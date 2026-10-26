Mezcla de Amor: textiles, color y calidez para vestir la casa

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Mezcla de Amor nació en Santiago del Estero a partir de una inquietud personal de su creadora, Virginia Ger: encontrar en la decoración una forma de expresar su creatividad. Las ideas, los colores y las combinaciones que imaginaba encontraron lugar en un proyecto que, con el tiempo, fue construyendo una identidad propia.

Desde sus comienzos, la propuesta estuvo vinculada con una convicción: los espacios deben hablar de quienes los habitan. Por eso, la calidez y la personalidad orientan la elección de los textiles y las combinaciones que la marca propone para cada ambiente.

Textiles y mesas con identidad

El sello de Mezcla de Amor está en los textiles y en el arte de vestir mesas. Su propuesta invita a crear mesas protagonistas, con colores, texturas y combinaciones que sorprendan y permitan salir de lo convencional.

La idea es acercar la decoración a la vida cotidiana y demostrar que no hace falta una ocasión especial para poner una mesa linda. Un encuentro diario también puede ser una oportunidad para jugar con los detalles y darle una impronta personal al espacio.

Más allá de los productos, la marca busca inspirar y acompañar a sus clientes en la creación de ambientes que los representen. Desde esa perspectiva, decorar se convierte en una manera de expresarse a través de las elecciones que dan forma a una casa.

Una propuesta que amplía sus posibilidades

Con el paso del tiempo, aquel proyecto personal fue especializándose en textiles y decoración de mesas. El crecimiento también permitió ampliar sus servicios e incorporar asesoramiento en decoración de hogares, espacios comerciales y eventos, además de desarrollar un canal mayorista.

Esta evolución acompañó el recorrido de Virginia, que reconoce en lo construido la continuidad de aquella inquietud inicial. La búsqueda de nuevas posibilidades conserva como eje la creatividad y el gusto por combinar colores y texturas.

Hacia adelante, su objetivo es llegar a más hogares argentinos y consolidar a Mezcla de Amor como una marca referente en textiles y decoración, creciendo desde Santiago del Estero. Su aspiración es que la marca se vincule con la posibilidad de darle color, vida y personalidad a la casa.

En ese camino, busca seguir invitando a las personas a animarse, probar combinaciones y descubrir que la decoración también puede ser un espacio de juego y expresión personal.

Tel: 3854717519

Instagram: @mezcladeamor

Dirección: Castelli 123, Santiago del estero, Capital