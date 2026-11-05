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El arte abstracto: cuando cada mirada completa la obra

Caro Matalón, creadora de Arte con Alma, reflexiona sobre la relación entre el arte abstracto, la psicología y la percepción personal, y cómo cada espectador puede encontrar un significado diferente frente a una misma obra.

Caro Matalón
Caro Matalón | CONTENT CARAS DECO
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Una obra no termina cuando dejo el pincel o la espátula. Encuentra su fin en cada una de esas miradas que se detienen a observarla.

Hay algo del arte abstracto que me apasiona especialmente: no decirle al otro qué tiene que ver.

Cuando observamos una imagen concreta, nuestra mirada suele encontrar rápidamente una referencia común: una casa, un árbol, un rostro. En cambio, frente a una obra abstracta, no hay una única respuesta. Cada persona puede encontrar algo diferente, algo que quizás necesita ver, que le despierta un recuerdo, una emoción o simplemente la deja imaginar.

Y ahí es donde, para mí, el arte y la psicología empiezan a encontrarse.

Durante mi formación como psicóloga me interesaron especialmente los llamados test proyectivos, en los que, frente a determinadas imágenes, cada persona puede realizar asociaciones diferentes y proyectar aspectos de su propia manera de percibir y sentir. No se trata de que exista una única imagen “correcta”, sino de comprender qué sucede con aquello que cada uno construye a partir de lo que observa.

Algo parecido puede suceder frente a una obra abstracta.

Caro Matalón

Siempre recuerdo una pregunta que leí durante mi formación y que tengo presente: ¿es real la realidad? Porque nuestra percepción también es subjetiva. Vemos el mundo desde nuestra propia historia, nuestras experiencias, emociones y pensamientos. Como dice la psicología social, “el mundo se nos presenta filtrado”.

Por eso siento que una obra abstracta no pertenece solamente a quien la crea. El artista puede tener una intención, una emoción o una historia detrás de cada obra, pero cuando el cuadro llega a otra persona, comienza una nueva historia.

Una vez terminé una pintura y mi marido la observó. Me preguntó: “¿Vos viste que hay un pavo real?”. Yo no lo había visto. Cuando me lo señaló, pude encontrarlo claramente: estaba ahí, perfectamente reconocible, aunque jamás había sido mi intención pintarlo. Y lo más interesante fue que no todas las personas que miraron la obra lo encontraron.

Ese momento me confirmó algo que siento cada vez más: el cuadro también se transforma con la mirada de quien lo observa.

Tal vez esa sea una de las grandes maravillas del arte abstracto: permitirnos detenernos, imaginar, sentir y encontrar algo propio en una obra que nació de alguien más.

Porque, en definitiva, una pintura puede tener un autor. Pero su significado también puede ser una creación compartida.

Caro Matalón

 

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