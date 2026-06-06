Calu Rivero mostró la biblioteca que usa para criar a sus hijos: anarquía, filosofía oriental y la tecnología de lo sagrado

“Acompañar. Bailar. Jugar. Estar. Vibrar. Amar”. Así resume en redes sociales Calu Rivero la filosofía de vida que guía su día a día. Desde que se convirtió en madre de Tao y Bee, fruto de su relación con Taíto de la Rúa, la actriz profundizó una mirada de la crianza centrada en la autonomía, la libertad y una educación alejada de los mandatos tradicionales. En esa búsqueda, construyó una biblioteca con obras que la inspiran y acompañan en su manera de transitar la maternidad bajo esas premisas.

La biblioteca de Calu Rivero: didáctica, ancestral y en búsqueda de perpetuar valores

Calu Rivero encara la maternidad desde una mirada comprometida y profundamente presente en la vida de Tao y Bee. En esa línea, recurrió a una serie de obras literarias y libros pedagógicos para orientar su búsqueda hacia una educación centrada en la libertad, la autonomía y la exploración de sus hijos. Con el objetivo de compartir herramientas que la acompañan en este camino, la artista mostró en su cuenta oficial de Instagram algunos de los títulos que integran su biblioteca.

Libros de Calu Rivero para ejercer la maternidad de sus hijos Tao y Bee | Instagram

Uno de los títulos que más llamó la atención fue La anarquía explicada a los niños, un libro que la propia Calu destacó con una frase que resume su mirada sobre la crianza: “Criar sin miedo a que piensen distinto”. Para acompañar la recomendación, compartió una imagen de la portada de esta obra publicada originalmente en 1931, hace casi un siglo, pero que continúa despertando interés entre quienes promueven modelos educativos alternativos.

Sin embargo, su biblioteca no se limita a este enfoque. La intérprete también combina lecturas vinculadas a la filosofía oriental, textos ancestrales y materiales de filosofía para niños. Estas obras recuperan enseñanzas y valores transmitidos desde hace más de 2500 años, adaptándolos a preguntas y desafíos que siguen vigentes en la actualidad. La propuesta busca acercar esas reflexiones a los más pequeños de manera didáctica, invitando a Tao a participar activamente de su aprendizaje y a desarrollar una mirada propia sobre el mundo que lo rodea.

Libros de Calu Rivero para ejercer la maternidad de sus hijos Tao y Bee

Los libros pedagógicos de Calu Rivero

Uno de los grandes desafíos de este milenio, sin dudas, es promover una educación alejada de las pantallas y de la sobreexposición a la tecnología. Consciente de esta problemática, Calu Rivero sumó a su biblioteca un ejemplar dedicado a reflexionar sobre el uso de dispositivos electrónicos en la primera infancia. A través de su perfil en la famosa red social de la camarita, explicó que el libro “ofrece una perspectiva realista y práctica sobre cómo manejar el tiempo frente a las pantallas en niños y adolescentes sin caer en extremos”.

Libros de Calu Rivero para ejercer la maternidad de sus hijos Tao y Bee | Instagram

Además, destacó que la obra propone herramientas concretas para las familias en un contexto cada vez más atravesado por la tecnología. Según detalló, el texto presenta “un enfoque basado en la educación y la conexión familiar” y brinda estrategias accesibles para equilibrar el uso de dispositivos con una crianza consciente. Cabe destacar que el libro está escrito en inglés, un detalle que también deja entrever la comodidad de la actriz para desenvolverse en ese idioma.

Libros de Calu Rivero para ejercer la maternidad de sus hijos Tao y Bee | Instagram

Finalmente, uno de los momentos más significativos y reveladores fue durante la gestación de Bee. “Durante mi segundo embarazo, me encuentro más researcher y experimentadora. Desarrollé un inmenso interés en comprender el proceso del embarazo”, expresó en aquel entonces. Para ello, recurrió a una antropóloga médica -Dana Raphael- quien realizó un hallazgo conceptual que transformó la vida de la DJ. Sobre una de sus lecturas, destacó que “refleja perfectamente los paralelismos que existen entre la maternidad y la adolescencia, ambos períodos cargados por una profunda transformación física y psicológica”. Además, valoró la idea de entender la maternidad como “una etapa de maduración y crecimiento, una fase vital transformadora e irreversible digna de ser nombrada, valorada y estudiada”.

Libros de Calu Rivero para ejercer la maternidad de sus hijos Tao y Bee | Instagram

Cabe destacar que, en todo este tiempo, Calu Rivero siguió sumando más ejemplares a su biblioteca en inglés y en español, combinando diversas disciplinas y corrientes de pensamiento que reflejan su particular mirada sobre la crianza y el desarrollo personal. Entre textos vinculados a la anarquía, la filosofía oriental y la exploración de lo espiritual, la actriz construyó un universo de lecturas que dialoga con los valores que busca transmitir a sus hijos, reafirmando así su impronta free libre de estructuras y convencionalismos.