Entramos en la casa en la que convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega: Amplio jardín, caballeriza, estudio moderno y pileta gigante

Julieta Prandi y Emanuel Ortega compartieron parte de su vida en Los Pájaros, una extensa finca ubicada en Luján que forma parte de la historia familiar del músico. Rodeada de naturaleza y con diversos espacios pensados para distintas actividades, la propiedad reúne características que fueron tomando forma a lo largo de los años y que reflejan la identidad del lugar. Entre construcciones especiales y ambientes con funciones específicas, el predio guarda varios rincones que fueron pensados por Palito Ortega.

La increíble casa en la que convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega antes de su separación

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega volvió a poner el foco sobre la propiedad en la que compartieron parte de su vida en pareja. Se trata de Los Pájaros, una finca ubicada en Luján, provincia de Buenos Aires, que forma parte de la historia de la familia Ortega y que, a lo largo de los años, se convirtió en escenario de encuentros familiares, momentos vinculados a la música y distintas actividades al aire libre.

Los Pájaros, la casa donde convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Situada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la residencia se destaca por sus grandes dimensiones y por una combinación de espacios pensados para la vida cotidiana, la recreación y la actividad artística. Rodeada por una importante extensión de terreno, la propiedad reúne construcciones y sectores poco habituales dentro de una vivienda familiar, lo que la convierte en uno de los lugares más reconocidos del entorno de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Uno de los rasgos más visibles de la casa que compartían Emanuel Ortega y Julieta Prandi es su entorno natural. La casa principal se encuentra rodeada por amplias superficies verdes, árboles de gran porte y sectores abiertos que fueron utilizados para distintas reuniones y encuentros. La vegetación ocupa un lugar central dentro del predio y acompaña la estructura general de la finca, generando una conexión permanente entre los espacios construidos y el paisaje que la rodea.

Los Pájaros, la casa donde convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A pocos metros de la residencia se encuentra una pileta de gran tamaño que se transformó en una de las áreas recreativas más destacadas de la propiedad. Este espacio forma parte del circuito exterior de la finca y se suma a otras zonas pensadas para disfrutar del aire libre. La configuración del terreno permite que cada sector conserve amplitud y privacidad, una característica que acompañó el desarrollo de la propiedad desde sus primeras etapas de construcción.

Estudio última generación y capilla familiar: Los detalles de la finca en la que convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Además de sus espacios residenciales, la finca en la que convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega posee un estudio de grabación profesional especialmente acondicionado para la producción musical. Este ambiente fue utilizado por distintos integrantes de la familia Ortega para desarrollar proyectos artísticos y actividades relacionadas con la música. El lugar cuenta con equipamiento específico para el trabajo creativo y forma parte de la identidad que la propiedad construyó a lo largo de los años.

Los Pájaros, la casa donde convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La relación entre Los Pájaros y la historia musical argentina también quedó reflejada en las visitas que recibió el establecimiento. Entre las figuras vinculadas a este espacio aparece Charly García, quien permaneció durante un período en la finca acompañado por Palito Ortega. Con el paso del tiempo, ese estudio se transformó en uno de los ambientes más representativos de la propiedad y en un punto de referencia dentro de la historia familiar.

Otro de los sectores más particulares del predio es la capilla privada construida dentro de la finca. Este espacio fue utilizado para diferentes ceremonias familiares y encuentros vinculados a la vida personal de los Ortega. Su presencia aporta una característica singular al conjunto arquitectónico, ya que convive con áreas residenciales, sectores recreativos y espacios destinados a la actividad artística dentro de un mismo terreno.

Los Pájaros, la casa donde convivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La propiedad también cuenta con instalaciones destinadas al cuidado de caballos, una actividad que forma parte de la identidad histórica del lugar. Las caballerizas y los espacios preparados para los animales ocupan una porción importante del predio. En distintas ocasiones, Julieta Prandi y Emanuel Ortega compartieron imágenes de estos sectores, donde el contacto con la naturaleza y las actividades ecuestres forman parte de la dinámica cotidiana.

VDV