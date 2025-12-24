Pampita y Zaira Nara marcaron la tendencia de la temporada con looks conjuntos con el color estrella del verano

Pampita y Zaira Nara son dos de las modelos más seguidas en las redes sociales. A través de ellas, comparten con sus seguidores los looks más trendy y acordes a sus estilos, como también sus proyectos laborales. En esta oportunidad, ambas coincidieron al lucir conjuntos en el color que causa furor y se posiciona como el favorito del 2026.

Alerta tendencia: Pampita y Zaira Nara mostraron los looks monocromáticos más chic de la temporada

Pampita y Zaira Nara eligieron una de las tendencias más fuertes y llamaron la atención en las redes sociales. Las conductoras compartieron fotos de sus looks en plenas vacaciones y los usuarios notaron que ambas apostaron por el mismo color. Esto no fue una simple casualidad ya que el mismo está de moda y cada vez son más las que se animan a llevarlo.

Se trata del mocha mousse, una tonalidad más suave y cálida que el chocolate, que posee un subtono que lo hace más elegante y actual. Además, las modelos lucieron conjuntos aunque en dos versiones distintas: Pampita optó por uno largo, mientras que Zaira Nara eligió una opción corta, ideal para el verano

En su red social de Instagram, donde la siguen más de ocho millones de personas, Pampita compartió fotos rumbo a sus vacaciones junto a sus cuatro hijos: Bautista, Beltrán, Benicio y Anita. Para viajar cómoda y fiel a su estilo sofisticado, combinó prendas de lino como un blazer, chaleco y pantalón palazzo.

Pampita junto a sus hijos y un amigo de ellos.

Este outfit elegante y minimalista logró un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo. La elección de prendas simples pero bien estructuradas refuerza ese sello clásico y femenino que la caracteriza. Asimismo, la elección del color mocha mousse le suma ese toque trendy a la propuesta.

Como accesorios, Pampita agregó una maxi tote bag de cuero en el mismo tono, con detalles de flecos que aportan textura y un guiño boho, y unas gafas oscuras. Con este look, donde la estética clean y la tonalidad son los grandes protagonistas, cosechó una lluvia de "likes" y halagos.

Pampita

Zaira Nara, por su parte, se mostró con un look más relajado, sensual y bien veraniego, ideal para una jornada al aire libre. En la postal que subió a su red social, se la puede ver con un conjunto corto en tono mocha mousse, compuesto por un top liviano con mangas 3/4 y frente abierto, que se anuda a la altura del busto, y un mini short con volados. Ambas piezas suman movimiento y refuerzan el espíritu casual del outfit.

Para esta ocasión, la top model apostó por un estilo boho chic, al que le sumó ojotas clásicas, una gorra azul, anteojos de sol y accesorios minimalista. Esta combinación entre frescura y tendencia también se llevó todos los aplausos por parte de sus seguidores.

Zaira Nara

De esta manera, Pampita y Zaira Nara marcaron la tendencia de la temporada con looks conjuntos con el color estrella del verano: mocha mousse. La primera apostó por un modelo confeccionado en tela de lino, de impronta sofisticada y súper chic, mientras que la segunda posó con un atuendo descontracturado y femenino.

Pampita impone el peinado más buscado del verano: fácil de hacer y perfecto para el calor

La elección de Pampita mostró un equilibrio perfecto entre sensualidad y estructura. En la imagen, se la ve luciendo un minivestido blanco -creación de los organizadores del evento- con un diseño de hombros descubiertos y un gran volado que recorre la parte superior de la pieza. Este detalle voluminoso crea un efecto escultórico que eleva el conjunto y lo vuelve protagonista absoluto de la gala de apertura de una sofisticada marca de ropa femenina.

El vestido, corto y de silueta entallada, resalta su figura con líneas suaves y una falda ligeramente abullonada que aporta movimiento. La textura del tejido, con apariencia satinada, suma un toque de luminosidad que acompaña el espíritu elegante del look. La elección del blanco, además, aporta frescura y precisión estética, ideal para un evento de moda como este.

Pampita

En cuanto a los accesorios, optó por unos aros en forma de argolla como único complemento visible, una decisión que reafirma la premisa de que el vestido es la pieza protagonista. La ausencia de collares, pulseras y anillos llamativos sostiene una estética limpia, cuidada y moderna, en sintonía con las tendencias actuales de la noche.

El estilismo de Pampita no solo resaltó por el impecable vestido blanco, sino también por un peinado milimétricamente ejecutado que acompañó a la perfección la estética del outfit. En esta elección mostró un equilibrio perfecto entre sensualidad, estructura y prolijidad. Por tal motivo, el hair style jugó también un rol clave: un rodete tirante, prolijo y con efecto mojado dejó el rostro completamente despejado, potenciando los hombros descubiertos y destacando la armonía del vestuario. Este estilo minimalista en el cabello refuerza la sofisticación del conjunto y permite que los detalles del diseño respiren con libertad.

Para los expertos en moda, el mismo cumple un rol estratégico: despeja el rostro por completo, lo que potencia la luminosidad de la piel y la naturalidad del maquillaje. Esta decisión estética refuerza la idea de que menos, es más, y confirma el criterio de la modelo para escoger looks con precisión quirúrgica, donde cada detalle está pensado.