Con elegancia y del color boom del 2025, el look comfy de Pampita para viajar en avión

Pampita es una de las modelos que más sabe marcar las tendencias en la moda, a lo largo de todas las temporadas. Durante este 2025, se volvió centro de miradas de expertos fashionistas, con los diferentes looks que impuso en eventos importantes y viajes al exterior. Sin embargo, es momento de disfrutar con la familia de unas fiestas mágicas e inigualables. Para eso, decidió viajar con sus hijos a Punta del Este, donde volvió a elegir el color boom de este año y un atuendo comfy pero elegante.
El sastrero: el look comfy y elegante que eligió Pampita para viajar en avión
El sastrero es de los atuendos más elegidos por Pampita, para varios de sus trabajos. Desde polleras o pantalones hasta chalecos o sacos, la modelo marcó la elegancia con el conjunto que ayuda a destacar la figura de cada uno, sin perder de vista la sofisticación e impulsando la moda timeless. Es por eso que, como buena fanática e influencer fashionista, sorprendió a todos al volver a elegirlo, esta vez para un viaje en avión con sus hijos.
En las altas temperaturas, Pampita optó por disfrutar de una Navidad y un Año Nuevo en Punta del Este, y viajó en avión privado con todos ellos. Es por eso que optó por el traje sastrero, con pantalón recto y holgado. El mismo se ajustaba en la cintura, pero presentaba una caída libre y cómoda para estar horas sentada. En la parte superior, fue por un chaleco ceñido al cuerpo y lo cerró con un saco. Sin embargo, lo que más llamó la atención, y que también combinó con su cartera, fue el color elegido con el que se despidió en el 2025: el mocha mousse.
Adiós mocha mousse, el color Pantone del 2025
El mocha mousse fue el color Pantone del 2025, que marcó la tendencia de la moda y el diseño de interior del hogar. Es por eso que fue uno de los más vistos a lo largo de este año, y Pampita lo eligió como el color perfecto para viajar hacia donde pasarían las fiestas familiares. Con una tonalidad estilo chocolate, marcó la elegancia y comodidad, al mismo tiempo que se despidió del boom, para darle paso a la nueva elección de Pantone.
Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar el look como uno de los mejores para los últimos días del año, y llenaron los comentarios de halagos en su favor. Pampita es la modelo más consagrada de la industria de la moda argentina, y no duda en demostrarlo en cada ocasión que puede. Ahora, se encuentra en Punta del Este junto a sus cuatro hijos, para vivir unas fiestas únicas y especiales, con sus seres queridos.
A.E