Así fue el casamiento secreto de Jujuy Jiménez y Gustavo Hormaechea: íntimo, sin su familia y con un anillo muy especial

Sofía “Jujuy” Jiménez sorprendió a todos durante el streaming "Que alguien le avise" y confesó que se casó en secreto con su novio, el empresario y rugbier salteño Gustavo Qüerio Hormaechea, pero con una vuelta de tuerca: fue una boda simbólica. La pareja, fiel a su estilo espontáneo, decidió llevar adelante este momento de una manera súper íntima, sin familia y lejos de cualquier registro legal, simplemente porque les nació hacerlo de esa forma en ese preciso lugar.

Boda simbólica: Sofía Jujuy Jimenez y su novio

Así fue la supuesta boda de Sofía Jujuy Jiménez

La historia detrás de este paso es tan sencilla como romántica, y Sofía Jimenez la compartió con mucha complicidad en el streaming con Lizardo Ponce. La modelo contó entre risas que todo sucedió mientras estaban los dos solos en una iglesia y, tras un cruce de miradas, le dijo: "Quiero que seas la persona que esté conmigo toda la vida". Fue un impulso del momento, algo muy propio de ellos, que decidieron sellar en ese mismo instante sin contárselo a nadie, ni siquiera a sus seres queridos.

No hubo grandes preparativos ni invitados, solo ellos dos y la intención de marcar un nuevo capítulo en su relación. "No le conté nada a nadie, pero porque estábamos los dos solos en una iglesia y fue algo muy nuestro", explicó la modelo sobre la decisión de mantener el secreto bajo siete llaves.

Para Jujuy, no haber avisado hizo que la experiencia se sintiera mucho más genuina y especial, lejos de cualquier presión externa o protocolo. La calidez con la que narra el momento demuestra que, más allá de la ausencia de una libreta matrimonial, el compromiso emocional que ella siente es profundo y genuino, algo que quiso compartir con su audiencia de forma relajada durante el programa junto a Lizardo Ponce.

Sofía Jujuy Jimenez y su novio Gustavo Qüerio Hormaechea

Lo que dejó a todos los integrantes del streaming boquiabiertos fue el anillo que Sofía luce con orgullo, la prueba material de esta unión que tanto dio que hablar. Cuando el periodista y el resto del equipo le preguntaron si realmente se siente "marido y mujer", ella no dudó ni un segundo en confirmar que, al menos para ellos, el compromiso es total. "Yo ya me siento casada", confesó mientras mostraba la alianza a cámara, dejando claro que el significado emocional está muy por encima de cualquier papel firmado.

Sofía Jujuy Jimenez y su novio

Si bien Lizardo Ponce no pudo evitar bromear sobre su estado civil legal, recordándole que "por el momento sos soltera", a Sofía Jimenez poco le importó la formalidad. Ella insistió que para ellos, lo que cuenta es la conexión que comparten y la promesa que ambos renovaron en ese lugar tan significativo. "Fue simbólico y estuvo buenísimo", cerró la modelo, dejando claro que fue la mejor manera de celebrar su amor sin necesidad de testigos formales.

La reacción del equipo en el streaming fue de total asombro, destacando la ternura que les provocaba ver el anillo y escuchar cómo ella y Gustavo decidieron dar este paso. Sofía Jimenez, por su parte, se mostró divertida y relajada, dispuesta a contar los pormenores de un día que quedará grabado en su memoria como un símbolo eterno de su amor, sin importar las etiquetas o las convenciones sociales que habitualmente rodean a los casamientos. Así Jujuy transformó un secreto bien guardado en una anécdota memorable para sus seguidores.