Juliana Awada y su hija Valentina confirmaron el regreso de las blusas románticas con dos looks elegantes

Juliana Awada compartió una fotografía junto a su hija Valentina y cautivó a sus seguidores por un detalle: madre e hija lucen la misma blusa romántica que vuelve a ser protagonista esta temporada. Sus looks similares confirmaron que este ítem conquistará nuevamente el guardarropa femenino.

Juliana Awada y su hija Valentina llevaron la misma tendencia

Juliana Awada y su hija Valentina volvieron a compartir un momento juntas en las redes sociales y, esta vez, sus elecciones de moda dejaron una tendencia en evidencia: el regreso de las blusas románticas. A través de sus historias de Instagram, la ex primera dama publicó una fotografía junto a su primogénita, fruto de su relación anterior con Bruno Barbier, en la que ambas lucieron prendas de inspiración femenina, con encajes, bordados y detalles delicados.

Aunque cada una eligió un diseño diferente, las dos coincidieron en una misma estética, que recupera el encanto de las blusas con reminiscencias vintage. Juliana Awada eligió una versión en tono beige confeccionada en gasa. La prenda se distingue por los pliegues en la zona del torso y un cuello alto fruncido con pequeños volados, que aportan volumen en la parte superior. Además, suma detalles de encaje en la caída, un recurso que refuerza su estética vintage y le da un acabado sofisticado.

Juliana Awada y su hija Valentina

En el caso de Valentina, la joven apostó por una blusa blanca que se destacó por llevar encaje, calados y bordados. El diseño presenta motivos geométricos y florales en la zona del pecho y la pechera. Sus mangas holgadas y ligeramente abullonadas completan una silueta delicada, con un aire romántico y femenino

El regreso de las blusas románticas: cómo llevar esta tendencia

Las blusas románticas ocupan otra vez un lugar destacado en las propuestas de moda gracias a su capacidad para transformar los conjuntos más sencillos. Con encajes, transparencias, bordados, mangas abullonadas, volados y cuellos trabajados, estos diseños utilizan elementos de la estética victoriana y bohemia, pero se adaptan a una forma de vestir contemporánea.

Una de las claves para incorporarlas es combinarlas con prendas de líneas simples como pantalones de jeans rectos o de corte amplio, que permiten lograr un estilismo relajado, y pantalones sastreros de tiro alto, los cuales aportan una impronta más elegante. También funcionan con faldas midi, minifaldas de cuero o diseños de denim.

Juliana Awada y su hija Valentina

En cuanto a la paleta de colores, el blanco, el crudo, el beige y los tonos manteca son algunos de los favoritos para este tipo de prendas, ya que resaltan los trabajos de encaje y bordado, como las tonalidades que usaron Juliana Awada y su hija Valentina. Para completar el look, se pueden sumar bailarinas, mocasines, sandalias de tiras o botas, según la ocasión.

De esta manera, Juliana Awada y su hija Valentina confirmaron el regreso de las blusas románticas con dos looks elegantes. La empresaria textil y su primogénita demostraron que este diseño puede adaptarse a diferentes estilos y edades. Una tendencia que recupera la delicadeza de los detalles artesanales y propone una alternativa refinada para renovar los básicos de siempre.