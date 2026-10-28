Diseñar es descubrir lo que todavía no se puede imaginar

CONTENT CARAS DECO

Cuando una persona llega a Suga, suele venir con algunas certezas: una imagen guardada, un estilo que le gusta, una necesidad a resolver o una sensación que le gustaría experimentar. Sin embargo, a veces sabemos cómo queremos sentirnos en ese lugar, pero no cómo debería verse, porque no tenemos todavía las herramientas para traducir esas ideas en decisiones concretas.

No siempre es sencillo poner esos deseos en palabras. Alguien puede pedir un ambiente moderno, cuando en realidad está buscando renovar su casa sin perder calidez, o puede querer más amplitud, cuando lo que necesita es una distribución que le permita relacionarse mejor con el espacio.

Por eso, busco comprender qué hay detrás de lo que una persona pide mediante la combinación de preguntas, observación e intuición. Escucho cómo imagina su espacio, busco entender cómo vive, qué es importante para ella, qué dificultades encuentra y qué espera sentir en ese lugar cuando forme parte de su vida cotidiana.

No busco que el cliente llegue con todas las respuestas: entiendo que parte del proceso consiste en encontrarlas juntos. Y acá empieza una etapa que disfruto mucho: explorar respuestas que no estaban en la idea inicial. Diseñar no consiste solamente en ejecutar una idea previa. Una persona necesita ver una posibilidad, comprender si se identifica con ella, explorar y descubrir qué le resulta propio, y una imagen puede abrir esa conversación que no era posible solamente con palabras.

En un proyecto reciente, los clientes buscaban un ambiente moderno y con color. Tenían en mente el azul, y la primera propuesta nos permitió establecer un punto de partida, reconociendo mejor sus preferencias. Lo que inicialmente imaginaban azul fue evolucionando hasta convertirse en una combinación de turquesas y amarillos vibrantes, más cercana a lo que deseaban.

Pero explorar no significa probar alternativas sin dirección. Acá aparece el criterio del diseñador. Cada posibilidad debe evaluarse en relación con el conjunto: la distribución, la iluminación, los materiales, las texturas, el mobiliario y la forma en la que todos esos elementos conviven, encontrando las relaciones que hacen que cada decisión tenga sentido.

Creo que las tendencias y referencias son herramientas valiosas, pero no reemplazan la mirada necesaria para decidir cuándo tienen sentido y cómo hacerlas propias.

Por eso me interesa que mis clientes puedan descubrir posibilidades nuevas, animarse a decisiones que quizás no habían pensado y reconocerse en el resultado. Que el espacio sorprenda, pero que no les resulte ajeno.

En definitiva, diseñar es aprender a mirar más allá de la primera idea: es interpretar una intención todavía imprecisa y traducirla en un espacio concreto, donde cada decisión contribuya a expresar algo que quizás ni siquiera sabíamos cómo nombrar.

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