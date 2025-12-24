Así fue el emotivo momento en el que Dionisio Mendoza conoció al "verdadero" Papá Noel en el Polo Norte

Flavio Mendoza llevó a su hijo Dionisio al Polo Norte para que viva por primera vez una de las experiencias más increíbles en plena víspera de Navidad. Fiel a su estilo, el artista compartió el momento en que el pequeño conoce al "verdadero" Papá Noel y entabla una conversación con él.

La sorpresa navideña de Flavio Mendoza a su hijo Dionisio

Flavio Mendoza iba a viajar a Rosario para asistir al show de Navidad que produce cada año. Sin embargo, cambió de planes a último momento y decidió sorprender a su hijo con un viaje a Finlandia, donde nace el espíritu navideño. Esta decisión, motivada por el deseo de crear recuerdos inolvidables en la vida de su primogénito, se transformó en una experiencia cargada de emoción, alegría y aventura.

A través de su red social de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores, Flavio Mendoza compartió el video más importante de su estadía en el lugar: el instante en que Dionisio visita a Papá Noel en su propia casa del Polo Norte. "Y un día @dionisiomendozaok conoció el el verdadero papá Noel. Feliz Navidad para todos", escribió el productor profundamente emocionado al ver que pudo cumplir el deseo de su hijo.

Dionisio Mendoza junto al "verdadero" Papá Noel

En el clip se puede ver que "Dio", como le dice el artista, ingresa con calma a la oficina de Santa Claus y recibe un "Merry Christmas" (Feliz Navidad) de su parte. Luego, le pregunta su nombre pero él queda completamente cautivado y casi sin palabras por lo que Flavio Mendoza interrumpe y le pide que hablen en español ya que es su lengua natal. La conversación, en la que el nene le contó que se quedará allí durante tres días y le revela que uno de sus deseos es que "todos los chicos del mundo estén bien", quedó registrada y fue compartida en las redes sociales pocas horas después.

Su publicación emocionó y causó mucha ternura en los usuarios, quienes no dudaron en felicitarlo por la hermosa sorpresa que preparó para su hijo de 7 años. "Qué lindo Flavio, no se lo olvida más", "El sueño de todo niño", "Qué maravilloso momento", "Un recuerdo para toda la vida", fueron algunos de los tantos mensajes que dejaron en su posteo. En resumen, así fue el emotivo momento en el que Dionisio Mendoza conoció al "verdadero" Papá Noel en el Polo Norte gracias al viaje que organizó su padre Flavio Mendoza días antes de la Navidad.

Flavio Mendoza cumplió el sueño de su hijo Dionisio: “Subió al avión pensando que íbamos a Rosario”

La Navidad tiene un significado especial para Flavio Mendoza, y este año decidió llevar esa pasión a otro nivel con una sorpresa que quedará para siempre en la memoria de su hijo Dionisio. El artista y productor compartió en sus redes sociales un video en el que reveló cómo cumplió uno de sus mayores sueños: viajar al lugar donde, simbólicamente, vive Papá Noel. La emoción no fue solo del niño, sino también del propio Flavio, que no ocultó su sensibilidad al contar la historia.

“Quiero compartir con todos un sueño, yo no subo nunca nada para presumir, no me interesa, pero desde que soy papá y porque siempre fui igual, soy un eterno soñador, siempre quise venir a este lugar, todos saben que amo mis shows de Navidad", comenzó el actor.

Y agregó: "Este año, con tres en distintas ciudades, y cuando mi hijo perdió su primer diente dije mi bebé está creciendo, haciendo preguntas y todo lo que un niño de 7 años hace, y dije es el momento... dónde está Papá Noel de verdad". A partir de ahí, comenzó a planear el viaje que marcaría un antes y un después en la infancia de Dionisio.

"Espero poder estirar esta ilusión de que crea en la magia y en los sueños porque se cumplen con esfuerzo, mucho trabajo, disciplina y pasión se logran. Subió al avión pensando que viajábamos a Rosario y en el avión fue la sorpresa: vamos a vivir una Navidad blanca como en los cuentos", sumó profundamente conmovido de poder cumplir el sueño de su heredero. Para terminar, escribió: "Les deseo a todos una hermosa Navidad y nunca dejen de soñar porque los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan”.