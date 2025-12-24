El determinante gesto de Ángel de Brito tras despedir a Yanina Latorre de LAM: "Fin de una era"

Luego de una década trabajando codo a codo, la dupla de Ángel de Brito y Yanina Latorre llegó a su fin, o al menos compartiendo LAM (América). Este 23 de diciembre, la panelista se despidió del ciclo con el que potenció su carrera en los medios de comunicación y pese a la gran emotividad que se vivió en vivo como un sentido homenaje, el conductor mostró qué hizo luego de decirle adiós a su gran compañera.

Ángel de Brito le dijo adiós a Yanina Latorre

La emisión de LAM del martes estuvo dedicada a Yanina Latorre. Con su familia presente en el estudio, la panelista dio por finalizada una etapa en su vida con su salida del ciclo en el que acompañó a Ángel de Brito durante una década. La emoción fue una de las protagonistas de la noche, con llantos, mensajes y algunos pedidos de para que piense esta decisión.

Sin embargo, Yanina pese a dejar en claro que se trató de una decisión muy analizada y que le generaba tristeza, mantuvo su postura de dejar el programa para dar paso a una nueva etapa de su vida, que comenzó con la conducción de su propio programa, Sálvese quién pueda (América). Por su parte, Ángel también expresó su emoción por este momento, al despedir a su gran compañera y amiga.

No obstante, no dudó en ser tajante. Por la medianoche, tras la conmovedora despedida televisada, el conductor compartió en X (ex Twitter) una captura de cómo cambió el grupo de WhatsApp de LAM, del que son parte todas las "angelitas" y es una vía de comunicación muy utilizada por todo el panel. Ante la salida del ciclo, de Brito fue tajante: elimino a Yanina del grupo.

"Fin de una era", escribió el periodista junto a la imagen en la que muestra que eliminó a su amiga del chat. Por supuesto, se trata de una acción que realiza al momento que una panelista no forma más parte del ciclo pero en este caso tomó gran relevancia teniendo en cuenta el importante rol que tuvo Latorre en el programa.

Por su parte, Yanina Latorre había expresado en redes sociales que sentía angustia por este momento, pero está lista para nuevos desafíos sin alejarse de su gran amigo, Ángel de Brito, con quien además de su relación por fuera de las cámaras continuará compartiendo pasillos en el canal.