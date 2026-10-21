Lejos de la actuación, Rosario y Julieta Ortega presentaron su nuevo proyecto: “Muy pronto”

Rosario y Julieta Ortega volvieron a unir sus caminos en una iniciativa que pone en primer plano una historia compartida construida a lo largo de los años. A partir de experiencias, intereses y códigos propios que fueron consolidando con el tiempo, las hermanas decidieron avanzar juntas en una propuesta vinculada a la moda que refleja parte de ese universo en común y abre una nueva etapa de trabajo creativo. El anuncio llegó acompañado por un video donde hicieron un recorrido íntimo sobre distintos momentos de sus vidas.

El nuevo proyecto vinculado a la moda que iniciaron Julieta y Rosario Ortega

Rosario y Julieta Ortega sorprendieron a sus seguidores al anunciar una nueva iniciativa que las encuentra trabajando juntas en un terreno diferente al que históricamente las vinculó con el público. A través de un video compartido en sus redes sociales, las hermanas revelaron el lanzamiento de Sis.ter, una cápsula de indumentaria desarrollada junto a la marca Inversa, pensada para ofrecer prendas cómodas con estética urbana y dirigida a mujeres que buscan combinar versatilidad y estilo.

Julieta y Rosario Ortega

La presentación del proyecto estuvo acompañada por una pieza audiovisual con un marcado tono personal. En las imágenes se pueden ver fotografías y registros de distintos momentos de sus vidas, desde los años de infancia hasta la actualidad. El recorrido visual que acompaña el video de las hijas de Palito Ortega y Evangelina Salazar funcionó como una manera de contar la historia que construyeron juntas y de mostrar cómo ese vínculo familiar terminó convirtiéndose también en una fuente de inspiración para esta nueva propuesta.

A lo largo del video, Rosario y Julieta eligieron narrar en primera persona algunos aspectos de su historia compartida. “Somos hermanas y nos llevamos quince años”, expresan al comienzo, marcando una diferencia generacional que, lejos de alejarlas, terminó enriqueciendo la relación. También recuerdan que crecieron atravesando etapas muy distintas, aunque con el tiempo sus caminos comenzaron a acercarse hasta encontrar múltiples puntos en común.

Sus palabras se continuaron con una reflexión sobre los elementos que fortalecieron el vínculo entre ambas. La música, los viajes y la ropa aparecen como intereses compartidos que se mantuvieron presentes a lo largo de los años. “Somos completamente distintas y aun así tenemos todo un mundo en común”, señalan en uno de los fragmentos más representativos del video, una frase que resume el espíritu con el que decidieron dar forma a esta nueva iniciativa.

La complicidad entre Julieta y Rosario Ortegas que inspiró una propuesta con identidad propia

Más allá de la presentación de la colección, el anuncio también puso el foco en la relación que Rosario y Julieta Ortega construyeron con los años. Aunque la diferencia de edad hizo que atravesaran momentos vitales distintos, ambas demostraron en reiteradas oportunidades mantener un vínculo cercano basado en el acompañamiento mutuo y en una conexión que fue fortaleciéndose con el paso del tiempo.

Julieta y Rosario Ortega

Esa complicidad aparece reflejada en el propio relato que eligieron compartir para presentar Sis.ter. “Hay un hilo invisible que nos mantiene unidas”, afirman, al describir una relación atravesada por experiencias, intereses y afectos comunes. La idea de ese lazo permanente se convierte en uno de los ejes centrales de la campaña, que pone en primer plano la historia detrás del proyecto antes que el producto en sí mismo.

La propuesta de Julieta y Rosario Ortega surge precisamente de ese universo compartido que ambas reconocen haber construido como hermanas. Según explican en el video, fue a partir de esos códigos propios, de sus afinidades y de una forma similar de entender la moda como expresión personal, que nació la idea de crear una línea de ropa. “Creemos que la ropa también es un lenguaje compartido entre hermanas y amigas”, comentaron, destacando el concepto que guía toda la colección.

Julieta y Rosario Ortega

Rosario y Julieta Ortega dieron a conocer una iniciativa desarrollada en conjunto que tiene como punto de partida la historia que construyeron como hermanas y los intereses que fueron compartiendo con el paso de los años. La propuesta combina elementos de su recorrido personal con una idea creada entre ambas, poniendo el foco en aquellos aspectos que las acercaron más allá de las diferencias generacionales.

VDV