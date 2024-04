CREDITO CARAS

Lic. Micaela Marangoni, ¿cómo fueron los inicios de tu marca?

La empresa surgió en 2018 cuando un compañero de trabajo que veía mis proyectos de la Universidad, me pidió que diseñe su futura casa.

A partir de ahí, empezaron a surgir más proyectos, a generarse el conocido “boca en boca “y fue entonces que empecé a buscar cuál iba a ser el nombre que iba a representarme profesionalmente. Basándome en mis iniciales: Micaela Marangoni, nace Doble M Interiores.

¿Cuáles son los servicios que brindan al público?

- Asesorías.

- Proyectos de Diseño & Arquitectura Interior.

- Mobiliario a medida.

- Gestión, supervisión y dirección de Obra.

A su vez, trabajamos con planos, modelado 3D, renders y recorrido virtual para que el cliente pueda ver cómo va a quedar su proyecto terminado, antes de iniciar la obra, ahorrando tiempo, trabajo y dinero.

¿Qué aspectos consideras más importantes a la hora de diseñar un espacio?

Resolver la problemática de ese espacio, lo que no está resultando para ese cliente, y desde lo funcional empezar a diseñar ese lugar interpretando el estilo, la practicidad y la estética de ese cliente con el que estamos trabajando.

En caso de que el espacio esté en blanco, generar los conceptos mencionados y que siempre lo que diseñemos, represente por completo a esa persona o marca en caso de ser una empresa / local.

¿Qué estilo o tendencia de diseño interior te gusta más y por qué?

Siempre les decimos a nuestros clientes, que no es necesario que te guste todo de un solo estilo, podemos mezclar. Para filtrar y hacer que esa mezcla combine, estamos nosotros, porque lo importante es que en ese lugar, es que el Diseño hable de esa persona que lo habita y usa, teniendo su esencia.

¿Qué consejos le darías a alguien que quiere renovar o decorar su casa?

Mi consejo es que tome como una inversión el hecho de consultar/contratar a un profesional.

Muchas veces nos dicen: “hice tal espacio más de una vez porque no me gustó, me di cuenta que me había olvidado de esto, que no fue suficiente lugar de guardado, que no paso por acá, etc”.

Y no sólo fue pérdida de dinero sino también de tiempo, trabajo, suma de estrés, entre otras cosas poco positivas.

El hecho de prever cada una de las funciones, necesidades, usos, costumbres, gustos y presupuesto, llegan a un resultado anhelado y satisfactorio.

Datos de contacto:

Instagram: @doblem_interiores

Celular: 11 60 34 43 17

Mail: [email protected]