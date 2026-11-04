Lejos de la tele, el nuevo trabajo de Calu Rivero que empezó en Europa

Calu Rivero transita una etapa profesional enfocada en nuevos proyectos creativos que la mantienen activa fuera de los formatos que la hicieron conocida. Mientras divide su tiempo entre distintos destinos, la artista encontró un espacio para desarrollar una faceta que venía explorando desde hace años y que hoy ocupa un lugar central en su presente. Con una dinámica diferente, construye un camino ligado a la música y a experiencias que combinan distintas expresiones artísticas.

Entre la música y los escenarios: Calu Rivero se abre camino con un nuevo proyecto

Calu Rivero atraviesa una etapa profesional enfocada en la música y alejada de los proyectos televisivos que marcaron gran parte de su carrera. Instalada entre distintos destinos internacionales y con una agenda vinculada a eventos y presentaciones, la actriz encontró un nuevo espacio creativo como DJ, una actividad que en los últimos meses comenzó a ganar cada vez más protagonismo en su vida.

Calu Rivero y Dani Ramos con You Wanted a Hit

El desembarco del nuevo proyecto de la artista tomó forma en España, donde comparte cabinas y fiestas junto a Dani Ramos. Las dos desarrollaron una propuesta musical que las llevó a presentarse en distintos encuentros y celebraciones, consolidando una dupla que combina estilos y búsquedas artísticas. Bajo el nombre “You Wanted a Hit”, ambas comenzaron a mostrar el detrás de escena de esta experiencia y parte de los sets que presentan.

El proyecto funciona como una carta de presentación de esta nueva faceta de Calu Rivero, quien desde hace tiempo se identifica también con el nombre Dignity. A través de esta iniciativa, la artista comparte selecciones musicales, postales de sus actuaciones y una estética visual que acompaña la identidad del dúo. Las presentaciones suelen recorrer sonidos ligados al house, techno, indie dance, afro house y otros ritmos electrónicos que ambas terminan fusionando con influencias latinas.

Calu Rivero y Dani Ramos con You Wanted a Hit

Más allá de la música, la propuesta apunta a construir una experiencia integral. En sus apariciones combinan sonido, movimiento, ambientación y una impronta visual muy definida. Esa búsqueda artística también se refleja en la forma en que comunican el proyecto, con imágenes que muestran escenarios al aire libre, encuentros nocturnos y eventos vinculados a la cultura electrónica contemporánea.

De actriz a DJ internacional: El recorrido de Calu Rivero en constante transformación

La relación de Calu Rivero con las bandejas y las mezclas musicales no surgió de manera repentina. A comienzos de este año llamó la atención al presentar una original iniciativa personal al transformar la caja de su camioneta en una cabina móvil para pasar música. El espacio fue diseñado con una marcada inspiración bohemia, incorporando detalles decorativos, equipamiento técnico y una estética alineada con el estilo de vida que viene construyendo desde hace tiempo.

Calu Rivero

Mucho antes de esta etapa, la actriz se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. Tras dar sus primeros pasos en Córdoba, llegó a Buenos Aires y comenzó a aparecer en producciones de alcance nacional. El reconocimiento masivo llegó con su participación en Patito Feo, donde interpretó a Emma Taylor, uno de los personajes más recordados de la ficción juvenil. Luego formó parte de títulos como Casi Ángeles, Champs 12 y Alguien que me quiera, ampliando rápidamente su presencia en la pantalla.

Con el paso de los años, su carrera evolucionó hacia proyectos dirigidos a un público más amplio. Integró el elenco de éxitos televisivos como Dulce Amor y Mis amigos de siempre, mientras que en cine participó de Tesis sobre un homicidio, la película protagonizada por Ricardo Darín que marcó un punto importante dentro de su recorrido actoral. Paralelamente, Calu Rivero se consolidó como referente de tendencias, moda y nuevas formas de comunicación ligadas al estilo de vida sustentable.

Calu Rivero, Aíto de la Rúa y sus hijos, Bee y Tao

En los últimos años, el camino Calu Rivero tomó una dirección diferente. Junto a Aíto de la Rúa formó una familia y se convirtió en madre de Tao y Bee. Al mismo tiempo, profundizó en proyectos vinculados con la naturaleza, los viajes y la música, áreas que hoy ocupan un lugar central en su día a día. Mientras desarrolla presentaciones en España junto a Dani Ramos, la artista suma un nuevo capítulo profesional, esta vez lejos de los sets de televisión.

VDV