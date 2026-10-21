La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebra una nueva edición de los Martín Fierro de Radio, los premios que distinguen a los principales programas, conductores y profesionales de la radiofonía argentina. La ceremonia se realiza este miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.
Entre los nominados de esta edición figuran Nelson Castro, Jonatan Viale, Mario Pergolini, Guido Kaczka, Yanina Latorre y María O’Donnell, entre otras figuras destacadas. La premiación contempla categorías de periodismo, conducción, entretenimiento, deportes y producción, tanto en AM como en FM. A continuación, todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026, categoría por categoría.
Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026
Programa periodístico matutino diario en AM
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Alguien tiene que decirlo — Eduardo Feinmann (Mitre)
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Mañana Sylvestre — Gustavo Sylvestre (Radio 10)
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Mesa chica — Alfredo Scocimarro (Del Plata)
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Rolando por la mañana (RPM) — Rolando Graña (Splendid) (GANADOR)
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Vamos Rivadavia — Nelson Castro (Rivadavia)
Programa periodístico matutino diario en FM
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¿Y ahora quién podrá ayudarnos? — Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos) (GANADOR)
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Arriba carajo — Gastón Recondo (DSports)
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De acá en más — María O’Donnell (Urbana Play)
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Maldición, va a ser un día hermoso — Mario Pergolini (Vorterix)
Programa periodístico vespertino diario en AM
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De vuelta — Pablo Duggan (Radio 10)
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El ojo de la tormenta — Tomás Méndez (AM 750)
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Pan y circo — Jonatan Viale (Rivadavia)
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Pastor 910 — Facundo Pastor (La Red)
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MP 910 — Marcelo Palacios (La Red)
Programa periodístico vespertino diario en FM
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Atardecer de un día agitado — Sergio Lapegüe y Mariela Fernández (La 100)
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Paren la mano — Lucas “Luquitas” Rodríguez (Vorterix)
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Reloj de plastilina — Juan Di Natale (FM Mega)
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Vuelta y media — Sebastián Wainraich (Urbana Play) (GANADOR)
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¿Quién paga la fiesta? — Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta (Rock and Pop)
Programa de interés general en AM
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Encendidos en la tarde — María Isabel Sánchez (Mitre)
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Basta Baby — Baby Etchecopar (Rivadavia)
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El amor es más fuerte — Nancy Pazos (Radio 10) (GANADORA)
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Tres de tres — Gabriel Ruocco (Continental)
Programa de interés general en FM
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El club del Moro — Santiago del Moro y Maju Lozano (La 100)
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Coworking — Nacho Otero (Delta)
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No está todo dicho — Guido Kaczka y Claudia Fontán (La 100)
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La Negra Pop — Elizabeth “La Negra” Vernaci (Pop Radio)
Programa nocturno en AM y FM
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Acá hay buen fútbol — Fernando Mancini (La Red)
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Desde el alma — Oscar “Cholo” Gómez Castañón (Rivadavia)
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Feudalísima — Marcela Feudale (Radio 10)
Programa semanal en AM
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Pensándolo bien — Jorge Fernández Díaz (Mitre)
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El loco de la azotea — Adrián Korol (Nacional)
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Marca de radio — Eduardo Aliverti (AM La Red) (GANADOR)
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La hora referí — Daniel Dátola (La Red)
Programa semanal en FM
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Contragolpe — Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera (Radio Con Vos)
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Dexter 107.9 — Federico “Dexter” Wiemeyer (El Observador)
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Dicen que dicen — Alberto Lotuf (Radio Con Vos)
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El buen modo — Virginia Lago (FM La 2x4)
Programa deportivo
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Súper Mitre deportivo — Gabriel Anello (Mitre) (GANADOR)
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Fútbol 910 — Juan Carlos “Toti” Pasman (La Red)
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No veo la hora — Ariel Senosiain (DSports)
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Un buen domingo — Walter Nelson (La Red)
Programa musical en AM
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Ni se te ocurra contarlo — Marcela Labarca (Mitre)
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La trama celeste — Alfredo Rosso (La 750) (GANADOR)
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Qué noche Teté — Teté Coustarot (Radio 10)
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Soy Nacional — Sandra Mihanovich (Nacional)
Programa musical en FM
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Aspen Club — FM Aspen (GANADOR)
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La tarde — Susana Fernández Iogha (FM Disney)
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La noche Blue — María Paula Saborido (Radio Blue)
Programa cultural/educativo
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Al infinito y más allá — Nora Bar (El Destape Radio)
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Cultura Nacional — Daniela Pantano (Nacional)
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Después de todo — Gustavo Campana (AM 750) (GANADOR)
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El ojo del arte — María Paula Zacharías (Rivadavia)
Programa agropecuario
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Mitre y el campo — Carlos Lencina (Mitre)
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Bichos de campo — Nicolás Razzetti (Belgrano)
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La hora del campo — Alejandro Cánepa (Continental) (GANADOR)
Labor periodística femenina
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María O’Donnell — De acá en más (Urbana Play)
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Nuria Am — Nuria A.M. (Del Plata)
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Rosario Ayerdi — De vuelta (Radio 10)
Labor periodística masculina
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Eduardo Feinmann — Alguien tiene que decirlo (Mitre)
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Alejandro Bercovich — Pasaron cosas (Radio Con Vos)
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Ernesto Tenembaum — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)
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Gustavo Sylvestre — Mañana Sylvestre (Radio 10)
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Jorge Rial — Argenzuela (Radio 10)
Labor conducción femenina
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María Isabel Sánchez — Encendidos en la tarde (Mitre)
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Lizy Tagliani — Arriba bebé (Pop Radio)
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Naanim Timoyko — Modotango.ar (FM La 2x4)
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Yanina Latorre — Yanina 107.9 (El Observador)
Labor conducción masculina
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Guido Kaczka — No está todo dicho (La 100)
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Andy Kusnetzoff — Perros de la calle (Urbana Play)
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Guillermo Stronati — Tierra adentro (Nacional)
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Paulo Vilouta — Vilouta 910 (La Red)
Labor periodística deportiva
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Federico Bulos — Fútbol Continental (Continental)
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Hugo Balassone — Un buen momento (La Red)
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Magdalena “Magui” Aicega — ¿Quién paga la fiesta? (Rock and Pop)
Labor humorística
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Nacho Bulián — Volviendo a casa y Nuestra mañana (Mitre)
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Nahuel Prado — Pasaron cosas (Radio Con Vos)
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Pachu Peña — Re tarde (Pop Radio) (GANADOR)
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Patricio “Pato” Benegas — Ventura Show 1030 y Mesa chica (Del Plata)
Servicio informativo
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Mitre informa primero — Radio Mitre
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La Red Informativa — La Red
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Radio 10 - Siempre noticias — Radio 10
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Radionoticias Del Plata — Del Plata
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Rotativo del aire — Rivadavia (GANADOR)
Labor locución femenina
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Alejandra Salas — Todo queda en casa y No está todo dicho (La 100)
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Marcela Giorgi — Sábado tempranísimo (Mitre)
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Gigi Ribaloff — Mucha Radio (GANADORA)
Labor locución masculina
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Bebe Sanzo — El club del Moro (La 100)
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Sebastián Bresler — Mitre (GANADOR)
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Mario Portugal — Rivadavia
Relator deportivo
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Daniel Mollo — Boca de Selección (Del Plata)
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Gabriel Anello — Mitre (GANADOR)
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Leonardo Gentili — La Red
Mejor labor en producción
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Karina Labraña — Alguien tiene que decirlo (Mitre)
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Pablo Benvenutti — El club del Moro (La 100)
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Lucas Colautti — Mañana Sylvestre (Radio 10) (GANADOR)
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Florencia Verdaguer — Mesa chica (Del Plata)
Mejor labor en operación
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Alejandro Chule — Sarasa (La 100)
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Guillermo Bidondo — El club del Moro (La 100)
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Gabriel Marsili — FM Los 40 (GANADOR)
Labor en musicalización
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Delta Music Team — FM Delta
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Javier Fábregas — FM Aspen y Radio 10
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José Luis De Dios — FM Nacional Folklórica
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Leo Rodríguez — LN+ Música 104.9
Movilero
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Alan Zurita — Mitre informa primero (Mitre)
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Mercedes Ninci — Mitre informa primero (Mitre) (GANADORA)
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Rosario Bigozzi — La Red
Columnista de espectáculos
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Marcela Tauro — No está todo dicho y El club del Moro (La 100) (GANADORA)
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Andrea Rincón — ¿Quién paga la fiesta? (Rock and Pop)
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Tamara Pettinato — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)
Columnista político
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Mariel Di Lenarda — Nuestra mañana (Mitre)
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Nacho Girón — Vuelta y media (Urbana Play)
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Noelia Barral Grigera — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) (GANADORA)
Columnista económico
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Alfredo Zaiat — El Destape Radio
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Silvia Naishtat — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)
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Willy Kohan — Rivadavia (GANADOR)
Columnista policial/judicial
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Rodrigo Alegre — Nuestra mañana (Mitre)
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Ariel Zak — Mañana Sylvestre (Radio 10)
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Gustavo Carabajal — El Observador
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Hugo Alconada Mon — De acá en más (Urbana Play)