copas y Caballo de Bastos) hablan de conocer gente importante, pero advierten de fraudes, robos y pérdidas. Vístete bien, analiza todo antes de comprar y no confíes en todos.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: As de Oros

Virgo, llega suerte, abundancia y estabilidad económica. Tu mejor día es el viernes.

Salud: Cuidate de la migraña, dolor de cuello y estrés por tensión. Sal a caminar, duerme tus horas completas y libera la pesadez acumulada.

Consejo: No gastes de más, cambia de trabajo por una mejor opción, estudia cocina, inglés, marketing o redes sociales y resuelve trámites de residencia o extranjería.

Números de la suerte: 17, 26, 31 (doble suerte rápida).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Compatible con Cáncer, Tauro y Acuario. Si estás en pareja, evita pleitos que puedan llevar a separación.

Recomendación: Las cartas anuncian premio en lotería y buena resolución de papelería. Sé agradecido todos los días, hazte notar vistiéndote mejor y viaja cuando se presente la oportunidad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Libra, te toca estar arriba y crecer. Tu mejor día es el viernes 12 de junio.

Salud: Puede haber problemas de huesos, caídas o torceduras. Camina con cuidado, no cargues peso excesivo y ve paso a paso.

Consejo: Guarda dinero, sigue estudiando, toma clases de baile, arte o diseño y organiza salidas a la naturaleza para recargar energías.

Números de la suerte: 23, 35, 64.

Colores: Azul y blanco.

Amor: Compatible con Aries, Géminis y Acuario. Evita personas casadas o con compromisos.

Recomendación: Viene un regalo importante, compromiso firme o invitación a viaje. Las cartas indican papelería legal favorable y la necesidad de apoyar a un familiar enfermo. Mantén siempre el “yo soberano”.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: La Templanza

Escorpión, mantén calma, doble pensamiento y suelta rencores y venganzas. Tu mejor día es el miércoles 10 de junio.

Salud: Espalda baja, riñones y páncreas. Toma mucha agua, frutas y haz ejercicio constante.

Consejo: Guarda dinero para vacaciones, estudia algo jurídico o internacional, cambia tu look y evita chismes ajenos.

Números de la suerte: 10, 20, 34.

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Posible propuesta de matrimonio. Evita personas tóxicas o degeneradas.

Recomendación: Viene compensación de dinero y nuevas oportunidades laborales. El Rey de Oros te trae protección divina; ten paciencia porque el que se enoja pierde.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Mundo

Sagitario, cuídate de gastritis y úlcera porque vendrá mucha diversión y comida. Tu mejor día es el 11 de junio.

Salud: Realiza chequeo de sangre, orina, presión y lípidos.

Consejo: No gastes de más, no prestes dinero y sé prudente con nuevos amores. Haz ejercicio y mantén una actitud positiva.

Números de la suerte: 7, 14, 25.

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Compatible con Aries, Tauro y Leo. Evita amores prohibidos.

Recomendación: Explosión de dinero y fuerte poder personal. Aléjate de personas conflictivas, policías y problemas legales. Acepta invitaciones de amigos o familiares del extranjero.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Loco

Capricornio, crece, madura y controla tus impulsos y mal carácter. Tu mejor día es el 10 de junio.

Salud: Cuida tobillos y piernas. Evita caídas y no cargues peso excesivo.

Consejo: Sana el corazón, organiza tu tiempo, estudia idiomas y realiza mejoras en casa o cámbiate.

Números de la suerte: 21, 30, 56.

Colores: Verde y amarillo.

Amor: Compatible con Virgo, Tauro y Aries. Muchos amores nuevos; mantén calma y no te comprometas rápido.

Recomendación: Encuentros con gente de poder y liberación del pasado tóxico. Te darán papeles importantes y el crédito que necesitas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Sol

Acuario, sigue saliendo adelante y creciendo económicamente. Es momento de poner un negocio propio. Tu mejor día es el 12 de junio.

Salud: Cuida tu piel, urticaria, cabello y dientes. Cuídate de alergias y piquetes.

Consejo: Calla tus planes, termina la escuela y enfócate en proyectos con gente del extranjero.

Números de la suerte: 04, 09, 12.

Colores: Blanco y azul.

Amor: Compatible con Leo, Libra y Géminis. Embarazo en puerta si estás en pareja.

Recomendación: Viene viaje, diversión y nuevo puesto laboral. Sintoniza tu vida, despierta nuevos rumbos y sé auténtico.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Diablo

Piscis, abre bien los ojos porque hay enemigos y gente malvibrosa cerca. Tu mejor día es el martes 9 de junio.