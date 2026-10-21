miércoles 21 de octubre del 2026
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Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026

APTRA entrega las estatuillas a las principales figuras y programas de la radio argentina.

Martín Fierro de Radio
Martín Fierro de Radio | APTRA

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebra una nueva edición de los Martín Fierro de Radio, los premios que distinguen a los principales programas, conductores y profesionales de la radiofonía argentina. La ceremonia se realiza este miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio.

Entre los nominados de esta edición figuran Nelson Castro, Jonatan Viale, Mario Pergolini, Guido Kaczka, Yanina Latorre y María O’Donnell, entre otras figuras destacadas. La premiación contempla categorías de periodismo, conducción, entretenimiento, deportes y producción, tanto en AM como en FM. A continuación, todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026, categoría por categoría.

Todos los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026

Programa periodístico matutino diario en AM

  • Alguien tiene que decirlo — Eduardo Feinmann (Mitre)

  • Mañana Sylvestre — Gustavo Sylvestre (Radio 10)

  • Mesa chica — Alfredo Scocimarro (Del Plata)

  • Rolando por la mañana (RPM) — Rolando Graña (Splendid) (GANADOR)

  • Vamos Rivadavia — Nelson Castro (Rivadavia)

Programa periodístico matutino diario en FM

  • ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? — Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos) (GANADOR)

  • Arriba carajo — Gastón Recondo (DSports)

  • De acá en más — María O’Donnell (Urbana Play)

  • Maldición, va a ser un día hermoso — Mario Pergolini (Vorterix)

Programa periodístico vespertino diario en AM

  • De vuelta — Pablo Duggan (Radio 10)

  • El ojo de la tormenta — Tomás Méndez (AM 750)

  • Pan y circo — Jonatan Viale (Rivadavia)

  • Pastor 910 — Facundo Pastor (La Red)

  • MP 910 — Marcelo Palacios (La Red)

Programa periodístico vespertino diario en FM

  • Atardecer de un día agitado — Sergio Lapegüe y Mariela Fernández (La 100)

  • Paren la mano — Lucas “Luquitas” Rodríguez (Vorterix)

  • Reloj de plastilina — Juan Di Natale (FM Mega)

  • Vuelta y media — Sebastián Wainraich (Urbana Play) (GANADOR)

  • ¿Quién paga la fiesta? — Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta (Rock and Pop)

Programa de interés general en AM

  • Encendidos en la tarde — María Isabel Sánchez (Mitre)

  • Basta Baby — Baby Etchecopar (Rivadavia)

  • El amor es más fuerte — Nancy Pazos (Radio 10) (GANADORA)

  • Tres de tres — Gabriel Ruocco (Continental)

Programa de interés general en FM

  • El club del Moro — Santiago del Moro y Maju Lozano (La 100)

  • Coworking — Nacho Otero (Delta)

  • No está todo dicho — Guido Kaczka y Claudia Fontán (La 100)

  • La Negra Pop — Elizabeth “La Negra” Vernaci (Pop Radio)

Programa nocturno en AM y FM

  • Acá hay buen fútbol — Fernando Mancini (La Red)

  • Desde el alma — Oscar “Cholo” Gómez Castañón (Rivadavia)

  • Feudalísima — Marcela Feudale (Radio 10)

Programa semanal en AM

  • Pensándolo bien — Jorge Fernández Díaz (Mitre)

  • El loco de la azotea — Adrián Korol (Nacional)

  • Marca de radio — Eduardo Aliverti (AM La Red) (GANADOR)

  • La hora referí — Daniel Dátola (La Red)

Programa semanal en FM

  • Contragolpe — Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera (Radio Con Vos)

  • Dexter 107.9 — Federico “Dexter” Wiemeyer (El Observador)

  • Dicen que dicen — Alberto Lotuf (Radio Con Vos)

  • El buen modo — Virginia Lago (FM La 2x4)

Programa deportivo

  • Súper Mitre deportivo — Gabriel Anello (Mitre) (GANADOR)

  • Fútbol 910 — Juan Carlos “Toti” Pasman (La Red)

  • No veo la hora — Ariel Senosiain (DSports)

  • Un buen domingo — Walter Nelson (La Red)

Programa musical en AM

  • Ni se te ocurra contarlo — Marcela Labarca (Mitre)

  • La trama celeste — Alfredo Rosso (La 750) (GANADOR)

  • Qué noche Teté — Teté Coustarot (Radio 10)

  • Soy Nacional — Sandra Mihanovich (Nacional)

Programa musical en FM

  • Aspen Club — FM Aspen (GANADOR)

  • La tarde — Susana Fernández Iogha (FM Disney)

  • La noche Blue — María Paula Saborido (Radio Blue)

Programa cultural/educativo

  • Al infinito y más allá — Nora Bar (El Destape Radio)

  • Cultura Nacional — Daniela Pantano (Nacional)

  • Después de todo — Gustavo Campana (AM 750) (GANADOR)

  • El ojo del arte — María Paula Zacharías (Rivadavia)

Programa agropecuario

  • Mitre y el campo — Carlos Lencina (Mitre)

  • Bichos de campo — Nicolás Razzetti (Belgrano)

  • La hora del campo — Alejandro Cánepa (Continental) (GANADOR)

Labor periodística femenina

  • María O’Donnell — De acá en más (Urbana Play)

  • Nuria Am — Nuria A.M. (Del Plata)

  • Rosario Ayerdi — De vuelta (Radio 10)

Labor periodística masculina

  • Eduardo Feinmann — Alguien tiene que decirlo (Mitre)

  • Alejandro Bercovich — Pasaron cosas (Radio Con Vos)

  • Ernesto Tenembaum — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)

  • Gustavo Sylvestre — Mañana Sylvestre (Radio 10)

  • Jorge Rial — Argenzuela (Radio 10)

Labor conducción femenina

  • María Isabel Sánchez — Encendidos en la tarde (Mitre)

  • Lizy Tagliani — Arriba bebé (Pop Radio)

  • Naanim Timoyko — Modotango.ar (FM La 2x4)

  • Yanina Latorre — Yanina 107.9 (El Observador)

Labor conducción masculina

  • Guido Kaczka — No está todo dicho (La 100)

  • Andy Kusnetzoff — Perros de la calle (Urbana Play)

  • Guillermo Stronati — Tierra adentro (Nacional)

  • Paulo Vilouta — Vilouta 910 (La Red)

Labor periodística deportiva

  • Federico Bulos — Fútbol Continental (Continental)

  • Hugo Balassone — Un buen momento (La Red)

  • Magdalena “Magui” Aicega — ¿Quién paga la fiesta? (Rock and Pop)

Labor humorística

  • Nacho Bulián — Volviendo a casa y Nuestra mañana (Mitre)

  • Nahuel Prado — Pasaron cosas (Radio Con Vos)

  • Pachu Peña — Re tarde (Pop Radio) (GANADOR)

  • Patricio “Pato” Benegas — Ventura Show 1030 y Mesa chica (Del Plata)

Servicio informativo

  • Mitre informa primero — Radio Mitre

  • La Red Informativa — La Red

  • Radio 10 - Siempre noticias — Radio 10

  • Radionoticias Del Plata — Del Plata

  • Rotativo del aire — Rivadavia (GANADOR)

Labor locución femenina

  • Alejandra Salas — Todo queda en casa y No está todo dicho (La 100)

  • Marcela Giorgi — Sábado tempranísimo (Mitre)

  • Gigi Ribaloff — Mucha Radio (GANADORA)

Labor locución masculina

  • Bebe Sanzo — El club del Moro (La 100)

  • Sebastián Bresler — Mitre (GANADOR)

  • Mario Portugal — Rivadavia

Relator deportivo

  • Daniel Mollo — Boca de Selección (Del Plata)

  • Gabriel Anello — Mitre (GANADOR)

  • Leonardo Gentili — La Red

Mejor labor en producción

  • Karina Labraña — Alguien tiene que decirlo (Mitre)

  • Pablo Benvenutti — El club del Moro (La 100)

  • Lucas Colautti — Mañana Sylvestre (Radio 10) (GANADOR)

  • Florencia Verdaguer — Mesa chica (Del Plata)

Mejor labor en operación

  • Alejandro Chule — Sarasa (La 100)

  • Guillermo Bidondo — El club del Moro (La 100)

  • Gabriel Marsili — FM Los 40 (GANADOR)

Labor en musicalización

  • Delta Music Team — FM Delta

  • Javier Fábregas — FM Aspen y Radio 10

  • José Luis De Dios — FM Nacional Folklórica

  • Leo Rodríguez — LN+ Música 104.9

Movilero

  • Alan Zurita — Mitre informa primero (Mitre)

  • Mercedes Ninci — Mitre informa primero (Mitre) (GANADORA)

  • Rosario Bigozzi — La Red

Columnista de espectáculos

  • Marcela Tauro — No está todo dicho y El club del Moro (La 100) (GANADORA)

  • Andrea Rincón — ¿Quién paga la fiesta? (Rock and Pop)

  • Tamara Pettinato — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)

Columnista político

  • Mariel Di Lenarda — Nuestra mañana (Mitre)

  • Nacho Girón — Vuelta y media (Urbana Play)

  • Noelia Barral Grigera — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos) (GANADORA)

Columnista económico

  • Alfredo Zaiat — El Destape Radio

  • Silvia Naishtat — ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con Vos)

  • Willy Kohan — Rivadavia (GANADOR)

Columnista policial/judicial

  • Rodrigo Alegre — Nuestra mañana (Mitre)

  • Ariel Zak — Mañana Sylvestre (Radio 10)

  • Gustavo Carabajal — El Observador

  • Hugo Alconada Mon — De acá en más (Urbana Play)

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