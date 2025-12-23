Pampita es una de las mujeres argentinas más seguidas de las redes sociales y en plena vísperas de la Navidad, su cuenta de Instagram se convierte en fuente de inspiración de muchas mujeres que aún no saben qué usar en nochebuena. Y es que la modelo combina sofisticación y sensualidad en todos sus looks y esto resulta ideal para una celebración tan especial.

Pampita comparte 4 propuestas de looks perfectos para Navidad

Este miércoles 24 de diciembre, por la noche, se celebra la Navidad y una de las inquietudes que más genera esta celebración, además de qué menú preparar, es qué llevar puesto este día. Por esta razón, los looks de Pampita sirven para ayudar a quienes aún están con dudas. Con su estilo siempre impecable, la conductora demostró que este festejo es la excusa perfecta para jugar con distintas prendas, colores y texturas.

A continuación te mostramos 4 propuestas de looks que lució Pampita y son perfectos para Navidad. Los mismos incluyen atuendos elegantes, conjuntos relajados y detalles en tendencia que inspiran a resolver el look navideño con estilo y sin complicaciones.

1. Vestidos negros y clásicos

La primera opción es un vestido corto de silueta evasé en color negro, que se destaca por su escote cuadrado y falda con volumen. Se trata de un look romántico con aire juvenil que es ideal para quienes buscan destacarse con una vestimenta atemporal y fácil de resolver.

Pampita

La segunda opción de vestido clásico y negro es un diseño más jugado: largo midi, ceñido y con escote asimétrico. Este outfit de Pampita se lleva todas las miradas por sus hombros al descubierto y por su corte moderno y sensual. Sin embargo, también se caracteriza por su caída recta que refuerza la impronta clásica de la pieza, equilibrando a la perfección sobriedad y estilo.

Pampita

2. Top más pantalón de jean

Para quienes buscan una propuesta más versátil, urbana y canchera, Pampita tiene el look adecuado: top más pantalón de jean. Esta combinación nunca falla y se puede volver a usar en otras ocasiones, convirtiéndose así en prendas básicas del armario. Para elevar aún más la vestimenta y se adapte mejor a la fiesta de Navidad, la modelo llevó el ítem superior en tela de eco cuero y con detalles jugados: escote en V y tiras finas. Lo acompañó con un denim negro de corte wide leg y tiro alto. Como calzado, sumó tacos altos en la misma tonalidad.

3. Vestido animal print

Los vestidos animal print nunca pasan de moda y son los favoritos de Pampita. Al ser versátiles, atemporales y estampados, la modelo no duda en usarlo tanto de día como de noche. Esta opción es perfecta para usar en Navidad ya que aporta un toque de impacto y personalidad sin perder elegancia. El que escogió ella es uno bastante particular, que no sólo se destaca por su estampa sino también por su diseño: escote recto, breteles finos, frunce en la cintura y tajo con transparencias.

Pampita

4. Look total red

Por último, es el clásico vestido rojo que evoca la Navidad y suele ser el más utilizado en esta fecha. Sin embargo, la propuesta de Pampita sale de lo tradicional y muestra un diseño más moderno y glamoroso. En la imagen se la puede ver con un diseño corto en esta tonalidad que se destaca por llevar brillos plateados en las tiras, en el escote y en el ruedo. Para complementarlo, optó por botas de caña media que hacían juego con el detalle de su vestido.

Pampita

De esta manera, los cuatro looks de Pampita que son ideales para lucir en la noche de Navidad son: los clásicos vestidos negros, la combinación de top con pantalón de jean, el estampado animal print y los total red con aires glam y osados. Opciones para todos los gustos y estilos.

La nueva túnica tendencia de Pampita para el verano 2026

Pampita presentó la nueva túnica tendencia para el verano 2026 en un evento que reunió moda y estilo. Con un diseño que combina frescura y sofisticación, la modelo marcó un anticipo de lo que se verá en la próxima temporada. La elección de esta pieza se destacó por su versatilidad y por la manera en que acompañó la jornada.

La reconocida modelo volvió a marcar estilo en uno de los eventos más destacados de la temporada. Junto a su pareja, Martín Pepa, asistieron a la semifinal del Abierto de Polo con un vestido que rápidamente se convirtió en tendencia. La pieza, firmada por FARM Rio, fue presentada como una reinvención contemporánea de la túnica, un clásico que regresa.

En diálogo con revista CARAS, Mariano Lobera, Director Regional de la marca, explicó: “Se podría considerar una reinterpretación contemporánea de la túnica. Mantiene la fluidez de la túnica, pero con un corte más actual, pensada para estilizar y aportar estructura sin perder comodidad”. Esta visión marca la búsqueda por prendas versátiles que se adaptan a distintos momentos del día.

Pampita y Martín Pepa

El vestido que Pampita eligió es un maxi con mangas amplias y caída suave, detalles que aportan dinamismo y acompañan cada movimiento. El estampado Mar de Ondas es protagonista absoluto por su inspiración en el océano; transmite la esencia tropical y artística que define el ADN de FARM Rio. La elección de este motivo refuerza la idea de un verano ligado a la naturaleza, con colores y formas que evocan paisajes marítimos.

En este contexto, se puede destacar que la elección de la presentadora se convirtió en el centro de atención y dejó en claro el estilo y diseño que se verá durante la temporada de verano. “Es una pieza fresca, versátil y perfecta para quienes buscan un look casual con impronta sofisticada”, señaló Mariano Lobera.

La elección de Pampita no es aislada. La túnica, en sus distintas versiones, viene ganando espacio en pasarelas y colecciones internacionales. La reinterpretación contemporánea que propone FARM Rio responde a una demanda creciente de prendas que combinen comodidad y estilo, capaces de acompañar la dinámica cotidiana.