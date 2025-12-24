Wanda Nara se fue de la Argentina sin sus hijas: así fue su viaje en avión con invitados para celebrar la Navidad

Luego de que Mauro Icardi haya tenido el consentimiento del juez para que sus hijas Francesca e Isabella pasen las fiestas con él en la denominada Casa de los Sueños, Wanda Nara abandonó el país para refugiarse en el cariño y en la contención de su familia. En las imágenes que compartió la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) en su cuenta personal de Instagram se mostró acompañada de sus hijos varones Valentino, Constantino y Benedicto, junto a su novio, Martín Migueles, y su nuera, Carola.

Así será las Navidad de Wanda Nara lejos del país

Pese a que Wanda Nara tenía pensado pasar las fiestas con todos sus hijos, el regreso de Mauro Icardi a la Argentina hizo que la mediática tuviera que ajustar su agenda. Mientras Isabela y Francesca pasarán esta Nochebuena y Navidad con su papá, su madre viajó a Punta del Este en un exclusivo vuelo privado.

Wanda Nara | Instagram

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, la presentadora de Telefe posó frente al avión en compañía de su nuera, su actual pareja y los adolescentes. Todos ellos se mostraron sonrientes y expectantes minutos antes del vuelo. Incluso Valentino y Constantino López compartieron postales del aeropuerto donde estaban desplegadas las exclusivas aeronaves.

Por su parte, Wanda tuvo que desistir de la idea de compartir la mesa navideña, ya que el juez Hagopián falló a favor del capitán del Galatasaray, quien el próximo 27 de diciembre deberá regresar a Argentina. En este marco, se habrían generado los rumores de que, al enterarse de la noticia, habría tenido que suspender las grabaciones del famoso programa culinario a causa del presunto llanto desconsolado que le generó el fallo judicial.

Wanda Nara | Instagram

Wanda Nara se refugia en el cariño de su familia

Al arribar a Punta del Este, Wanda Nara fue recibida por su madre, Nora Colosimo, su hermana Zaira y sus sobrinos Malaika y Vigo, quienes habían viajado el pasado fin de semana al país vecino. Una vez la familia reunida en la finca San Ignacio, celebraron todos juntos el cumpleaños de Andrés Nara. “Feliz cumpleaños papá”, escribió en una imagen familiar donde la rubia sostiene una pequeña torta.

La estadía de la mayor de las hermanas Nara en Uruguay coincidiría con la de Benjamín Vicuña. Se estimaba que ambos se iban a juntar y a sacar una foto que, sin dudas, iba a generar un gran revuelo no sólo en la web y en los medios de comunicación, sino en sus exparejas -Mauro Icardi y la China Suárez-. Hasta ahora, ese momento quedaría en stand by hasta que las niñas se reúnan nuevamente con su madre.

Wanda Nara | Instagram

En el plano profesional, Wanda Nara puso una pausa a las grabaciones de MasterChef Celebrity tras terminar de grabar el repechaje. Según su agenda, retomará sus compromisos con el certamen la primera semana de enero, tomándose estos quince días para descansar y reencontrarse con sus herederos sin rutinas ni horarios. Cabe destacar que el juez que interviene en la causa sobre sus hijas mujeres había autorizado que Isabella y Francesca viajen a Punta del Este con su mamá a pesar de que no podían salir del país por no tener la autorización correspondiente.

NB