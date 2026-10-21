La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebra una nueva edición de los Martín Fierro de Radio, los premios que distinguen a los principales programas, conductores y profesionales de la radiofonía argentina. La ceremonia se realiza este miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

Entre los nominados de esta edición figuran Nelson Castro, Jonatan Viale, Mario Pergolini, Guido Kaczka, Yanina Latorre y María O’Donnell, entre otras figuras destacadas. La premiación contempla categorías de periodismo, conducción, entretenimiento, deportes y producción, tanto en AM como en FM. A continuación, todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026, categoría por categoría.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026

Programa periodístico matutino diario en AM

Alguien tiene que decirlo — Eduardo Feinmann (Mitre)

Mañana Sylvestre — Gustavo Sylvestre (Radio 10)

Mesa chica — Alfredo Scocimarro (Del Plata)

Rolando por la mañana (RPM) — Rolando Graña (Splendid) (GANADOR)

Vamos Rivadavia — Nelson Castro (Rivadavia)

Programa periodístico matutino diario en FM

¿Y ahora quién podrá ayudarnos? — Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos) (GANADOR)

Arriba carajo — Gastón Recondo (DSports)

De acá en más — María O’Donnell (Urbana Play)

Maldición, va a ser un día hermoso — Mario Pergolini (Vorterix)

Programa periodístico vespertino diario en AM

De vuelta — Pablo Duggan (Radio 10)

El ojo de la tormenta — Tomás Méndez (AM 750)

Pan y circo — Jonatan Viale (Rivadavia)

Pastor 910 — Facundo Pastor (La Red)

MP 910 — Marcelo Palacios (La Red)

Programa periodístico vespertino diario en FM

Atardecer de un día agitado — Sergio Lapegüe y Mariela Fernández (La 100)

Paren la mano — Lucas “Luquitas” Rodríguez (Vorterix)

Reloj de plastilina — Juan Di Natale (FM Mega)

Vuelta y media — Sebastián Wainraich (Urbana Play) (GANADOR)

¿Quién paga la fiesta? — Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta (Rock and Pop)

Programa de interés general en AM

Encendidos en la tarde — María Isabel Sánchez (Mitre)

Basta Baby — Baby Etchecopar (Rivadavia)

El amor es más fuerte — Nancy Pazos (Radio 10) (GANADORA)

Tres de tres — Gabriel Ruocco (Continental)

Programa de interés general en FM

El club del Moro — Santiago del Moro y Maju Lozano (La 100)

Coworking — Nacho Otero (Delta)

No está todo dicho — Guido Kaczka y Claudia Fontán (La 100)

La Negra Pop — Elizabeth “La Negra” Vernaci (Pop Radio)

Programa nocturno en AM y FM

Acá hay buen fútbol — Fernando Mancini (La Red)

Desde el alma — Oscar “Cholo” Gómez Castañón (Rivadavia)

Feudalísima — Marcela Feudale (Radio 10)

Programa semanal en AM

Pensándolo bien — Jorge Fernández Díaz (Mitre)

El loco de la azotea — Adrián Korol (Nacional)

Marca de radio — Eduardo Aliverti (AM La Red) (GANADOR)

La hora referí — Daniel Dátola (La Red)

Programa semanal en FM

Contragolpe — Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera (Radio Con Vos)

Dexter 107.9 — Federico “Dexter” Wiemeyer (El Observador)

Dicen que dicen — Alberto Lotuf (Radio Con Vos)

El buen modo — Virginia Lago (FM La 2x4)

Programa deportivo

Súper Mitre deportivo — Gabriel Anello (Mitre) (GANADOR)

Fútbol 910 — Juan Carlos “Toti” Pasman (La Red)

No veo la hora — Ariel Senosiain (DSports)

Un buen domingo — Walter Nelson (La Red)

Programa musical en AM

Ni se te ocurra contarlo — Marcela Labarca (Mitre)

La trama celeste — Alfredo Rosso (La 750) (GANADOR)

Qué noche Teté — Teté Coustarot (Radio 10)

Soy Nacional — Sandra Mihanovich (Nacional)

Programa musical en FM

Aspen Club — FM Aspen (GANADOR)

La tarde — Susana Fernández Iogha (FM Disney)

La noche Blue — María Paula Saborido (Radio Blue)

Programa cultural/educativo

Al infinito y más allá — Nora Bar (El Destape Radio)

Cultura Nacional — Daniela Pantano (Nacional)

Después de todo — Gustavo Campana (AM 750) (GANADOR)

El ojo del arte — María Paula Zacharías (Rivadavia)

Programa agropecuario

Mitre y el campo — Carlos Lencina (Mitre)

Bichos de campo — Nicolás Razzetti (Belgrano)

La hora del campo — Alejandro Cánepa (Continental) (GANADOR)

Labor periodística femenina

María O’Donnell — De acá en más (Urbana Play)

Nuria Am — Nuria A.M. (Del Plata)

Rosario Ayerdi — De vuelta (Radio 10)

Labor periodística masculina

Eduardo Feinmann — Alguien tiene que decirlo (Mitre)

Alejandro Bercovich — Pasaron cosas (Radio Con Vos)

Ernesto Tenembaum — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)

Gustavo Sylvestre — Mañana Sylvestre (Radio 10)

Jorge Rial — Argenzuela (Radio 10)

Labor conducción femenina

María Isabel Sánchez — Encendidos en la tarde (Mitre)

Lizy Tagliani — Arriba bebé (Pop Radio)

Naanim Timoyko — Modotango.ar (FM La 2x4)

Yanina Latorre — Yanina 107.9 (El Observador)

Labor conducción masculina

Guido Kaczka — No está todo dicho (La 100)

Andy Kusnetzoff — Perros de la calle (Urbana Play)

Guillermo Stronati — Tierra adentro (Nacional)

Paulo Vilouta — Vilouta 910 (La Red)

Labor periodística deportiva

Federico Bulos — Fútbol Continental (Continental)

Hugo Balassone — Un buen momento (La Red)

Magdalena “Magui” Aicega — ¿Quién paga la fiesta? (Rock and Pop)

Labor humorística

Nacho Bulián — Volviendo a casa y Nuestra mañana (Mitre)

Nahuel Prado — Pasaron cosas (Radio Con Vos)

Pachu Peña — Re tarde (Pop Radio) (GANADOR)

Patricio “Pato” Benegas — Ventura Show 1030 y Mesa chica (Del Plata)

Servicio informativo

Mitre informa primero — Radio Mitre

La Red Informativa — La Red

Radio 10 - Siempre noticias — Radio 10

Radionoticias Del Plata — Del Plata

Rotativo del aire — Rivadavia (GANADOR)

Labor locución femenina

Alejandra Salas — Todo queda en casa y No está todo dicho (La 100)

Marcela Giorgi — Sábado tempranísimo (Mitre)

Gigi Ribaloff — Mucha Radio (GANADORA)

Labor locución masculina

Bebe Sanzo — El club del Moro (La 100)

Sebastián Bresler — Mitre (GANADOR)

Mario Portugal — Rivadavia

Relator deportivo

Daniel Mollo — Boca de Selección (Del Plata)

Gabriel Anello — Mitre (GANADOR)

Leonardo Gentili — La Red

Mejor labor en producción

Karina Labraña — Alguien tiene que decirlo (Mitre)

Pablo Benvenutti — El club del Moro (La 100)

Lucas Colautti — Mañana Sylvestre (Radio 10) (GANADOR)

Florencia Verdaguer — Mesa chica (Del Plata)

Mejor labor en operación

Alejandro Chule — Sarasa (La 100)

Guillermo Bidondo — El club del Moro (La 100)

Gabriel Marsili — FM Los 40 (GANADOR)

Labor en musicalización

Delta Music Team — FM Delta

Javier Fábregas — FM Aspen y Radio 10

José Luis De Dios — FM Nacional Folklórica

Leo Rodríguez — LN+ Música 104.9

Movilero

Alan Zurita — Mitre informa primero (Mitre)

Mercedes Ninci — Mitre informa primero (Mitre) (GANADORA)

Rosario Bigozzi — La Red

Columnista de espectáculos

Marcela Tauro — No está todo dicho y El club del Moro (La 100) (GANADORA)

Andrea Rincón — ¿Quién paga la fiesta? (Rock and Pop)

Tamara Pettinato — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)

Columnista político

Mariel Di Lenarda — Nuestra mañana (Mitre)

Nacho Girón — Vuelta y media (Urbana Play)

Noelia Barral Grigera — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) (GANADORA)

Columnista económico

Alfredo Zaiat — El Destape Radio

Silvia Naishtat — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)

Willy Kohan — Rivadavia (GANADOR)

Columnista policial/judicial