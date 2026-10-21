Amalia, la hija de Máxima Zorreguieta, fue ascendida a sargento y recibió su bautismo de mar

Como buena heredera de Máxima (55), su hija Amalia de los Países Bajos (22) viene afrontando exitosamente todos los desafíos que le presenta su formación militar. Y el último, lo superó como una digna futura reina.

Amalia en su formación militar, un paso más en su camino a convertirse en jefa de Estado.

Amalia, la hija de Máxima Zorreguieta, en la tradicional ceremonia: "¡Todos a cubierta!"

En el puerto de Den Helder, a bordo del histórico buque escuela Statsraad Lehmkuhl –alquilado por la Academia a Noruega– la princesa cumplió con una de las tradiciones que impone su ascenso a sargento. Ante la llamada de “¡Todos a cubierta!” la tripulación fue convocada para ser informada del nuevo rango de Amalia. Y, como marca la tradición, la princesa recibió un balde de agua fría sobre su cabeza.

El buque escuela en el que Amalia afronta su formación militar.

Ante la ovación del resto de los guardiamarinas que la acompañan en su primer año, la hija mayor de Máxima cerró fuertemente sus ojos, encogió los hombros y esbozó su mejor sonrisa de resignación. El “balde de agua fría” también marca el paso a su mayor liderazgo, con conocimientos y experiencia en su camino a, el día de mañana, convertirse en jefa de Estado.