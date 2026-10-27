Innova Deco, por Celeste Vidoret: “Fusionamos el diseño con las emociones”

CONTENT CARAS DECO

Celeste ¿contanos un poco acerca de vos y cómo nació Innova Deco?

Soy diseñadora de interiores y creé Innova Deco con la idea de acompañar a mis clientes en el diseño de sus hogares. Pero en el camino descubrí que diseñar una casa era mucho más que simplemente “ponerla bonita”.



¿Cuál es el propósito principal que buscás en cada uno de tus diseños?

Que cada hogar se convierta en un refugio. Un lugar donde sus habitantes quieran estar, permanecer y, sobre todo, sentirse bien.

¿Cómo lograste integrar las emociones y la ciencia en tu propuesta?

Empecé a interiorizarme en la neuroarquitectura y a desarrollar una propuesta de diseño integral, que no solo contemple la estética y la funcionalidad, sino también las emociones que buscamos experimentar en cada ambiente.

¿Podrías darnos ejemplos de cómo se planifica un ambiente según la emoción o necesidad que requiera?

Una habitación infantil, por ejemplo, debe estimular el juego, la imaginación y la creatividad, sin descuidar el descanso.

La cocina, el comedor y el living son espacios de encuentro, donde compartimos momentos cotidianos y buscamos sentirnos conectados. Una oficina, en cambio, necesita favorecer la concentración y reducir el estrés.

Frente al ritmo de vida actual, ¿qué rol juegan nuestros hogares frente a problemas como la ansiedad o el estrés?

Vivimos en un mundo donde las obligaciones y la vorágine cotidiana hacen que el estrés, la ansiedad y el insomnio sean problemas cada vez más frecuentes, que incluso llegamos a naturalizar.

Y aunque nuestros hogares no pueden resolverlo todo, sí pueden ayudarnos a mitigar algunos de sus efectos. Podemos elegir conscientemente cómo queremos vivir. Para eso necesitamos tomar decisiones de diseño que acompañen nuestro bienestar.

¿Qué sensación debería transmitirnos el hogar al finalizar el día?

Llegar a casa debería significar, de alguna manera, “estar en paz”.

¿De qué manera trabaja la neuroarquitectura en el enfoque que proponen desde tu estudio?

La neuroarquitectura estudia cómo los espacios influyen en nuestras emociones, percepciones and comportamientos. Y desde Innova Deco proponemos pensar esa relación a la inversa: creemos nuestros espacios en función de cómo queremos sentirnos.

¿Con qué recursos cuentan para diseñar un espacio bajo esta premisa?

Desde lo profesional contamos con muchísimas herramientas: los materiales, las texturas, los colores y la iluminación. Pero también intervienen aspectos de la cotidianeidad que a veces pasamos por alto, como el orden, los aromas y la limpieza visual.

Para cerrar, ¿cuál dirías que es la verdadera esencia de diseñar un hogar?

Diseñar un hogar no se trata solamente de elegir muebles o combinar colores. Se trata de crear un entorno que nos represente, nos acompañe y nos haga bien.

Innova Deco | Diseño de interiores - Celeste Vidoret

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