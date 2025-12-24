Lourdes Ferro, astróloga, reveló los colores de cada signo en estas fiestas: “Para conectar con la energía del 2026”

Lourdes Ferro es una eminencia en su materia. Autora de más de una docena de títulos, la Astróloga se ha convertido en una referente ineludible a la hora de hablar de los signos y de lo que le espera a cada uno de ellos. Ahora, con el estreno de su flamante Guía Astrológica 2026, que es un éxito, conversó con CARAS y reveló algunas de las claves más importantes para estas fiestas, siendo una de ellas, los colores que debemos elegir.

La importancia de los colores para Lourdes Ferro

Lo primero que destaca Lourdes Ferro es que los colores forman una parte importante de su vida. “Más allá de que soy astróloga, también soy tarotista, escritora, comunicadora, porque hago televisión desde hace 20 años, y pinto. Es mi hobby. La pintura es mi hobby. Entonces para mí el color y los aromas son complementos fundamentales en la vida”, explica. Algo que se ve reflejado en su flamante libro, que cuenta con una sección específica para cada signo.

Lourdes Ferro.

En ese marco, destaca por qué considera que es fundamental la elección de un color para las fiestas. “Vibramos en los colores. Por eso cada año hago la lista de cómo recibimos la Navidad, o sea, qué nos ponemos en Nochebuena y Navidad, y con qué color cada signo tiene que recibir el año (…) eso va a ayudar a que la energía del año esté como, estemos más conectados con la energía del año”, suma.

Los colores de cada signo para estas fiestas según Lourdes Ferro

Aries

Navidad: Lila

Año nuevo: amarillo

Tauro

Navidad: celeste

Año nuevo: verde

Géminis

Navidad: marrón

Año nuevo: rojo

Cáncer

Navidad: azul

Año nuevo: lila

Leo

Navidad: Morado/Violeta

Año nuevo: Celeste

Virgo

Navidad: rosado

Año nuevo: marrón

Libra

Navidad: blanco

Año nuevo: azul

Escorpio:

Navidad: dorado/anaranjado

Año nuevo: morado/violeta

Sagitario

Navidad: Plateado/Gris

Año nuevo: Rosado

Capricornio

Navidad: amarillo

Año nuevo: blanco

Acuario

Navidad: verde

Año nuevo: dorado/anaranjado

Acuario.

