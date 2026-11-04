De Julieta Cardinali y Gabriela Sari a Oriana Sabatini: la tendencia de cejas minimalistas y XL que se impondrá este verano 2027

De cara al verano 2027, las cejas vuelven a ocupar un lugar central en las tendencias de beauty de aquellas mujeres que se preocupan por embellecer su mirada. Barriendo con un un único modelo, esta temporada convivirán diferentes estilos que buscan destacar la mirada y acompañar los rasgos de cada rostro. Mientras algunas famosas eligen diseños más delicados, prolijos y naturales, otras apuestan por el volumen, la intensidad y las formas bien marcadas. En este contexto, Julieta Cardinali, Gabriela Sari y Oriana Sabatini mostraron distintas maneras de llevarlas y dieron cuenta de la versatilidad de esta tendencia.

Julieta Cardinali apostó por la micropigmentación

En el caso de Julieta Cardinali, la actriz se pronunció en sus historias de Instagram y compartió el procedimiento al que se sometió para renovar el diseño de sus cejas. Se trata de una micropigmentación, una técnica de maquillaje semipermanente que permite aportar definición y densidad a través de la aplicación de pigmento en las capas superficiales de la piel.

En las imágenes se puede observar cómo la profesional trabaja con un dermógrafo sobre el diseño previamente delineado, con el objetivo de conseguir una forma definida y arqueada que respete la estructura natural del rostro. Este procedimiento permite rellenar espacios, intensificar el color y lograr un efecto de mayor profundidad en la mirada, sin perder la armonía de las facciones.

Julieta Cardinali | Instagram

Gabriela Sari se inclina por las cejas XL: su marca registrada

Gabriela Sari parece haber convertido las cejas XL en una de sus marcas registradas. Su elección se aleja de los diseños discretos y apuesta por un estilo de gran protagonismo, con vellos peinados hacia arriba, especialmente en el inicio, para generar un efecto de mayor volumen. Esta propuesta está vinculada con las conocidas soap brows y feather brows, dos técnicas que buscan levantar y fijar los pelitos para conseguir una apariencia texturizada. En su caso, el resultado se destaca por el grosor pronunciado, el tono oscuro y una línea superior bien definida, características que enmarcan la mirada y contrastan con un maquillaje más suave en el resto del rostro.

Gabriela Sari | Instagram

Oriana Sabatini se inclina por una estética más minimalista

En una línea completamente diferente se encuentra Oriana Sabatini, quien se inclina por una estética más minimalista y delgada. La artista luce cejas de grosor medio a fino, con un arco elegante y alargado que acompaña la forma natural de sus ojos. A diferencia de las propuestas de mayor volumen, su diseño se caracteriza por la prolijidad y la alineación de los vellos, que se mantienen peinados sutilmente en el sentido de su crecimiento. El resultado es un acabado limpio y pulido que aporta definición sin recargar la expresión y que complementa tanto su maquillaje como sus elecciones de peinado para ocasiones formales.

Oriana Sabatini | Instagram

De esta manera, Julieta Cardinali, Gabriela Sari y Oriana Sabatini muestran que las tendencias en cejas para el verano 2027 no estarán sujetas a una única fórmula. La micropigmentación, los diseños de efecto laminado y las formas más finas y naturales serán algunas de las alternativas para quienes busquen renovar y embellecer su mirada. La clave estará en elegir un estilo que acompañe las facciones y responda a las preferencias personales, ya sea a través de unas cejas XL que se conviertan en protagonistas o de un diseño más sutil que aporte equilibrio y definición.