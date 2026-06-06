Marley reveló el momento paranormal que vivió con Mirko a 10 años de la muerte de su papá: "Veo angelitos"

Alejandro “Marley” Wiebe es uno de los conductores que mayor conexión logró con el público gracias a su espontaneidad y a que nunca ocultó aspectos de su vida personal. Desde que se convirtió en padre, además, incorporó a sus hijos a su rutina televisiva y a sus tradicionales viajes por el mundo en Por el Mundo (Telefe). En esta oportunidad, el conductor abrió su corazón durante su participación en El Show del Verano, el programa de streaming de Luzu TV que comparte con Florencia Peña, y recordó una impactante experiencia paranormal que vivió junto a Mirko, diez años después de la muerte de su padre.

Marley habló de un momento sobrenatural cuando falleció su padre

A través del ciclo de streaming que lleva a cabo junto a la actriz, Marley hizo referencia a un momento sobrenatural que pasó horas después de haber despedido a su padre. “A mí me pasó que mi papá falleció y yo cuando vuelvo, que estaba el perro en el medio del living, empezó a ladrar a la nada”, comenzó diciendo dándole paso a la historia. Para el presentador, esta actitud de su can le resultó extraña ya que no había motivo aparente para que adaptara esa postura defensiva.

Marley y Mirko | Instagram

“En medio de la nada empezó a ladrar, ladrar, ladrar y se prendía y se me apagaba la luz, cosas así que eran como muy energéticas fuertes que me quedó”, añadió al mismo tiempo que reveló la reacción que tuvo su cuerpo: “Me quedé como tildado. Sí, mi papá acaba de fallecer”. Según su testimonio, interpretó aquellos hechos como una posible señal vinculada a la reciente partida.

Marley contó cómo su padre “desde el más allá” se contactó con Mirko

Aunque para Marley aquella escena resultó tan impactante como desconcertante por el difícil momento que atravesaba, una década más tarde volvió a vivir una experiencia que calificó como paranormal, esta vez a través de su hijo mayor. “Pero para mí el más fuerte fue Mirko”, aseguró al recordar el episodio. Según relató, todo comenzó cuando el niño observó con curiosidad una foto que había en la casa y le preguntó quién era la persona que aparecía en ella. Se trataba de una imagen de su padre, quien había fallecido hace más de una década, antes del nacimiento de su primogénito.

Marley y Mirko | Instagram

“Mirko me trae cuando yo voy a dormir, lo acuesto, se apaga la luz y me dice: ´Papá, cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá´”. Su madre, Ofelia quien estaba cerca de ellos, preguntó qué era lo que estaba diciendo el pequeño. “Lo ve a papá ahí”, respondió el conductor al explicarle la situación. Sin embargo, la mujer le restó importancia al episodio y lo atribuyó a la imaginación infantil: “Son fantasías”, sentenció.

Más allá de las explicaciones racionales, Marley conserva aquel recuerdo como una de las experiencias más impactantes de su vida. Para el conductor, las palabras de Mirko y los extraños episodios que atravesó tras la muerte de su padre siguen ocupando un lugar especial en para él por el impacto emocional y por la experiencia sobrenatural que atravesó el niño de 8 años, quien se conectó energéticamente con su abuelo desde el “más allá”.