Mauro icardi y la China Suárez se convirtieron en una de las parejas más mencionadas del último año, tanto entre quienes los adoran como entre quienes los miran de reojo. Lógicamente, esa popularidad llevó que cada vez se quiera saber más sobre su vida y es por eso que en la charla de CARAS con Lourdes Ferro le dedicamos algunos minutos a hablar sobre el futuro de un romance que nunca pasa desapercibido.

Así será el 2026 de Mauro Icardi y la China Suárez para Lourdes Ferro

Lourdes Ferro es astróloga, tarotista, escritora, actriz y presentadora de televisión. Con más de 20 años de experiencia en el medio, la autora de Guía Astrológica 2026 (que sale ininterrumpidamente desde el 2019) es la indicada para hablar del futuro de muchos de los famosos más reconocidos de la Argentina. Lógicamente, La China Suárez y Mauro Icardi no podían quedarse afuera de sus predicciones.

El nuevo libro de Lourdes Ferro

En una entrevista exclusiva con CARAS, Lourdes Ferro afirma saber que Mauro Icardi y la China Suárez son una pareja polémica, que no pasa desapercibida para nadie. Luego, añade que, aunque ellos hayan dicho que no, cree que pueden “estar trabajando mucho para que llegue esa cigüeña”

Esto no es casualidad, sino que lo ve como un paso lógico en su relación que seguirá creciendo en 2026. “Se siguen eligiendo. Se siguen eligiendo y creo que se arma un hogar más estable. Entonces, al armar un hogar más estable, es de repente pensar en una estabilidad armoniosa de la pareja, que puede sellarse con un embarazo”

La China Suárez había afirmado que por ahora no piensan en tener hijos.

Cuándo legaría el embarazo a la vida de la China Suárez y Mauro Icardi

Tras esas palabras, no duda en afirmar que ese embarazo puede estar mucho más cerca de lo que se podría pensar. “Yo creo que los deberes los están haciendo muy bien”, dice, entre risas, pero de inmediato no duda y afirma: “En cualquier momento aparece una pancita”.

Según Lourdes Ferro, el embarazo está más cerca de lo que se podría pensar.

De esta manera, Lourdes Ferro se muestra completamente segura y sostiene que el 2026 será el año en el que Mauro Icardi y la China Suárez darán forma a su amor con un hijo en común. Una situación que la astróloga define como lógica y un paso más en la consolidación de una pareja que se elige cada día.