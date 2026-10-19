Antonela Roccuzzo abrió su álbum de octubre: intimidad familiar, rutinas de entrenamiento y apuestas de moda

Antonela Roccuzzo consolidó un perfil único en las redes sociales, transformándose en una de las figuras más influyentes a nivel global. A diferencia de otras celebridades, la empresaria gestiona su comunidad con un equilibrio perfecto entre la sofisticación y la cercanía, cautivando a millones de seguidores que buscan espiar su cotidianeidad. Su cuenta de Instagram funciona como un escaparate donde conviven armónicamente sus proyectos comerciales, su rol como embajadora de marcas de lujo y su faceta más genuina.

Precisamente, en las últimas horas y coincidiendo con la emotiva celebración del Día de la Madre, la rosarina decidió agasajar a sus fanáticos publicando un exclusivo álbum de fotos. Esta recopilación especial no solo rinde homenaje a su rol materno, sino que también abre las puertas a su intimidad familiar durante este mes, revelando los momentos cotidianos que comparte junto a su esposo e hijos lejos de las cámaras profesionales.

El álbum de octubre de Antonela Roccuzzo

El álbum de octubre de Antonela Roccuzzo: rutinas de entrenamiento y apuestas de moda

El mes de octubre de Antonela Roccuzzo estuvo marcado por una intensa y disciplinada agenda que combina a la perfección el bienestar físico con las últimas tendencias de la industria textil. La empresaria demostró una vez más su fuerte compromiso con una vida saludable, dedicando gran parte de sus mañanas a extenuantes rutinas de entrenamiento. Entre almuerzos y meriendas en lugares excepcionales, disfrutando de la gastronomía de Miami, se la pudo ver asistiendo a clases de Fit Jump, una disciplina de alta intensidad sobre trampolines que complementa con exigentes sesiones de levantamiento de pesas en el gimnasio. Estas jornadas, sumado a sus fin de semana en la cancha, no solo reflejan su constancia deportiva, sino que también se convierten en el escenario ideal para desplegar sus aclamadas apuestas de moda.

El álbum de octubre de Antonela Roccuzzo

Para ejercitarse, la rosarina prefiere estilismos que fusionan la máxima comodidad con la sofisticación urbana. Su guardarropa deportivo de octubre incluyó conjuntos monocromáticos de dos piezas, compuestos por calzas de tiro alto y sostenes deportivos que esculpen su silueta. Antonela alternó entre la sobriedad del clásico color negro y la frescura de tonos más llamativos, como el azul marino, complementando siempre sus atuendos con zapatillas técnicas de última generación y peinados sumamente prácticos como la colita de caballo. Más allá del fitness, su mes contempló salidas recreativas y momentos de distensión que incluyeron paseos por la playa, tardes de café y comidas rápidas en familia, consolidando un estilo de vida activo donde el diseño y el bienestar caminan de la mano de manera natural.

El álbum de octubre de Antonela Roccuzzo

La intimidad familiar de Antonela Roccuzzo: para celebrar un mes lleno de emociones

Lejos de los clásicos saludos tradicionales que suelen abundar en el Día de la Madre, Antonela Roccuzzo optó por una alternativa mucho más genuina y conmovedora para festejar su día especial . A través de su album de fotos, la empresaria abrió las puertas de su privacidad compartiendo una serie de imágenes cotidianas que capturan la verdadera esencia de su rutina, consolidando un festejo íntimo junto a su esposo, Lionel Messi, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. El compilado exhibe escenas espontáneas y descontracturadas, que van desde tardes soleadas de deportes infantiles en los Estados Unidos hasta cálidos e inolvidables abrazos familiares plasmados en nostálgicas capturas en blanco y negro.

El álbum de octubre de Antonela Roccuzzo

No obstante, el núcleo más sensible de este repaso mensual estuvo indudablemente vinculado a la histórica y emotiva despedida de Messi en el estadio Monumental. Las instantáneas permitieron vislumbrar la noche cargada de lágrimas, orgullo y reconocimiento popular. El álbum familiar inmortalizó a Antonela junto a sus pequeños acompañando de cerca al capitán argentino en su última función en territorio nacional. Al retratar las miradas de admiración de los niños hacia su padre y las muestras de afecto compartidas sobre el césped tras el pitazo final, Roccuzzo redefinió el festejo de la maternidad, celebrando el privilegio de ser el pilar fundamental y el refugio afectivo de una leyenda en su momento más trascendental.

El álbum de octubre de Antonela Roccuzzo

El album de este mes confirman que la empresaria logra amalgamar de forma brillante su pasión por el fitness con el estilismo urbano. A través de este entrañable repaso por sus vivencias cotidianas, Antonela Roccuzzo demostró que su verdadero triunfo radica en resguardar la calidez del hogar, celebrando la maternidad en su estado más puro y natural.

A.E