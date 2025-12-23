Así son las tradiciones navideñas de Máxima Zorreguieta y su familia: combinación de culturas y viaje a la Argentina

Las Navidades en la realeza son de las más observadas por todos los expertos, ya que unen las felicitaciones públicas con sus tradiciones íntimas que mantienen dentro de la familia. En el caso de las de Máxima Zorreguieta y su familia generan expectativas, dado su gran vínculo con la Argentina, su país natal. La reina de Países Bajos no duda en crear una fusión de ambas costumbres, donde incluye un viaje a la Patagonia y días festivos neerlandeses.

La fusión de tradiciones de Máxima Zorreguieta y su familia para la Navidad

Las tradiciones navideñas de Máxima Zorreguieta y su familia comienzan a principios de diciembre, y con una costumbre muy unida a los Países Bajos. En el país europeo, el intercambio principal de regalos ocurre el 5 de diciembre por Sinterklaas, o más conocido como San Nicolás, y luego celebran el 25 y 26 de diciembre la Navidad. La reina, su esposo y sus hijas, suelen viajar a la Patagonia para disfrutar del verano argentino durante estas fechas, pero se desconoce exactamente la fecha en la que comienzan sus días en el país natal. Durante esos días, disfrutan de una gastronomía neerlandesa típica, que incluye el gourmetten y el consumo de kerststol.

A nivel público, y para sus seguidores, el 25 de diciembre se emite un discurso navideño pregrabado del rey Guillermo, y días antes, Máxima suele asistir a la grabación del Kerst Muziekgala en Ámsterdam, un evento televisado para promocionar la música entre los niños. Por último, la Casa Real, al igual que en otros países, comparte la tradicional postal de felicitaciones, donde se incluyen mensajes en inglés, español, frisón y, en el 2024, se agregó papiamento. Allí no solo aparecen los reyes, sino que también sus hijas, Amalia, Alexia y Ariane, y, en ocasiones, la mascota real, el perrito Mambo.

Máxima Zorreguieta y su regreso a la Argentina

Como todos los años, se espera que Máxima Zorreguieta regrese a la Argentina junto a su familia, para pasar las fiestas en la lujosa mansión que tiene en Bariloche, bautizada como la “Estancia Pilpilcurá”. Allí, mantienen unos días lejos de la vida pública que los sigue durante todo el año, y llevan a cabo su fusión de tradiciones. Por el momento, se desconoce si ya viajaron al país natal de la reina, o si tienen pensado algún día de arribo al mismo.

Las tradiciones navideñas de la realeza siguen siendo de las más observadas por los usuarios y los expertos, debido a las diferentes costumbres que ellos muestran en cada una de las fiestas. En el caso de Máxima Zorreguieta y su familia, no dudan en darle lugar a los Países Bajos y a la Argentina al momento de planificar sus Navidades y Año Nuevo, antes de volver a la vida pública y a cumplir con sus responsabilidades con la Casa Real y sus seguidores.

