Así fue la fiesta de 15 de Dalma Maradona en la Bombonera: 270 invitados, recitales y baile con su papá

Desde chica, Dalma Maradona había soñado con celebrar sus 15 años en un lugar muy especial para ella: la Bombonera. Como hincha de Boca Juniors e hija de uno de los máximos ídolos de la institución, la joven imaginaba una fiesta que estuviera a la altura de sus expectativas. En noviembre de 2002, ese deseo se hizo realidad con una celebración que reunió a más de 270 invitados y tuvo como escenario el estadio xeneize.

Así fueron los 15 años de Dalma Maradona

Aunque su cumpleaños era oficialmente el 2 de noviembre, la hija de El Pelusa decidió comenzar los festejos unas horas antes, durante la noche del lunes 1°. La celebración contó con recitales en vivo, espectáculos de luces, videos sorpresa y una puesta en escena especialmente pensada para la ocasión. Sin embargo, uno de los momentos más significativos de la noche estuvo ligado a su papá, Diego Maradona, con quien protagonizó un emotivo encuentro y el tradicional vals de los 15 años.

La emoción de Dalma Maradona al celebrar sus 15 años junto a Diego en la Bombonera

Diego Maradona llegó al estadio alrededor de las 20:30 horas y, al encontrarse con su hija, no pudo contener la emoción. El futbolista también había dedicado tiempo a prepararse para la celebración, ya que, por pedido de su hija, se sometió a una rigurosa dieta con el objetivo de llegar en su mejor estado físico para bailar el vals.

La emoción de Dalma Maradona al celebrar sus 15 años junto a Diego

La apertura de la fiesta tuvo una puesta en escena que repasó distintos momentos de la vida de Dalma, desde su nacimiento hasta su primer día en el nuevo colegio. Sobre un telón gigante se proyectó un video biográfico y, al ritmo de "I Don't Want to Miss a Thing", de Aerosmith, padre e hija ingresaron atravesando la pantalla. Ambos lloraron mientras se dirigían a la pista de baile, donde compartieron el vals. Después, la quinceañera también bailó con sus abuelos, Coco Villafañe y don Diego Maradona, en una escena que emocionó a Claudia Villafañe y a los demás familiares presentes.

Los looks de Dalma, Claudia Villafañe y Gianinna Maradona para la celebración

Para una noche que había imaginado desde pequeña, Dalma Maradona eligió dos vestidos. El primero, de color lila, lo lució durante la recepción de los invitados, combinado con sandalias al tono y detalles de strass diseñadas por Ricky Sarkany. Más tarde, se cambió por un modelo de shantung color manteca, acompañado por guillerminas de la misma tela, con taco ancho y sin talón, pensadas para bailar con comodidad durante el resto de la celebración.

Los looks de Dalma t Claudia Villafañe para la celebración

Claudia Villafañe, por su parte, llamó la atención con un vestido azul noche que combinó con zapatos especialmente creados para ella por Ricky Sarkany y un sobre sencillo. Gianinna Maradona, que tenía 12 años en ese momento, optó por un vestido violeta y sandalias al tono.

Los recitales y los momentos más especiales de la fiesta de 15 de Dalma Maradona

La música tuvo un lugar central durante la celebración. Uno de los shows que más disfrutó Dalma Maradona fue el de Los Piojos, uno de sus grupos favoritos, con quienes coreó canciones como "Maradó", "El farolito" y "A ver cuándo". La noche también contó con un recital de Los Auténticos Decadentes, que interpretaron algunos de sus hits, entre ellos "La guitarra", "Cómo me voy a olvidar" y "Loco tu forma de ser".

Dalma Maradona junto a sus abuelos, Don Diego y doña Tota

Entre los momentos destacados estuvo el saludo del plantel de Boca Juniors, especialmente el mensaje de Juan Román Riquelme, quien le prometió que, si el equipo ganaba el campeonato, se lo dedicarían especialmente. También se realizó la ceremonia del Árbol de la Vida, en la que Dalma Maradona encendió 15 velas dedicadas a sus seres queridos. La última fue para sus padres, a quienes expresó: "Porque los amo y los necesito mucho". Así, a 22 años de uno de los eventos más importantes de la familia Maradona, la hija de Diego Maradona celebró una noche que cumplió uno de sus grandes sueños de infancia.