Lourdes Ferro, astróloga, reveló los colores de cada signo en estas fiestas: “Para conectar con la energía del 2026”

Lourdes Ferro es una eminencia en su materia. Autora de más de una docena de títulos, la Astróloga se ha convertido en una referente ineludible a la hora de hablar de los signos y de lo que le espera a cada uno de ellos. Ahora, con el estreno de su flamante Guía Astrológica 2026, que es un éxito, conversó con CARAS y reveló algunas de las claves más importantes para estas fiestas, siendo una de ellas, los colores que debemos elegir.
La importancia de los colores para Lourdes Ferro
Lo primero que destaca Lourdes Ferro es que los colores forman una parte importante de su vida. “Más allá de que soy astróloga, también soy tarotista, escritora, comunicadora, porque hago televisión desde hace 20 años, y pinto. Es mi hobby. La pintura es mi hobby. Entonces para mí el color y los aromas son complementos fundamentales en la vida”, explica. Algo que se ve reflejado en su flamante libro, que cuenta con una sección específica para cada signo.
En ese marco, destaca por qué considera que es fundamental la elección de un color para las fiestas. “Vibramos en los colores. Por eso cada año hago la lista de cómo recibimos la Navidad, o sea, qué nos ponemos en Nochebuena y Navidad, y con qué color cada signo tiene que recibir el año (…) eso va a ayudar a que la energía del año esté como, estemos más conectados con la energía del año”, suma.
Los colores de cada signo para estas fiestas según Lourdes Ferro
Aries
- Navidad: Lila
- Año nuevo: amarillo
Tauro
- Navidad: celeste
- Año nuevo: verde
Géminis
- Navidad: marrón
- Año nuevo: rojo
Cáncer
- Navidad: azul
- Año nuevo: lila
Leo
- Navidad: Morado/Violeta
- Año nuevo: Celeste
Virgo
- Navidad: rosado
- Año nuevo: marrón
Libra
- Navidad: blanco
- Año nuevo: azul
Escorpio:
- Navidad: dorado/anaranjado
- Año nuevo: morado/violeta
Sagitario
- Navidad: Plateado/Gris
- Año nuevo: Rosado
Capricornio
- Navidad: amarillo
- Año nuevo: blanco
Acuario
- Navidad: verde
- Año nuevo: dorado/anaranjado
Piscis
- Navidad: rojo
- Año nuevo: plateado/gris