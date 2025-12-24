Máxima Zorreguieta y su familia le dieron el protagonismo a la princesa Amalia en la postal navideña: la foto inédita

La tradicional postal navideña de la familia real de Países Bajos dio de qué hablar a todos, gracias al protagonismo que ganó la princesa Amalia durante la foto elegida. La joven se está preparando para ser la heredera al trono, que actualmente ocupa si padre, el rey Guillermo. Es por eso que Máxima Zorreguieta y su familia decidieron celebrar el importante año que comenzó para la mayor de las princesas, con una foto inédita que emocionó a todos.

Máxima Zorreguieta, Rey Guillermo, Princesa Amalia, Princesa Alexia, Princesa Ariane

La postal navideña de la Casa Real de Países Bajos

Las postales navideñas de la realeza son muy observadas y analizadas por los expertos y sus seguidores. En general, buscan lugares que los representen o que hayan sido importantes para ellos a lo largo de los últimos 12 meses. Es por eso que la Casa Real de Países Bajos decidió darle el protagonismo a la princesa Amalia, quien comenzó a debutar en diferentes eventos reales como la heredera al trono neerlandés, y lo celebraron con la tradicional foto de fin de año.

Para la ocasión, eligieron una postal tomada el día de la graduación de Amalia. Mientras que la homenajeada optó por un vestido bordó off-shoulder con falda plisada y de largo midi, Alexia continuó con su estilo rupturista, eligiendo una camisa blanca oversize, combinada con una maxi falda negra voluminosa. Máxima Zorreguieta eligió un vestido midi en tono crudo con textura floral, elegante y en composé con el traje del rey Guillermo. Por último, la menor, Ariane, mantuvo la elegancia con un sastrero en tono terracota, de saco entallado y pantalón recto. La elección de la foto no salió desapercibida, al igual que el mismo mensaje en cinco idiomas: "Feliz navidad y un próspero Año nuevo".

La graduación de Amalia: uno de los recuerdos más lindos de este 2025

El 14 de Julio del 2025, ocurrió uno de los momentos más importantes para la familia real de Países Bajos: la graduación de la princesa Amalia. La joven tuvo la tradicional Ceremonia de Graduación de la Universidad de Ámsterdam, en la Sala de Conciertos Real, por la carrera de Política, Psicología, Derecho y Economía. Este momento fue uno de los más destacados por la Casa Real, sobre todo porque abrió una nueva etapa académica para la heredera, quien comenzará con una licenciatura en Derecho Neerlandés, y participará en el programa educativo de la Facultad de Defensa, disciplinas que la ayudarán cuando ocupe su lugar en el trono.

Es por eso que, en la tradicional postal navideña, decidieron darle el protagonismo a Amalia, utilizando una foto familiar tomada el día de su graduación, haciendo parte del especial momento a todos su seguidores que los acompañan en cada paso. La misma fue destacada por todos los expertos y analizadas por ellos, al igual que las de otras familias reales.

A.E