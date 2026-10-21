Así está Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró, a sus 94 años: la unión de sus hijas y la admiración por Juan Carlos Calabró

Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró, atraviesa una etapa acompañada de cerca por su familia luego de los desafíos de salud que enfrentó durante este año. A sus 94 años, continúa participando de encuentros familiares y celebraciones especiales, siempre rodeada por sus seres queridos. La relación cotidiana que mantiene con sus hijas refleja un vínculo construido a lo largo del tiempo, marcado por la presencia constante y el acompañamiento.

A sus 94 años, Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró, vive un presente marcado por la cercanía

A sus 94 años, Coca Calabró continúa ocupando un lugar central en la vida de sus hijas, Iliana y Marina Calabró. Presente en reuniones familiares, celebraciones y distintos momentos cotidianos, la viuda de Juan Carlos Calabró mantiene una vida acompañada de cerca por su entorno, especialmente después del delicado problema de salud que atravesó a principios de este año.

Coca e Iliana Calabró

Durante los últimos meses, las hermanas Calabró compartieron diferentes postales junto a su madre, mostrando encuentros familiares y actividades cotidianas. En esas apariciones puede verse la cercanía que mantienen las tres y el rol activo que las hermanas desempeñan en el acompañamiento de su madre. Esa presencia constante se volvió aún más visible después de la difícil situación médica que enfrentó durante los primeros meses de 2026.

A principios del 2026, Coca Calabró presentó una serie de complicaciones vinculadas inicialmente a un problema abdominal. Tras diversos estudios, los profesionales detectaron una obstrucción intestinal que requirió seguimiento médico permanente. Con el paso de las semanas, el cuadro evolucionó y derivó en una inflamación en la membrana que recubre el corazón, situación que obligó a una internación prolongada y a un tratamiento específico para controlar la acumulación de líquido detectada en su organismo.

Coca, Iliana y Marina Calabró

Durante su paso por el Sanatorio Trinidad de Palermo, permaneció varios días bajo cuidados intensivos debido a la complejidad del cuadro y a su edad. Los especialistas realizaron distintos procedimientos para aliviar la presión generada por la inflamación y monitorearon de manera permanente su evolución. Mientras tanto, Iliana y Marina Calabró acompañaron de cerca cada etapa del proceso, manteniéndose atentas a las indicaciones médicas y al estado general de su madre.

El presente de Coca, el acompañamiento familiar y el legado de Juan Carlos Calabró

Tras recibir el alta médica, Coca Calabró regresó a su hogar para continuar con la recuperación bajo supervisión profesional. Actualmente cuenta con un esquema de seguimiento que incluye asistencia, controles periódicos y acompañamiento especializado. Este dispositivo de cuidados permite monitorear su estado de salud y garantizar que continúe desarrollando sus actividades habituales dentro de un entorno familiar.

Uno de los momentos recientes que reflejó la unión familiar fue el cumpleaños de Iliana Calabró. En esa ocasión, su madre compartió la celebración junto a sus hijas, sumándose a una reunión íntima donde quedó en evidencia la cercanía que mantienen. A lo largo del año también aparecieron registros de encuentros cotidianos en los que madre e hijas conversan, recuerdan anécdotas y comparten momentos de la vida diaria. En una publicación de la actriz, destacó el cariño de sus seguidores para con su mamá y por los saludos que suelen mandarle.

En paralelo, el recuerdo de Juan Carlos Calabró sigue ocupando un lugar destacado dentro de la familia. En los últimos días, Iliana y Marina participaron de un reconocimiento dedicado al histórico actor y humorista. Allí se descubrió una estrella con su nombre como parte de un homenaje a su trayectoria artística. Aunque Coca Calabró no asistió debido a las bajas temperaturas, según dijeron sus hijas, la actriz destacó su presencia simbólica durante la ceremonia.

Coca e Iliana Calabró

Coca, la mamá de Iliana y Marina Calabró, transita esta etapa de su vida rodeada por el acompañamiento permanente de su familia y por una rutina organizada en función de sus cuidados diarios. Tras los problemas de salud que atravesó durante este año, continúa participando de encuentros familiares y celebraciones junto a sus hijas, quienes mantienen una presencia constante en su día a día.