Cecilia Rodríguez Bedacarratz: su vida, su formación y su camino hacia el arte textil

CONTENT CARAS DECO

Por Cecilia Rodríguez Bedacarratz

Mi abuela materna heredó un campo. Fue en ese lugar donde me crié y donde pasé muchos inviernos, veranos y todos los días que mi educación en Buenos Aires me permitió.

Crecer en la naturaleza del campo dejó impresas en mí muchas vivencias y también una manera de vivir. Una manera de vivir que aún conservo y a la que me aferro. Me gusta vivir de forma simple y disfrutar de cada pequeña cosa que la naturaleza me muestra.

Me eduqué en un colegio bilingüe de doble escolaridad. Durante esos años, además del colegio, aprendí a tocar la guitarra y me gustaba mucho cantar. También aprendí danzas escocesas, participé en competencias e incluso gané algunas medallas. ¿Habrá sido ese el inicio de mi vida artística?

Elegí como profesión la Ingeniería Agronómica y, si bien no ejercí profesionalmente en el campo, la agronomía siempre estuvo presente en mi vida y hoy también está presente en cada una de mis obras. Hago arte con bordado y mi inspiración está en el campo y la naturaleza.

Empecé a bordar de manera autodidacta, en un momento muy difícil de mi vida, siguiendo algunos patrones. Bordé ruanas y pashminas, intervine distintos tipos de prendas, confeccioné ponchitos de invierno y de verano, bordé guantes, boinas, cinturones y alfombras, e incluso confeccioné y bordé una alfombra infantil.

En el año 2020 hice varios cursos en los que aprendí a trabajar con puntadas muy sencillas, en repetición. Esto marcó un cambio en mi manera de bordar: dejé de seguir patrones preestablecidos y comencé a elegir libremente las puntadas, trabajando con ellas a través de la repetición.

El gran cambio se produjo en el año 2024, cuando hice un curso anual de artes visuales y bordado. Casi sin querer, empecé a trabajar con papel misionero, eligiendo este soporte para plasmar lo que tenía en mente. Fue así como me introduje en el mundo del arte, un universo totalmente nuevo para mí. Trabajé mucho, haciendo y probando, probando y haciendo. Así fueron surgiendo las ideas, en el hacer…

“¿Cómo sabemos en qué momento está floreciendo una idea?

Muchas veces los indicadores más exactos son emocionales…

Cuando algo interesante empieza a cobrar forma, provoca placer. Se trata de un sentimiento motivador que nos empuja a querer más. Un sentimiento que nos impulsa hacia adelante, a seguir el dictado de esa energía”.

Rick Rubin, El acto de crear: una manera de ser.

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