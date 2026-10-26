Valeria Brussino: del arte a la industria textil, una historia de creación, trabajo y evolución

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Valeria, ¿cuándo nació tu vocación por el diseño y cómo diste tus primeros pasos?

Mi vínculo con el diseño nació a través del arte. Desde muy chica me fascinaron el color, las formas y las texturas, y en 1997 elegí estudiar Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires, cuando gran parte del proceso todavía se hacía a mano. Mis primeros pasos fueron en talleres de costura y en emprendimientos propios. Ese recorrido me enseñó a producir, vender, resolver problemas, equivocarme, insistir y volver a empezar.

También crecí viendo la construcción de Grupo Aldeana, la empresa que fundó mi padre en 1990 en un galpón alquilado, con cuatro empleados y una lógica muy de hacer entre todos. Somos cuatro hermanos y, a medida que cada uno tuvo algo para aportar, nos fuimos incorporando. En mi caso, pasé por tareas muy diversas: coser, trabajar en producción, vender y desarrollar producto. Esa experiencia desde abajo marcó profundamente mi manera de trabajar.

Actualmente, ¿cuáles son tus funciones y qué aspectos coordinás en el día a día?

Hoy soy diseñadora en Grupo Aldeana y directora de Viento Textil. Lidero el desarrollo de producto, colecciones, estampas, identidad de marca, comunicación, estrategia comercial y gestión multicanal: salón, mayorista, e-commerce y Mercado Libre. Mi trabajo conecta diseño, producción, costos, proveedores, venta y experiencia de cliente.

¿Cuál dirías que es tu mayor valor agregado al momento de diseñar y gestionar?

Creo que mi diferencial está en unir sensibilidad creativa con conocimiento real de la industria. No diseño desde una idea aislada: pienso qué necesita el cliente, cómo se fabrica, cómo se vende y cómo puede evolucionar. También me marcó haber crecido en un sector históricamente masculino y muy atravesado por los vaivenes económicos. Eso me dio resistencia, flexibilidad y mucha capacidad de adaptación.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Quiero seguir consolidando Viento Textil como una marca con identidad propia, productos funcionales y diseño original, profesionalizando cada vez más sus canales y su comunicación. Para mí, el hogar no es una foto de revista: es la representación de quién sos.

Con la experiencia que tenés hoy, ¿qué aspecto de tu recorrido encararías de otra manera?

Probablemente confiaría antes en mi propia mirada. Aprendí que crecer no es hacer todo sola, sino construir equipos, delegar mejor y sostener una identidad aun cuando el contexto cambia.

Valeria Brussino | Diseñadora Textil

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